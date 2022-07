Operadores del Mercado Central de Posadas denuncian que sufren aprietes y amenazas en su trabajo

Durante la mañana de hoy, operadores del Mercado Central de Posadas decidieron no trabajar como medida de fuerza ante constantes aprietes y amenazas que reciben por parte de personas que trabajan dentro del lugar de manera irregular. Se reunieron en asamblea y plantearon que se establezca una regulación y mayor seguridad dentro del Mercado Central.

Ante el conflicto que impide el normal desarrollo de la actividad dentro del Mercado Central, en la mañana de este lunes, el presidente, Jorge Brignole, sostuvo que la problemática involucra solo a los operadores y a los changarines del sector.

Los operadores del Mercado Central se reunieron en asamblea para exponer sus inquietudes y problemáticas, en donde coincidieron que no poseen un ente regulador que pueda atender a sus demandas. “Estamos planteando que esto se solucione, porque trabajamos bajo presión y con inseguridad. Esto es tierra de nadie”, opinó Marcelo Guerrero, operador del equipo de colonos del Mercado Central, pionero e hijo de colonos con más de 35 años de trayectoria en el lugar.

“Esto nunca pasó antes. Estamos sufriendo muchos aprietes, tenemos que pagar extras para poder vender, para poder entrar y salir. Obligan a comprar una cierta cantidad de bultos para poder ingresar. Nosotros pedimos una venta libre y justa, que sea igual para todos”, explicó.

Aclararon que la lucha y la protesta no es en contra de los changarines, sino contra los dirigentes que comandan el plantel de changarines.

“Todo esto empezó con un puesto que empezó a vender bultos en la entrada, fuera del predio, no paga alquiler, no paga luz, no tiene papeles y no está habilitado. Pasas por ahí y vienen cinco de estos que te pegan la camioneta, los apuran, y nosotros no podemos ni opinar. No se puede laburar”, comentó Sebastián Rebgliati, operador La Frontera SRL.

En la mañana de este lunes, como medida de fuerza, los operadores del Mercado Central decidieron no abrir, pero el puesto que denuncian por irregularidades trabajó con normalidad. “Nosotros queremos abrir porque vivimos de esto, nuestra plata está en juego, pero con ese puesto ahí no podemos trabajar más”, agregó Rebgliati.

En la misma línea, Bruno Deis, representante de los operadores del Mercado Central manifestó: “Necesitamos que haya orden, nosotros los operadores reclamamos en varias ocasiones el mal funcionamiento del mercado. Estamos en contra de la gestión, porque no debemos solucionar un problema ajeno a nosotros, y él no garantiza el trabajo”.

Asimismo, indicó que “el presidente tiene una mirada del lado del directorio del mercado y los operadores tenemos la mirada y la convivencia que hay adentro, donde observamos distintas cuestiones como aprietes a los clientes, mal manejo del mercado en sí, y principalmente no hay un orden”.

El tema puntual según explicó, es que no hay ningún reclamo sindical, “nosotros terminamos de darle un aumento del bulto a la cooperativa de trabajo hace menos de 20 días sin discusión alguna. Pero estamos en total desacuerdo con el manejo que está teniendo el Mercado Central porque hay apriete a los clientes, además hay disconformidad por un puesto que no está consignado y es una competencia desleal a todos los operadores del mercado”.

Existen las posibilidades de que los operadores del Mercado Central dejen de trabajar porque necesitan que haya un “cambio radical en cuanto al funcionamiento”, subrayó Deis.