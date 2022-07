El próximo martes, a partir de las 20 horas en la sede del club Guaraní Antonio Franco, el reconocido técnico llevará a cabo una clínica de fútbol, destinada a los distintos entrenadores de la región. Será la primera de tres clínicas que llevará a cabo en la provincia.

El exitoso entrenador Ricardo Caruso Lombardi, dialogó con Misiones Online en la previa de su llegada a la tierra colorada, donde llevará a cabo una clínica para entrenadores en la sede del club Guaraní Antonio Franco. Esta charla, será la primera de tres pactadas, para luego dirigirse hacia Puerto Iguazú y posteriormente a Eldorado.

El ex DT de San Lorenzo y de muchos clubes del futbol argentino, es un referente importante de los entrenadores, por lo que con estas charlas busca llegarles a aquellos profesionales que se encuentran con situaciones complicadas en el futbol del interior.

“Hace 8 años que vengo denunciando muchas cosas: los técnicos están totalmente desprotegidos, no tienen obra social, aportes jubilatorios, farmacias y lo peor de todo es que no tienen contrato. Por eso, me parece que es muy duro para la gente del interior, que se la pasa gastando plata en cursos que después no les sirven de nada”, relató Caruso.

“De cada 10 técnicos, por ahí uno solo ejerce la profesión, y el resto de dedica a otra cosa. Porque dirige cualquiera y no dirigen los técnicos de futbol. El no tener contratos, hace que se queden sin trabajo y los clubes aprovechan para llevar a profes, padres de jugadores o gente que no es técnico para ahorrarse dinero”, señaló.

A partir de esto, Caruso comentó que ha recorrido varias provincias para combatir la problemática, siendo su próximo destino la tierra colorada.

“Quiero aprovechar las vacaciones para ir con mi familia no solo para conocer, sino también para darle una clínica a los técnicos”, explicó.

La primera de estas charlas tendrá lugar en la sede del club Guaraní Antonio Franco, el día martes desde las 20, mientras que las dos restantes serán el día jueves, en Puerto Iguazú a las 13 y en Eldorado a las 20.

“Para los dirigentes, los técnicos son cosas. No les importan, no son seres humanos”, denunció. Es lo que yo quiero explicarles a través de estas charlas que no gasten plata porque sí. No se dan recibos de lo que se gasta, no se hacen facturas de lo que uno paga, y después terminan no dirigiendo”.

“Al dirigente le conviene tener todo en negro y así se lastima a los técnicos. Me da mucha bronca”, sentenció Caruso.

Tal vez te interese leer: Turismo Carretera en Posadas | Se abrió el autódromo Rosamonte para que ingresen los fanáticos del automovilismo

En el medio, el reconocido técnico se encuentra en una lucha con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en donde denuncia que el mandamás del fútbol argentino lo “baja” de cada proyecto por una interna de cara a las próximas elecciones.

“Yo quiero hacer una elección limpia donde todos puedan votar, pero el oficialismo quiere que siga todo como está hace 38 años”, disparó.

Por último, y con respecto a la actualidad del fútbol misionero, Caruso analizó el presente de clubes como Guaraní Antonio Franco y Crucero del Norte.

“Es una lástima que Misiones no tenga un equipo peleando arriba. Es increíble que haya tres conjuntos de Santiago del Estero y ningún misionero. Esto es por un tema dirigencial, porque se maneja todo a dedo”, declaró.

“Hoy por hoy le toca a otras provincias, y Misiones termina quedando de lado. Lamentablemente tenés que tener un apoyo político para que una provincia tenga un representante en el fútbol, algo que está muy mal”, manifestó Lombardi.

“Un club tiene que aparecer en un Nacional B o Federal A por mérito propio y futbolístico, pero eso es algo que se hace mal en este país”, finalizó.