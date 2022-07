Rodríguez Larreta ponderó a Misiones como ejemplo de economía del conocimiento 

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, participó esta mañana del foro “Democracia y Desarrollo” organizado por Clarín. Durante su exposición, en la que hizo referencia a la importancia federal de la economía del conocimiento, el mandatario de Juntos por el Cambio ponderó el desarrollo de la misma en Misiones.

“La industria del conocimiento es una industria federalizable ya que no la afectan las distancias y no está asociada a un recurso natural que esté localizado en algún lugar específico; se puede desarrollar en cualquier lado. Hay 12 parques tecnológicos en la Argentina, uno de los más importantes es el de Misiones que es una provincia muy fuerte en esto” sostuvo Rodríguez Larreta en el Foro.

Durante el encuentro, que reunió a funcionarios, académicos y empresarios, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires definió al sector de la economía del conocimiento como uno de los ejemplos de lo que llama la “Argentina contenida”. “Esa Argentina que tiene mucho potencial de producción y generación de trabajo, pero que por malas decisiones está contenido, imposibilitado de desplegarse. Hoy tiene el freno de mano puesto.”, explicó.

Y continuó: “Con estos niveles de inflación no sólo no hay economía del conocimiento, no hay economía de nada y no hay manera que el país progrese. La Argentina necesita un plan integral que empiece por estabilizar la economía. Esa estabilidad tiene que ser garantizada en el tiempo; la única manera es con equilibrio fiscal, no tratemos de inventar la rueda de vuelta.”

Larreta hizo hincapié en la importancia de trabajar en un plan a largo plazo:“Necesitamos un plan que genere incentivos impositivos y regulatorios para la inversión, la generación de empleo y la exportación. Pero tan importante como el marco, es su estabilidad en el tiempo; podemos tener el mejor marco del mundo pero si no hay previsibilidad no sirve.”

Y volvió a referirse a la necesidad de un consenso amplio para las políticas de Estado:“Cuanto más profunda es la transformación que se necesita más amplio es el consenso político que la tiene que apoyar.”