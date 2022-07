Mientras el cabo Michael Verón continúa grave, el exjefe del regimiento de Apóstoles calificó el bautismo como un episodio confuso

“Hoy debo entregar el mando del comando del Regimiento de Infantería de Monte 30 en una difícil situación, con un hombre nuestro en un grave estado debido a un episodio confuso", dijo el teniente coronel Trejo en referencia a Michael Verón.

Mientras el cabo del Ejército Argentino, Michael Verón, continúa internado en grave estado en un sanatorio de Posadas, con la columna rota tras un bautismo de iniciación en el Regimiento de Infantería de Monte 30, en Apóstoles, el ahora exjefe de esa dependencia, teniente coronel Patricio Justo del Niño Jesús Trejo, desplazado justamente por lo que pasó durante el rito, calificó el hecho como un episodio confuso que está siendo investigado.

Trejo entregó el mando el miércoles y durante su discurso de despedida ante el regimiento, no pudo evitar hacer mención al caso del cabo Verón y reflexionar sobre el accionar del grupo que obligó al herido a saltar a una pileta sin agua.

“Hoy debo entregar el mando del comando del Regimiento de Infantería de Monte 30 en una difícil situación, con un hombre nuestro en un grave estado debido a un episodio confuso que se está investigando, donde hay gente involucrada por acción u omisión y un pequeño grupo de cuadros que no representan los valores de la institución”, apuntó.

Para Trejo, otros hombres si tienen valores, entre ellos oficiales y suboficiales que, afirmó, se sienten compungidos por lo que pasó. Para el uniformado, la situación debe servir para que el regimiento se vea fortalecido y tenga la capacidad de aprender de sus errores para no volver a repetirlos.

“Hoy el cabo Verón está en un grave estado y el daño ha sido también para la unidad y el Ejército en su conjunto. Esto nos debe obligar a ser más responsables y profesionales en nuestro quehacer diario”, señaló.

Trejo afirmó que la disciplina es fundamental en la vocación militar y pidió a los jefes del regimiento que ejerzan su jerarquía de ser necesario.

“Soldados, el Ejército no es solo un uniforme, es principalmente lo que son ustedes y llevan adentro. La disciplina es la columna vertebral del Ejército y lo que ha pasado no se puede permitir, no sean porta galones y si es necesario ejerzan su jerarquía y si tienen que usar el último ratio lo usan antes de cometer una falta o un delito”, indicó.

El caso de Michael Verón

Michael Natanael Verón, de 26 años, sufrió el desplazamiento de dos vértebras tras participar de un almuerzo en el Club de Suboficiales del Ejército en Apóstoles, Misiones, donde se realizó un bautismo a los cinco egresados que se iban a incorporar al Regimiento de Monte 30.

El cabo Michael Verón está internado desde el sábado en el Sanatorio Boratti de Posadas y su estado de salud sigue en estado crítico.

Mónica Rosalino, mamá del cabo Verón de 26 años, dio a conocer el último parte médico y dijo que el estado de la salud de su hijo, sigue en riesgo. “Está evolucionando bien de su operación, hoy tiene programada otra cirugía, pero su vida sigue en riesgo y sigue en terapia, estamos orando para que se recupere”.

Asimismo, contó que los médicos indicaron que no tiene probabilidad de recuperar la movilidad por la lesión de la columna. “Él tenía dañada dos vértebras, le operaron y le sacaron una porque estaba en muy mal estado. La otra le pudieron acomodar en la columna, pero se tuvo que sacar un pedacito de una vértebra de la garganta y de la pelvis para completar el hueso. Ahora necesita otra operación, está respondiendo bien a los medicamentos, está consciente y sin respirador, pero no tiene probabilidad de recuperar su movilidad”.

Todavía los familiares no saben si lo tiraron, si lo obligaron o qué fue lo que pasó ese día en el festejo del ascenso. Según la madre previo al festejo le hablaron y luego de ello, lo único que recuerda es que le tiraron a la pileta, pero “eso tiene que declarar él cuándo esté mejor. Hay una investigación de por medio para averiguar exactamente lo que pasó”.

Por otro lado, destacó que desde el ejército los acompañan en el sanatorio a disposición de lo que necesiten. “El comandante hizo la denuncia federal y está muy indignado con lo sucedido, ya que casi sufrieron otra víctima en la familia del ejército y esto no puede seguir pasando. Él está apoyándonos con contención, con médicos y con lo que necesitemos acá”.