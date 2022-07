El drama de una joven misionera que sufre una extraña enfermedad y necesita casi 200 mil pesos por quincena para costear su tratamiento

Padece una rara enfermedad denominada "Cistitis Intersticial" que afecta a su vejiga reduciendo su tamaño y provoca fuertes dolores que imposibilitan su movilidad, por lo que no puede trabajar. Por todo esto, costear su tratamiento médico se hace cada vez más difícil.

La misionera que sufre una extraña enfermedad denominada «Cistitis Intersticial» se llama Adriana Smolinski, tiene 29 años de edad y es oriunda de Puerto Iguazú. Se trata de una enfermedad crónica benigna e invalidante que afecta al sistema urinario y produce fuertes «crisis de dolor» en diferentes zonas de su cuerpo.

Esta enfermedad afecta su movilidad, por lo cual no puede trabajar. Las atenciones y los tratamientos que realizó hasta el momento fueron solventadas por su propio trabajo cuando todavía podía moverse, por sus amigos a través de rifas o bonos y por ayuda de sus familiares.

Adriana fue diagnosticada con Cistitis Intersticial hace poco más de 4 años cuando tenía 25 años. Lo cierto es que además de ser una enfermedad poco frecuente, en la gran mayoría de los casos, se da en mujeres mayores a los 55 años.

Es un trastorno de la vejiga crónico y doloroso que suele confundirse con una infección del tracto urinario (ITU), aunque no hay una infección. Los síntomas incluyen dolor en la vejiga o la pelvis, o presión y una necesidad imperiosa y frecuente de orinar.

El síndrome de la vejiga dolorosa es difícil de tratar. El tratamiento incluye medicamentos, fisioterapia y biofeedback. No se ha demostrado que los antibióticos sean de ayuda en los casos de síndrome de la vejiga dolorosa.

En dialogo con Misiones Online, Adriana describió en detalles cuales son los padecimientos que tiene a raíz de esta cruda enfermedad. «Me hice una ecografía y mi vejiga resiste solamente 20 cm de liquido», contó.

El tamaño pequeño de este órgano fundamental del cuerpo humano se debe a por como se ve afectado debido a la cistitis. «Es una enfermedad en la cuales te va achicando la vejiga y es muy dolorosa, en las crisis te deja en cama.

Tal vez te interese leer: Desde el Colegio de Farmacéuticos de Misiones advirtieron que ante la faltante de medicamentos habrá un aumento en los precios

Asimismo agregó: «He orinado hasta 80 veces en un día y de 15 a 20 veces en una noche. No podes salir, no podes disfrutar de nada, es constantemente ir al baño. El dolor te deja inmóvil en la cama», expuso.

La enfermedad es invalidante por lo cual no le permite realizar su vida de forma normal. «No se como acostarme, no se como sentarme, no puedo caminar y tampoco puedo estar parada, es algo muy doloroso», contó Adriana.

Luego de varios idas y vueltas con tratamientos que no funcionaron, Adriana estuvo a poco tiempo de viajar a Perú para poder realizar un tratamiento con células madres. Sin embargo, tiempo después y previo al viaje, amigos le comentaron sobre un profesionales que realiza el mismo tratamiento aquí en Argentina.

«Empecé un tratamiento con células madres y tomo calmantes para poder dormir. Tomo vitaminas en ayuna, no puedo comer nada, tengo un dieta estricta y no puedo comer carne ni harinas», explicó.

En cuanto al gasto que le genera este nuevo tratamiento y los viajes hasta Buenos Aires comentó: «Me puse a sumar y son casi 200 mil pesos que gasto cada 15 días y tengo para dos años. Son mas o menos 20 cesiones», contó.

Asimismo, Adriana brindó su número de teléfono y redes sociales donde todos los interesados puede comunicarse con ella para poder brindarle una mano: «Mi teléfono es +549 11 2652 4218, mi Facebook es Adrii Smolinski, y mi Instagram es @adriismolinski, ahí tengo todos los flyers y la info para que puedan ayudarme».

Por último, recomendó a las mujeres ir al urólogo y hacerse una cistoscopia para descartar un posible caso de esta enfermedad «No es como una diabetes o ser celiaco, es peor», sostuvo. En tanto, volvió a remarcar la necesidad de controlar este tipo de afecciones debido a que en caso de operarse puede derivar en cáncer.