Religare: el emprendimiento misionero inspirado por las Constelaciones Familiares que ofrece un “espacio de sanación”

A finales de los años ’90 surgía el movimiento de las “Constelaciones Familiares”, primeramente, formulado por el psicoterapeuta alemán Bert Hellinger. Estas ideas sostenidas se fueron esparciendo por el mundo de diferentes formas y perspectivas, llegando incluso a Posadas de la mano de “Religare”, un emprendimiento fundado por la misionera Cristina Cubilla.

Hellinger, criado católico, nació en 1925, en una Alemania que se estaba acercando cada vez más al nazismo. Impulsado por sus padres, abandonó su hogar a los diez años para estudiar sacerdocio, pero su vida lo terminó llevando a otros lares. Hoy, Cubilla retoma sus pasos de forma indirecta, habiendo sido formada en el tema por Cristina Llaguno, quien estudió las ideas de Hellinger de la mano misma de su creador.

Cubilla describió a las ideas como una “filosofía de vida”, denominación que es compartida por la mayoría de establecimientos actualmente defendiéndolas y poniéndolas en práctica. “’Religare’ significa ‘volver a unir’, porque la base de las Constelaciones Familiares es, justamente, unir lo que estaba separado”, explicó Cubilla.

El método está basado en tres principios referidos por Hellinger como “órdenes para el amor” o “leyes para la vida”, que el terapeuta usa para que su paciente “resuelva conflictos puntuales que no le dejan vivir una vida plena”. Estos principios, que son la pertenencia, la jerarquía, y el equilibrio entre dar y tomar, esbozan todos los pasos que conforman a las Constelaciones Familiares.

“Estos conflictos se relacionan con muchos temas, como la familia de origen, la familia actual, los amigos, o los trabajos”, contó la emprendedora. Su mentora directa, Cristina Llaguno, agregó en su momento un cuarto principio: el movimiento. “Porque sin movimiento no hay sanación, lo que significa que para salir delante de una situación conflictiva hay que moverse”, afirmó Cubilla.

Pero a diferencia de la terapia, aclaró, esta ideología presta más atención a la solución del problema y no tanto a su contexto: “Las Constelaciones Familiares no miran el problema ni la historia, por eso no son una terapia. Van directamente a la solución del conflicto”, añadió.

La idea detrás de las Constelaciones Familiares fue profundamente inspirada por el tiempo que Hellinger pasó en la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal, donde, de acuerdo con el medio local Daily Maverick, observó tradiciones orales y “fue percudido por impactos transgeneracionales”, tales como el respeto por los ancestros y por la jerarquía familiar.

La “filosofía de la vida” que son las Constelaciones Familiares están dirigidas, de acuerdo con sus practicantes, a ayudar a “sentir la vida tal cual es”, como dijo alguna vez Hellinger. “Tratan de que todos vivan en el presente, con más consciencia, que se pueda incluir a todas las personas que pertenecen al sistema familiar, que no haya exclusiones, que se tenga un equilibrio en las relaciones. Las Constelaciones siempre trabajan en pos de una vida presente”, añadió Cubilla, después de citar las palabras de su mentor.

De ahí a que uno de los objetivos de la práctica sea acompañar. “El objetivo es acompañar al consultante en la resolución de un conflicto puntual, que quizá haya sido trabajado anteriormente o no, pero que a la persona le significa no poder vivir plenamente”, contó Cubilla.

Este proceso no requiere de ningún “relato”, a diferencia de la terapia tradicional, ni tampoco de varias sesiones. “Simplemente es pedir, constelar un tema puntual, y sobre eso se trabaja”, indicó. Se puede constelar tanto grupal como individualmente, y sus beneficios, de acuerdo con Cubilla, son muchos y amplios: “Lo que se produce en una constelación es un movimiento. La persona toma conciencia que está teniendo, y lo puede ver”, comentó.

Las “constelaciones” son, entonces, imágenes que el consultante ve al momento de realizar la práctica, y que representan los problemas que busca solucionar. “Esa imagen puede estar incompleta o desordenada, y ese desorden produce un malestar. En las constelaciones eso se puede visualizar y externalizar. Si es en una constelación grupal, a través de un representante, y si es individual, a través de bloques de madera”, explicó.

Ver las constelaciones es un paso fundamental para poder resolverlas, algo que sólo puede ser realizado por un adulto con la consciencia necesaria para atravesar el proceso. “La sensación de que uno está mal y que no está pudiendo salir adelante con un tema que es recurrente, familiar por ejemplo, puede constelarse cuando se tiene el impulso, cuando se tiene el deseo de salir adelante”, afirmó Cubilla.

Los movimientos producidos por el acto de constelar pueden tener consecuencias incluso en el entorno del consultante, contó Cubilla, por lo que la única sesión que siempre es propuesta es más que suficiente para iniciar el viaje. “Es como si fuera que se tira una piedra al agua y se producen ondas, que se expanden a todo el sistema. Es un trabajo profundo, de mucha consciencia. Cuando se toma consciencia de lo que está pasando, es ahí cuando se puede dar un paso hacia la solución”, detalló.

Después de terminada la sesión, no muchas personas comparten sus experiencias con el método propuesto por las Constelaciones, más que nada porque los sanadores acostumbran a “soltarlas” después de terminada su intervención. “Lo hacemos porque confiamos que esa persona, como adulto, después de tomar la decisión de resolver el conflicto, lo va a poder hacer”, explicó la emprendedora.

A pesar de esto, un número de pacientes igualmente lo hacen, agradecidos, muchas veces, por los avances percibidos después de acudir a la sesión. “Mucha gente escribe o llama y cuenta los movimientos que se produjeron en su propia vida y en su sistema. Es un movimiento muy sanador”, concluyó Cubilla.

Las personas que estén interesadas en participar de una sesión dirigida por Cubilla pueden obtener más información enviando un mensaje de WhatsApp al 376 462-2868, o pueden visitar la página de Facebook @Religare.

