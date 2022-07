Fiat Plan, una empresa de Stellantis, lanzó una campaña integral denominada “Mandamientos Fiat Plan", con el objetivo de aclarar y transparentar el proceso de comercialización de Plan de Ahorro. La pieza, estructurada en verdades o mandamientos, persigue poner foco en las principales consultas y dudas que emergen cada vez que una persona elige esta forma de acceder a un 0 km.

La campaña de Fiat Plan, que por 3er año consecutivo lidera el mercado de Plan de Ahorro, está asociada a reforzar la comunicación del proceso denominado “Pacto Claro” que transmite una nueva cultura de relación entre el cliente y el canal, y que pone el foco en una mejora en la calidad del proceso e imprimir una mayor transparencia a la operación.

Martin Zuppi, Presidente de Fiat Argentina comentó: “Esta campaña que lanzamos hoy, representa la materialización de un cambio cultural de toda la organización y que se traduce en una mejora en la calidad de los procesos de atención y mayor transparencia para cada uno de los interesados en acceder a un vehículo de la marca”.

Los “Mandamientos Fiat Plan” que se pueden ver en la pieza son los siguientes:

1. No compartirás información personal o financiera a quien te llama por teléfono, o mensajes en nombre de Fiat.

Si te contactan a través de mensajes, llamadas o redes sociales, primero corroborá su autenticidad con un concesionario oficial o comunícate con nosotros al 0800-222-3428 (FIAT) o por mail a fia[email protected], y no des información personal o financiera ni efectúes pagos. En caso de recibir un mail sospechoso, no ingreses tus datos ni descargues adjuntos ni ingreses en links.

FIAT PLAN no solicita a los clientes ninguna información personal o financiera por teléfono o mensajes u otros canales de comunicación. Esta información, el cliente solo brinda esta información en la Solicitud de Adhesión al suscribir en los concesionarios oficiales o en nuestra plataforma de Suscripción Online.

2. Tampoco sacarás un plan de ahorro en un concesionario NO oficial ni creerás que existe Casa Central o descuentos directo de fábrica.

Nuestros planes de ahorro se comercializan única y exclusivamente en la red de concesionarios oficiales Fiat o de manera online en nuestro sitio (www.fiatplan.com.ar).

Nuestra única web oficial para la suscripción online es www.fiatplan.com.ar y no poseemos otras cuentas ni direcciones web ni redes sociales.

Fiat Plan no realiza llamados ni publicaciones como “Plan Nacional», “Casa Central” ni “desde fábrica”.

3. Podrás renunciar a Fiat Plan pero el dinero se te reintegrará una vez finalizado el tiempo estipulado.

En el caso que no puedas continuar abonando tus cuotas y aún no hayas retirado el auto, podrás renunciar al plan. La devolución de tu dinero se hará a partir de la cuota 84, una vez finalizado el plan, de acuerdo al Valor Móvil (valor del modelo de ahorro) vigente y realizando las deducciones correspondientes y los conceptos diferidos no abonados.

4. Y aunque exista la adjudicación pactada, deberás cumplir con todos los requisitos establecidos

Una vez que resultás adjudicado, ya sea por adjudicación pactada o por sorteo o licitación, deberás abonar en todos los casos el Derecho de Adjudicación y también la Alícuota Extraordinaria y el Cambio de Modelo (si corresponden) – Además el concesionario se contactará con vos para completar los requisitos crediticios y la documentación del pedido del auto.

5. Sabrás que la cuota no es fija y varía según el precio del 0 km a lo largo del plan

Cada cuota pura del plan se calcula sobre el precio del modelo de ahorro del grupo (es un % del valor del auto). De esta manera, cualquier variación del precio del auto que estás ahorrando impactará en el valor de la cuota.

