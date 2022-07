Una empresa misionera frenó la producción por las limitaciones en las importaciones y advierte que si Nación no brinda soluciones deberá suspender personal

Por falta de insumos debido a las limitaciones en las importaciones dispuestas por el Gobierno nacional, una empresa de Eldorado se vio obligada a frenar su producción y a mandar de vacaciones a todos sus empleados. Ya acudieron al Banco Central y al Gobierno nacional esperando soluciones.

Tras tomar la decisión de detener la producción y adelantar las vacaciones de todos sus empleados, la empresa ubicada en Eldorado optó además por presentar una cautelar ante el Juzgado Federal de Eldorado para obtener una resolución y operarla ante el Banco Central, confirmó Román Queiroz, presidente de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) y propietario de esta empresa maderera.

“Importamos un producto esencial para la producción que es la resina, un pegamento para las láminas de madera, si no lo tenemos en stock no podemos producir”, explicó Queiroz en diálogo con Misiones Online.

El presidente de la FAIMA reveló que la escasez de insumos que más les afecta es de la resina fenólica. Según Queiroz, el argumento es que se importó más que el año anterior, por lo que la empresa se excedió más en dólares y superaron de esta forma el cupo de importación.

Por lo tanto, aclaró que esto se debió a que el producto aumentó en su precio dólar por eso subieron las ventas. “Este producto en su preparación lleva petróleo, el cual también tuvo una suba y nos pasamos del cupo que nos impuso el Banco Central”, explicó.

También anticipó que este miércoles tiene previsto una reunión con el presidente del Banco y si participara el ministro de Producción, Daniel Scioli, sostuvo que puede generar una presión para llegar a un acuerdo satisfactorio.

Además, lamentó que por la faltante de insumos no pueden importar y no solo porque se detiene todo el sistema productivo de la empresa, sino también porque peligra los puestos de trabajo de 270 empleados.

Queiroz indicó que, de no solucionarse este problema, deberán comenzar un periodo de suspensión de empleados, dado que la empresa no se puede permitir seguir parada. Pero aseguró que esperan no tener que llegar a esto.

“La verdad que no podemos pagar salarios si no vendemos, no porque no querramos sino porque no contamos con el dinero para pagar salarios”, expresó el empresario.

Por último, señaló que la cautelar que presentaron el viernes tomará su tiempo, pero esperan que Nación pueda brindarles respuestas para encontrar soluciones. “Somos optimas de que en el corto plazo esto se va a solucionar”, afirmó.