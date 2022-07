El delantero llegó desde Junior de Barranquilla para suplir la ida de Julián Álvarez al Manchester City. Además, debido al bajo rendimiento de Brian Romero y la lesión de Matías Suárez, Borja es la única carta goleadora con la que contará Gallardo para los próximos compromisos.

Luego de varias idas y vueltas, finalmente una de las principales novelas del mercado de pases tuvo un final feliz para River Plate. Miguel Borja llegó ayer al país para hacerse la revisión médica y estampar su rúbrica con el Millonario hasta diciembre de 2025 para suplir la ida de Julián Álvarez, quien en las últimas horas fue presentado de manera oficial en el Manchester City.

Aunque desde el club reconocieron de manera oficial que la negociación estaba “stand by” y que “buscaban alternativas” para sumar variantes a la ofensiva del plantel comandado por Marcelo Gallardo, en las últimas horas todas las partes cedieron y finalmente el Muñeco tendrá el goleador de calidad que tanto anhelaba. El club lo presentó en las redes sociales con un video en el que llaman al futbolista a escribir una nueva historia.

Algunos de sus compatriotas que dejaron una huella en Núñez son Juanfer Quintero (autor de un gol a Boca en la final de la Copa Libertadores), Radamel Falcao García, Juan Pablo Ángel, Mario Yepes, Teo Gutiérrez y Rafael Santos Borré.

Los argentinos deberán desembolsar un monto superior a los 7 millones de dólares para satisfacer las necesidades del equipo colombiano y Palmeiras. Los brasileños recibirán el monto que aún adeudaban los de Barranquilla cuando compraron la mitad de su ficha más un millón de la moneda estadounidense. El resto irá para Junior.

De esta manera, Borja regresará al fútbol argentino tras su breve paso por Olimpo de Bahía Blanca en 2014. El punta, que en lo que va del año marcó 16 goles en 27 presentaciones a nivel clubes, competirá por un lugar con Lucas Beltrán (regresó antes de tiempo de su préstamo en Colón) y Braian Romero. Matías Suárez, por su parte, se encuentra en plena recuperación de una lesión muscular sufrida ante Vélez.

El futbolista, que fue uno de los principales apuntados por el Muñeco al inicio de la ventana de transferencias, ganó la Copa Sudamericana con Santa Fe y levantó la Libertadores con Atlético Nacional con Franco Armani en el arco. También tiene un buen vínculo con Juanfer Quintero, a quien conoce de la Selección.

“Agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder ir a uno de los mejores del continente. Ha sido un trabajo difícil junto a mi representante, que ha venido trabajando en todo este tiempo. Yo simplemente me he dedicado a seguir las instrucciones que ellos me daban. El día que tenía que ir a entrenar iba y el que no, que no me daban la autorización, me quedaba trabajando con mi preparador físico. Siempre estuve trabajando y es eso lo que en realidad pasó”, manifestó antes de partir rumbo a Buenos Aires.

El oriundo de Tierralta, que no juega de manera oficial desde el 15 de junio (cuando Junior cayó ante Atlético Nacional y quedó eliminado del torneo colombiano), podría tener su debut oficial este domingo, cuando River Plate visitará a Vélez por la Fecha 8 de la Liga Profesional. Los de Núñez, antes, se medirán este miércoles contra Barracas Central por los 16avos de final de la Copa Argentina, aunque parece difícil que figure dentro de la lista de concentrados.