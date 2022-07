Alarma para la Scaloneta: Rodrigo De Paul podría perderse el Mundial de Qatar

Todo parecía haber terminado en buenos términos tras la separación del miembro de la Selección Rodrigo De Paul y Camila Homs. Lo contaron en Socios del espectáculo. Según Adrián Pallares, la FIFA podría dejar afuera de Qatar a los futbolistas con conflictos familiares irresueltos.

Hay que llevarle tranquilizantes y antidepresivos a Lionel Scaloni, el director técnico del seleccionado nacional. Por lo menos, antes de repetirle lo que contaron en Socios del Espectáculo y las consecuencias que podría tener.

Según Rodrigo Lussich, Rodrigo De Paul decidió no pasarle un peso más a Cami Homs hasta que lleguen a un acuerdo judicial. Eso, de acuerdo a lo que agregó Adrián Pallares, podría dejarlo afuera del mundial de Qatar.

Socios del espectáculo venía medianamente tranquilo hasta que sus integrantes incursionaron en el mundo de las dos «Efes» preferidas por el pueblo argentino: el fútbol y la farándula. Obviamente, con el tema que está de moda: la relación de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, y los conflictos del volante central con su ex, Camila Homs, que derivaron del explosivo romance.

De Paul no es un jugador más. Todo lo contrario. Es un baluarte de la Scaloneta, prácticamente el principal lugarteniente de Lio Messi en en su formación titular y una pieza clave en la aspiración, el sueño y la ilusión que motorizan a todo un país de ganar una copa del mundo luego de 36 años de sequía. Su ausencia sería definitivamente un golpazo al corazón de todo el mundo. Pero sobre todo de Scaloni y del propio De Paul.

En Socios contaron que De Paul no piensa pasarle más plata de cuota alimentaria a Cami Homs mientras no lleguen a un acuerdo judicial, y que la FIFA dejaría afuera del Mundial.

«Rodrigo De Paul tomó una decisión tajante, que es la de no pasarle un peso más a su ex, Camila Homs, mientras no lleguen a un acuerdo judicial. No le va a pasar más plata por cuota alimentaria. Es una decisión polémica, pero es lo que determinó. Llamá la atención teniendo en cuenta que su abogada es Mariana Gallego, que es una firme luchadora por los derechos de las mujeres», informó Rodrigo Lussich.

Pero eso no fue todo, ni lo más fuerte que dijeron allí. Porque Adrián Pallares sacudió la calma chicha de todo el pueblo futbolero al anunciar que «hay una movida de todos los países que van a jugar el mundial de Qatar para que todos los jugadores que tengan deudas o conflictos judiciales por cuestiones familiares no puedan ser de la partida y se queden sin jugar el campeonato».

«Esto podría suceder realmente», agregó Pallares para llevar a 18 la presión máxima de los amantes del más popular de los deportes. «Hay como una especie de acuerdo para que suceda eso, como una movida acorde a los tiempos que corren. Y si De Paul va a tener una deuda por cuota alimentaria, guarda eh, porque ese sería el principal tema para tener en cuenta si se toma esta medida».

De Paul podría perderse el Mundial

Fuente: Paparazzi