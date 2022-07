“Me voy en busca de mi felicidad”: conocé la historia de Germán Colina, el posadeño que realizará una travesía en motocicleta por todo el continente

El plan de viaje del motociclista se pondrá en marcha luego de las fiestas, donde partirá hacia el vecino país de Uruguay, emprendiendo una travesía de varios años hasta llegar a Alaska. Posteriormente, emprenderá su regreso para finalizar en Ushuaia.

Germán Colina es un comerciante posadeño decidido a cambiar su estilo de vida radicalmente. En diálogo con Misiones Online, Colina dio detalles de su travesía en motocicleta y contó cómo surgió su pasión por el viaje en solitario, acompañado únicamente por su Honda Falcon.

“Tengo un grupo de amigos viajeros y, en base a eso, termina surgiendo esta idea. Teníamos la intención de hacer la Ruta 40 con unos amigos de La Pampa y por diversos motivos no coincidimos y terminé viajando solo. Ahí conocí lo que es ser un moto viajero independiente”, relató.

Colina comentó que ya ha recorrido todo el país arriba de su motocicleta, una Honda Falcon 400.

“Yo la apodo ‘La Legendaria’, porque es una moto que me ha llevado a lugares inhóspitos y siempre me acompañó. Le tengo un cariño muy grande”, expresó.

“Creo y espero que sea único material a lo que tenga aprecio, porque tengo la idea no apegarme a eso, como sí le pasa a la mayoría”.

Colina nació Santo Tomé, provincia de Corrientes, y comenta que ya realizaba viajes pero de corta duración, casi siempre hasta su localidad.

“Hace casi 10 años que viajo, pero desde hace aproximadamente 13 meses me decidí a tomar la decisión de realizar una travesía desde Misiones hasta Alaska”, manifestó.

A su vez, explicó que, luego de recorrer el país, “creció una semilla” en su interior, alimentando la idea de recorrer el continente.

“Yo estoy dejando toda mi vida pasada para vivir viajando en mi moto, con lo que tenga”, destacó.

Con respecto al apego emocional y su familia, Colina insistió en que “es una elección que ya está tomada, pero es un problema el tema de los apegos emocionales”.

“Lo que más me pesa es dejar a mis mascotas y a mi mamá. El saber que no los voy a tener cerca, hace que sea difícil. Es otro viaje eso, y estoy luchando con crisis emocionales día a día, porque no pensaba encontrarme con esto; pensé que lo tenía resuelto”, reflexionó.

“Me voy en busca de mi felicidad y es el precio que tengo que pagar”.

Si bien pretende alejarse, Colina mencionó que no descarta dejar la motocicleta en algún punto, subirse a un avión y volver algunos días hacia la provincia.

“Ahora estoy realizando el trámite de las visas, principalmente de Estados Unidos y Canadá, que llevan algunos días. Mi idea es pasa las fiestas acá y mi último cumpleaños en el país, al menos, por un tiempo”, explicó.

“También quiero irme fuera de temporada al primer país, que va a ser Uruguay, para ahorrar un poquito. Después será Brasil, Guyana Francesa, Surinam y posteriormente Colombia, para subir hacia el norte hasta Alaska. La vuelta sería por la costa este, bajando por Chile hasta Ushuaia”, señaló Colina,

“Se viene algo muy grande, así que tienen que estar atentos. Esto me va a cambiar la vida”, finalizó.

La travesía de Germán Colina podrá seguirse a través de su canal de YouTube o en su Instagram “Latinoamérica en dos ruedas”.