Tras conocerse imágenes nítidas del universo aseguran que estas podrían explicar “los orígenes del universo”

El telescopio James Webb tomó las imágenes que permitieron entender la evolución del cosmos y muestran que los componentes químicos y los procesos físicos producidos en el universo son los mismos que dieron vida a la Tierra.

En este sentido, las imágenes que fueron publicadas recientemente por la NASA podrían explicar los orígenes del universo ya que corresponden a 13 mil millones de años luz de distancia.

Luis Martorelli, astrónomo y encargado del Observatorio del Parque del Conocimiento de Posadas precisó que cuando se observan las estrellas titilar, es consecuencia de un defecto propio de la atmósfera: “Cuando un telescopio está fuera de ésta, la calidad de las imágenes es sorprendentes”, contó.

El nuevo telescopio espacial James Webb de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) es una continuación de varios proyectos de telescopios. Se encuentra en el espacio fuera de la atmósfera y esto permite observar objetos puros sin la interferencia de esta capa gaseosa.

Las imágenes capturadas corresponden a una distancia de 13 mil millones de años luz, en otras palabras, esa cifra es lo que tardó la luz para que actualmente se pueda ver. “Literalmente la luz que salió de esas galaxias tardó ese tiempo y ahora fueron fotografiadas”, precisó Martorelli.

Además, señaló que se pueden observar “casi los orígenes del universo” y añadió que “la astronomía y la física dan una relación de que entre 14 mil y 15 mil millones de años en el Big Bang se produjo, entonces estoy viendo casi el origen de todo”, expuso.

Por otro lado, explicó que es difícil ver la vida en los planetas debido a que desde 1994 se registraron más de 5 mil planetas parecidos a la tierra, sin embargo, ninguno tiene vida. Acerca de las imágenes de los telescopios, agregó que muestran que los componentes químicos y los procesos físicos que se producen en el universo son los mismos que dieron vida a la Tierra, pero aún no se descubrió vida en otros planetas.

Algunas de las estrellas que se observan desaparecieron mientras que otras masas de gas y polvo se juntaron dando forma a soles: “Por eso en astronomía no se mira ni el presente ni el futuro, se mira siempre el pasado, porque todos están tan lejos que la luz tarda mucho en llegar”, aseguró.

Los telescopios que se encuentran en el espacio se manejan remotamente y su importancia se relaciona con el tamaño, que es aproximadamente unas cinco veces más grande que el Hubble: “Esto permite visualizar una cantidad de luz que antes no se podía. Además, el James Webb se encuentra en un campo gravitacional entre la Luna, el Sol y la Tierra, de manera quieta”, afirmó. Debido a esto, su estabilidad es tan impresionante que las imágenes no se mueven cuando saca la foto y tienen diez veces mejor definición que la del Hubble.

Según el astrónomo, los espejos del instrumento están recubiertos de una fina capa de oro que permite ver áreas del infrarrojo y el calor que los cuerpos expanden: “Esas imágenes son tan impresionantes porque están sacadas en una región de color que mi ojo no ve, pero el telescopio sí”, resaltó.

Con relación al estado de quietud del James Webb, contó que se mueve gravitacionalmente con los distintos cuerpos, es decir, que no hay una preocupación por la rotación de la Tierra o la Luna y tiene la capacidad de poder apuntar a distintos lugares con una estabilidad única. “¿Por qué las imágenes astronómicas son tan impresionantes? Porque no es un gatillar, el telescopio queda abierto a un lugar del cielo y graba durante mucho tiempo la luz que llega de los confines del universo o de cualquier objeto que no se puede ver”, aclaró Martorelli.

Por otro lado, en el Observatorio del Parque del Conocimiento de Posadas también se pueden observar el nacimiento de estrellas, tomar fotografía a planetas como Júpiter y Saturno, entre otras actividades. Martorelli manifestó que no será con la misma espectacularidad del James Webb, pero si se puede visualizar lo que ocurre porque lo mostrado desde el telescopio de la NASA ya se sabía: “Lo que no se había visto nunca es semejante exactitud y semejante precisión en lo que se suponía y lo que se veía”, subrayó.

Según comentó, el telescopio costó 10 mil millones de dólares a diversos países mientras que Estados Unidos “estaba desesperado por mostrar que sigue siendo el país más poderoso del mundo”, explicó. Debido a esto, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, decidió mostrar la foto “porque necesitaba hacer un golpe de efecto muy fuerte, se está quedando atrás en tecnología y en economía”, argumentó. En este sentido, consideró que muchas veces la ciencia está desarrollada para hacer el mal.

Acerca del avance de la ciencia en el país, Martorelli remarcó el hecho de que se haya construido un satélite en Bariloche, que fue lanzado, chequeado, controlado y verificado por la NASA. Sin embargo, señaló que el problema del país radica en la discontinuidad entre las relaciones de gestión, ciencia, industria y gobierno: “La sociedad no sabe, no hay un conocimiento y no hay una relación de gestión, ciencia, industria, sociedad, no existe una política que una estas cuatro cosas”, concluyó.

