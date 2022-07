Corrientes | Denunciaron que un adolescente murió porque se negaron a atenderlo en la guardia: “La doctora está durmiendo”

“Me respondieron que la doctora estaba durmiendo”, contó la mamá del adolescente fallecido. Llamarán a declarar a la profesional que estaba a cargo de la guardia. El hecho ocurrió en la localidad de Itatí, Corrientes.

La madre de un adolescente denunció que su hijo, que sufría una discapacidad por daño neurológico a causa de un cuadro de meningitis, murió después de que se negaran a atenderlo en la guardia de un hospital de la ciudad correntina de Itatí.

La víctima se llamaba Sergio Ramón Ríos y tenía 17 años, pero desde los seis meses de vida peleaba con las secuelas que le había dejado la enfermedad. De acuerdo al relato que hizo su mamá a los medios locales, cuando su hijo se descompensó llamó al hospital para pedir una ambulancia: “Nunca atendieron mis llamados, así que lo envolví en una frazada, lo cargué y fui caminando hasta allá”.

Pese al esfuerzo de la mujer, su suerte no fue mucho mejor cuando llegó al centro médico con Sergio en brazos. “Cuando llegué, todo estaba cerrado y con mi hija de 12 años tuvimos que golpear las manos muchas veces para que los atiendan”, apuntó la mujer en diálogo con El Litoral, y añadió: “Le pregunté por el médico de guardia porque mi hijo no estaba bien, pero me respondieron que la doctora estaba durmiendo”.

Más tarde salió una enfermera y directamente le pidió que volviera al día siguiente después de las 8, ya que esa hora recién podría encontrar al médico que siempre atendía a Sergio. “Volví a mi casa y mi hijito lloraba, pero nunca supe qué era. Él no hablaba, sólo decía ‘mamá’ y golpeaba las manos para comunicarse”, recordó angustiada.

El desenlace fue trágico. Sergio murió en sus brazos y ahora se abrió una investigación para determinar si hubo mala praxis. “¿Cómo es posible que una médica duerma en su guardia y cuando se la necesita te manda a tu casa. ¿Quién responde por la muerte de mi hijo, que pudo ser evitada?”, cuestionó su madre.

La investigación

La causa por la muerte de Sergio fue caratulada como “supuesto homicidio culposo” y recayó en la fiscal de Instrucción Nº 4 Sonia Meza. “Yo personalmente hablé con esa madre. Instruí que le reciban declaración de imputada a la médica”, indicó la investigadora.

Por otra parte, una fuente cercana al expediente confirmó que la médica efectivamente estaba de descanso. “A las 3 de la mañana la doctora tuvo que hacer una derivación al Hospital Llano de Capital de una embarazada que estaba a punto de parir. En el transcurso de esas horas, de acuerdo con el registro, a las 4.15 llega esta señora con el chico y lo colocan en observación”, detalló el vocero.

Tras aclarar que Sergio “era paciente del hospital regularmente entonces se sabía lo que se tenía que hacer, sostuvo que una vez que pudieron estabilizar al paciente fue su propia madre la que decidió llevarlo a su casa. “El niño se había recuperado y llegó bien a su casa. Lamentablemente, horas después falleció”, cerró.

