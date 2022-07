Misiones Diseña invitan a participar del scouting de modelos de la mano de Look1 Management: conocé las fechas y localidades donde estarán

Desde el próximo 23 de julio se realizará un scouting de modelos en Misiones organizado por Misiones Diseña (MiDi) y Look1 Management. La selección se extenderá hasta el 28 y no tendrá más requisitos para anotarse que una buena voluntad para aprender sobre la industria del modelaje y la moda.

Carolina Facciuto, directora de Look1 Management, contó que el evento recorrerá Misiones en búsqueda de nuevas caras que puedan entrar en la agencia de modelaje, con sede en Buenos Aires. “Viajamos por todo el mundo buscando nuevos talentos, por eso estamos yendo a Misiones, porque creemos que es uno de los lugares que más satisfacción nos da al momento de hacer el scouting”, aseguró.

El scouting es un tipo de casting enfocado en el modelaje y en eso, la agencia Look1 tiene experiencia. Fundada en 2012 por Emiliano Mocchiuti, la agencia es hoy una de las pocas argentinas dedicadas a la formación de figuras que, muchas veces, terminan adquiriendo notoriedad y siendo exportadas al exterior para asistir a marcas como Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Hermès, Dior, Fendi, Prada, Saint Laurent, Balenciaga, Givenchy, Off-White, Valentino, y Burberry, entre otras.

El scouting se realizará presencialmente en las localidades de Posadas, Oberá, 25 de Mayo, El Soberbio, San Pedro, Bernardo de Irigoyen, Comandante Andresito, y Puerto Rico, aunque se recibirán también aspirantes de manera virtual. “Estamos buscando a gente para la agencia y talento para las producciones de MiDi, que está ayudando y apoyando a emprendedores misioneros que necesiten modelos”, manifestó Facciuto.

Los participantes del evento tendrán también la posibilidad de firmar un contrato y participar en las próximas producciones de Kosiuko, una reconocida marca de ropa fundada en 1992. Facciuto recalcó que los únicos requisitos para presentarse son las ganas y el interés por la industria y por viajar y “conocer nuevas culturas”.

“Lo que nos pasó siempre al abrir convocatorias era que no se presentaban, en general, las personas que buscábamos, porque no se creían lindas. Por suerte ese canon de belleza ahora cambió, y ahora no se considera sólo lindo a la persona rubia de ojos claros, sino que se entiende que todos pueden tener esa belleza. Por eso queremos que nadie se deje de presentar”, explicó.

Ningún curso o experiencia previa es necesaria tampoco. Facciuto recordó haber descubierto a dos de sus modelos misioneras más reconocidas, Camila Foos (que llegó a trabajar con Muaa y la marca británica Storm) y Nansy Britez (que trabajó para Heidi Clair, Etiqueta Negra, y Bomparola), en el ensayo de la Estudiantina y caminando en la Fiesta del Inmigrante, respectivamente. “Ellas no sabían que tenían este potencial como modelos. Se cruzaron con la oportunidad y la supieron aprovechar”, contó. Otra reconocida modelo misionera que forma parte de la agencia es Gabriela Skripczuk, que modeló para Dior y Burberry.

Misiones Diseña, por su parte, se planteó desde sus comienzos como un espacio de formación y apoyo a las industrias creativas del diseño en general, siendo una de ellas el diseño de indumentaria y el universo de la moda, que representa una industria muy importante, por el potencial de salida laboral que representa para modelos pero también para maquilladores, estilistas, peluqueros, y demás profesiones relacionadas.

El formulario de inscripción está disponible en el perfil de Instagram de Misiones Diseña (@midimisiones) o a través de este enlace. “Lo ideal es que se presenten en los castings presenciales, pero en caso de que no puedan está la oportunidad de este formulario, que también estaremos viendo”, concluyó Facciuto.

El scouting se llevará a cabo en los siguientes días, ciudades, y lugares:

POSADAS

23 de Julio

16:00 a 18:00

Avá – Coronel Lopez 1916

OBERÁ

24 de Julio

16:00 a 18:00

Instituto del Von – Berrondo 254

25 DE MAYO

25 de Julio

11:00 a 13:30

Caul Eventos

EL SOBERBIO

25 de Julio

16:30 a 19:00

Centro de Informe de Turismo (avenida Rivadavia y San Martín)

SAN PEDRO

26 de Julio

16:00 a 18:00

Inos Sabores

BERNARDO DE IRIGOYEN

27 de Julio

16:00 a 18:00

Hotel Irigoyen

Avenida Libertador s/n

COMANDANTE ANDRESITO

27 de Julio

19:30 a 21:00

Predio de la Fiesta del Agricultor

PUERTO RICO

28 de Julio

16:00 a 18:00

Avenida San Martín 1948

Patio del Puerto

