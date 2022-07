A cuatro meses de su accidente el diputado provincial Ceferino Rodríguez agradeció el apoyo y la atención médica del Hospital Madariaga

A cuatro meses del accidente de Ceferino Rodríguez que lo mantuvo internado casi un mes producto de las heridas que recibió al caer del segundo piso de un edificio, el diputado provincial agradeció el apoyo de los misioneros y aseguró que poco a poco está retomando sus actividades.

El trágico episodio sucedió el pasado 13 de abril, cuando el diputado cayó desde el balcón de su departamento de San Vicente ubicado en un segundo piso. Ceferino Rodríguez sufrió trauma cerrado de tórax, trauma cerrado de abdomen, traumatismo encéfalo craneano leve con luxación de codo derecho.

Durante los primeros días de internación el diputado tuvo que ser asistido con un respirador mecánico, ya que hubo que drenar el pulmón derecho producto de una fractura y estuvo varias semanas en terapia intensiva. Finalmente, el 4 de mayo recibió el alta médica del Hospital Madariaga, en donde estuvo internado para recuperarse de las múltiples lesiones.

Casi cuatro meses después del accidente, Ceferino Rodríguez publicó en su cuenta de Facebook un mensaje de agradecimiento a todos los que le dieron su apoyo y al personal de salud que lo atendió. Expresó un especial agradecimiento el gobernador Oscar Herrera Ahuad, el presidente de la Cámara de Representantes Carlos Rovira y al ministro de salud Oscar Alarcón.

“En primer lugar quiero agradecer a Dios. A mis hijos, a mi familia, a mis amigos, a cada sanvicentino y sanvicentina, a cada misionero y misionera, que estuvo en oración por mi salud. Hoy solo puedo decir gracias, puedo decir que estoy volviendo a retomar mis actividades. En este proceso que es lento pero que día a día mi recuperación avanza y despacio me va permitiendo retomar las actividades y responsabilidades diarias.

Siempre agradecido a los médicos, que desde el primer momento la atención recibida el Hospital de San Vicente como después en el Hospital Madariaga de Posadas, a todo su maravilloso plantel médico, al cual no tengo palabras para describir el agradecimiento que siento hacia ellos. Al gobernador de la provincia Oscar Herrera Ahuad, al ingeniero Carlos Eduardo Rovira, al ministro de salud Oscar Alarcón. A mis pares Diputados por la predisposición y acompañamiento en todo este proceso.

Y mi familia es la bendición más hermosa que hoy Dios me permite disfrutar a mi querida Madre, a Fabian y Sandra mis hermanos queridos. A Claudia y a mis hijos Cefe y Chaia que con su amor incondicional me llenan día a día. Y a cada persona que directa o indirectamente aportó su granito de arena para mi recuperación que si los tuviese que nombrar uno por uno serían cientos perdón si me olvido de alguien la emoción me invade mientras escribo estas palabras.

Solo agradecer y decirles que Dios me da una oportunidad para poder volver a trabajar con compromiso y responsabilidad por mi provincia y mi San Vicente querido al que tanto amo”.