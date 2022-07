El Banco Central anunció la creación de un corredor de tasas de interés

En este nuevo corredor se establecerá que la tasa de pases del BCRA (40,5%) funcione como el límite inferior y la tasa de las Letras del Tesoro (63,46%) sea el límite superior. Con la nueva estrategia, busca arribar a un esquema de tasas de interés positivas en términos reales, tal como adelantó la ministra Batakis.

Con el fin de apuntar a un esquema de tipos de interés reales positivos, en momentos de una elevada tensión en mercado paralelo de cambios -con una brecha cercana al 130%-, el Banco Central decidió este jueves renovar su estrategia de política monetaria y financiera, tal como lo había adelantado Ámbito, al implementar un corredor de tasas de interés, que estará conformado por la tasa de interés de las Letras del Tesoro de corto plazo, la tasa de política monetaria representada por la Leliq a 28 días y la tasa de pases a 1 día.

La autoridad monetaria, que dejó sin cambios la tasa de interés de referencia y la de los plazos fijos -por primera vez en el año luego de seis subas mensuales consecutivas- busca con la nueva estrategia avanzar en el uso de los títulos del Tesoro como instrumentos de política monetaria, dotar de mayor profundidad y liquidez al mercado de deuda en pesos, junto con la premisa de que las tasas le ganen finalmente a la inflación.

En otras palabras, busca dar mayores incentivos para que los institucionales recuperen el apetito por la deuda del Tesoro, por sobre los propios instrumentos de la autoridad monetaria.

En el nuevo corredor se establecerá que la tasa de pases del BCRA funcione como el límite inferior, hoy en el 40,5% TNA, y la tasa de las Letras del Tesoro sea el límite superior, hoy por debajo del 64% TNA. En tanto que la tasa de política monetaria de la Leliq a 28 días se ubica hoy en el 52% TNA.

Tal vez te interese leer: Netflix, Spotify y viajes al exterior: todos los servicios que aumentarán su precio por la suba del dólar turista

Según el BCRA, esta decisión se inscribe en una estrategia que atiende simultáneamente a los siguientes objetivos:

– Arribar a un esquema de tasas de interés positivas en términos reales para la economía, tal como adelantó la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis.

– Fortalecer el mercado de deuda pública en pesos para que logre profundidad y liquidez.

– Avanzar gradualmente en el uso de instrumentos del Tesoro como instrumentos de política monetaria.

«Esta nueva configuración aumentará la potencia en el uso de la tasa de interés como instrumento de política económica, buscando que empresas y personas obtengan tasas de interés en el mercado financiero y de títulos que los remuneren adecuadamente», explicó el comunicado del BCRA.

Fuentes de la autoridad monetaria explicaron a Ámbito este nuevo corredor de tasas que empezará a mirar el BCRA para definir la política monetaria y financiera «implica fundamentalmente que para saber si hay tasas positivas en la economía, el BCRA va a mirar ese conjunto».

En la licitación de esta semana, la primera de la gestión de Batakis, el Tesoro convalidó una fuerte suba de tasas, llevándolas ya por encima del 60%: el tipo de interés de la Lede licitada el miércoles que vence en octubre (S31O2) trepó al 63,46% de TNA (límite superior del nuevo corredor).

De esta forma, los inversores tendrán así otra referencia sobre rentabilidad y no solo la que se genera a partir de la tasa de las Leliq y los plazos fijos que, por primera vez en el año no sufrieron modificaciones (tras 6 subas al hilo), una vez conocido el dato de inflación (en junio llegó al 5,3%). Recordemos que la tasa de las Leliq a 28 días se ubica actualmente en el 52% TNA, mientras que la de los plazos fijos para personas humanas a 30 días, y hasta $10 millones, llega al 53% TNA.

«El sistema financiero ofrece distintas alternativas de inversión, y las empresas y personas pueden buscar en el mercado el rendimiento adecuado a sus expectativas. Este cambio de paradigma intenta a la vez desarrollar el mercado de capitales para que pueda canalizar el ahorro de los argentinos con rendimientos positivos», remarcaron desde el BCRA.

Para el economista Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, «esto es formalizar la coordinación entre el BCRA y el Tesoro para que la liquidez bancaria financie al Tesoro. Lo cual es monetariamente expansivo y se suma a la modificación de la normativa de integración de encajes y fijación tasa de Plazos Fijos, por ejemplo, que apunta en igual sentido».

El especialista advirtió que al no subir la tasa de política monetaria, y al mismo tiempo formalizar esta coodinación «le están tirando más nafta al fuego». «Espero es que, al menos, absorban todo lo que vuelva en forma de demanda de Leliq sin chistar. Todo. Cómo para acotar el efecto expansivo en el margen. Si no, ya dudo de su instinto de supervivencia», sostuvo.

«Que el BCRA incentive que fondos de Leliqs vayan al Tesoro para financiarlo es monetariamente expansivo, como también lo son los adelantos transitorios», coincidió el analista Christian Buteler. «Igualmente eso no puede descuidar a los billones de pesos depositados en plazos fijos. Si no generás una tasa positiva para ellos corrés el riesgo no que se vayan a bonos del Tesoro sino que se vayan al dólar», avisó.

Otro incentivo a bancos para la compra de títulos del Tesoro

La nueva estrategia de Reconquista 266 se suma a la ya anunciada esta semana sobre un instrumento destinado a los bancos para facilitar la compra de títulos del Tesoro.

El BCRA empezó a ofrecer a las entidades financieras una opción de venta -put option- sobre títulos del Tesoro, un instrumento que ya existe en el mercado bursátil pero que es nuevo para el vínculo entre entidades financieras y el organismo monetario, cuyo objetivo es reducir la volatilidad de los precios de los títulos en pesos y hacerlos más atractivos, luego de la liquidación que sufrieron los bonos CER durante junio pasado.

La medida, que aplica para los bonos y letras del Tesoro que sean adjudicados a partir del corriente mes de julio y que tengan vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2023, fue el resultado del diálogo entre la autoridad monetaria y los bancos, que tendrán ahora una forma de evitar que bajas en el precio de los títulos afecten su balance y, así, puedan adquirir un mayor volumen de deuda del Tesoro con un menor riesgo.

«La opción de ventas no es equivalente a una garantía, sino un instrumento derivado financiero que otorga al tenedor el derecho, pero no la obligación, de vender un activo subyacente al precio establecido en el contrato, en una fecha determinada o en cualquier momento hasta el vencimiento de este, y al emisor de esta opción la obligación de comprarlo en las mismas condiciones citadas previamente», sostuvo el BCRA en un comunicado.

Con este instrumento los bancos podrán pactar ese contrato con el Central, lo que les permitirá venderle los títulos del Tesoro al precio acordado en caso de que quieran desprenderse de esos bonos.

Esto hace que, en caso de una caída del precio del título (Boncer, Lecer, Lede u otro), los bancos tendrán una opción para vender esos títulos al Banco Central, con lo cual la exposición al riego sería mucho menor, lo que les permitiría comprar deuda del Gobierno en forma más agresiva.

Además, el BCRA remarcó que continuará participando en el mercado secundario para reducir la volatilidad de los instrumentos del Tesoro y, para los títulos de deuda adjudicados a partir de julio de 2022, con posturas de compra al precio similar al valor de la licitación primaria más un spread máximo de 2%.

En las últimas semanas, la autoridad monetaria emitió cerca de $1,2 billones para rescatar títulos del Tesoro en el mercado secundario, luego de que fondos comunes de inversión y grandes empresas vendieron tenencias para hacerse de efectivo.

Si bien la mayor parte de esa emisión fue reabsorbida a través de Leliq y Pases, el Central pretende no tener que repetir la operación y espera que la demanda de los bancos sea ahora su aliada para sostener el precio de los bonos.

Fuente: Ámbito

corredor de tasas de interés