La importancia de las vacaciones: “Cambiar la rutina hace que crezcas como emprendedor”, afirmó Matías Sebely

Matías Sebely, abogado y emprendedor misionero explicó por qué es importante para los emprendedores el momento de las vacaciones, un tiempo destinado a “refrescar ideas” y recuperar energías.

“Cambiar el aire, el entorno, la rutina, cambiar y oxigenar, hace que crezcas como emprendedor”, aseguró. El emprendedor explicó que la etapa de vacaciones es necesaria para descansar y “calmar las aguas”. Sin embargo, los emprendedores pueden tener muchas preocupaciones en este momento ya que al depender de uno mismo y ser su propio jefe, aparece el miedo a no facturar y a tomar decisiones por las personas que tienen a su cargo.

En este sentido, la importancia radica en formar un equipo en el que se pueda confiar y con el cual haya una comunicación asertiva: “Hay algunas cuestiones sencillas que creo que se deben saber transmitir a los otros para que no sea un caos. Emprender también significa liderar, si no te podes tomar un tiempito para vos es que algo no está funcionando bien en tu idea de ser emprendedor”, señaló Sebely.

También indicó que los puntos a favor son la independencia y la libertad del tiempo que uno tiene, sin embargo, la contracara apunta a lo mismo porque si uno decide no trabajar y no factura. “Tomarse un tiempo es importante, ayuda a pensar en otras cosas y sirve como manera de proyección de otras ideas ya muchas veces las personas se encuentran atrapadas en la cotidianeidad, no pudiendo abrir su cabeza a nuevas percepciones”, afirmó.

Por otro lado, aludió a las personas que ven a las vacaciones como una oportunidad de negocio y de recibir turistas. Acerca de esta situación, sostuvo que “hay emprendimientos en la provincia que se ven muy beneficiados”. En este marco, remarcó una de las consecuencias que contrajo la pandemia: “La gente quiere aire libre, disfrutar lo que no se disfrutó en dos años y ese miedo a volver a encerrarse hace que haya un consumo distinto, un trabajo distinto”, añadió.

Para Sebely, es un muy buen panorama tener gran cantidad de emprendimientos que surgieron en diversas ciudades como Puerto Iguazú y Posadas, enfocados a lo gastronómicos y al ocio. “La vida natural es mucho más apreciada”, consideró. Además, llamó a los emprendedores a que se tomen sus días, pero también piensen en tomar las vacaciones como una oportunidad de negocio.

Aseguró que hay cuestiones físicas que se van manifestando y que resaltan la necesidad de parar: “El cuerpo te da señales, la cabeza también. Te olvidas las cosas, estás cansado, a veces irritado, esas son señales de que hay que parar un poco la mano. El cuerpo pide y vos sabes cuál es tu rendimiento”, expresó.

Sobre el tiempo de descanso, recomendó a los emprendedores que no se tome al receso de manera tan lineal como los trabajadores en relación de dependencia, sino que cada tanto se tomen una semana: “Cuando vos haces lo que te gusta, el trabajo no genera un peso, no estás tan estresado para cumplir horario. Sos tu propio jefe, podés crear y hacer, dar otra perspectiva en cuanto a la decisión de los tiempos”, afirmó.

Para concluir, Sebely señaló que la “etapa de fuego” aparece cuando los niveles de venta bajan y los emprendedores se desesperan. En estos casos, remarcó que es importante saberlo y trabajarlo: “No hay que desesperarse, hay que pasar los inviernos y veranos, estar tranquilos Son pruebas de fuego, pero si hay un equipo y un liderazgo, uno va a poder tomarse el tiempo que necesita y descansar, porque eso también es parte del trabajo”, concluyó.

Matías Sebely