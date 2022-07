Cambios en el CGE: “El Gobernador nos indicó repensar los sistemas y comenzar un proceso de modernización”, sostuvo Alberto Galarza

El presidente del Consejo General de Educación de Misiones Alberto Galarza, se refirió en diálogo con Misiones Online a los cambios que se realizaron este viernes en la Junta de Clasificación y Disciplina, a cómo avanza el proyecto para implementar una hora más de clases en las escuelas de la provincia y a lo que se trató en la última reunión paritaria con los gremios docentes.

Alberto Galarza explicó que la Junta de Clasificación y Disciplina es muy importante para los docentes, ya que lleva el legajo individual de cada uno de estos profesionales, y les asigna una valoración por cada tarea y tiempo de formación que llevan adelante. Luego, el docente va incrementando esta valoración a través de capacitaciones, dependiendo de su formación, desempeño y asistencia en las escuelas.

“Esto es importante para que los docentes accedan a los cargos directivos o sanciones disciplinarias. La junta establece la valoración y luego el director en secundaria o el secretario escolar en primaria, designa a los docentes” sostuvo.

Asimismo, dijo que el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad “nos indicó un proceso de modernización y repensar el sistema”, por lo que adelantó que se darán más cambios en el Consejo de General de Educación (CGE) “como el nuevo sistema de liquidación de haberes y como el cambio total de la Junta de Disciplina que tiene 7 miembros, 4 representantes del Gobierno y 3 representantes de los docentes” contó Galarza.

A partir de estas nuevas designaciones estarán al frente de la Junta, Daniela López, Renzo Zarratea, Silvia Villalba y Daniel Lopez en secundaria.

Evaluación del primer semestre del año

Por otro lado, el presidente del CGE aseguró “el Gobernador está preocupado por las pruebas Aprender, nos debemos un diagnóstico para trabajar sobre estos indicadores, ya que gran parte de esta situación fue por el tiempo de pandemia, son resultados muy malos que hay que trabajar, acompañando con cambios metodológicos a los docentes y haciendo más protagonista a los estudiantes”.

Por esto, manifestó “Invitamos a los docentes a trabajar con proyectos” y agregó, “el Ministerio está tomando medidas junto a Nación, con entrega de libros y reacciones con las que estamos trabajando para mejorar estos indicadores”.

Galarza lamentó el gran número de alumnos que adeudan materias, “hay que movilizar al estudiante para que regularice su situación, queríamos que lo de la libreta abierta se cierre en julio, pero será en diciembre” sostuvo y adelantó que a diferencia de lo que ocurre actualmente, a partir de entonces, continuará como anteriormente la repitencia.

Asimismo, dijo que están evaluando un nuevo régimen académico, en el que se podría implementar una previa más, es decir, promocionar con el 60% de las áreas aprobadas y pasar de curso con 4 materias pendientes.

“Necesitamos al estudiante dentro de la escuela, tenemos que hacer un gran trabajo de contención y luego ir mejorando paulatinamente” señaló Galarza, ya que considera que el estudiante no está cumpeindo loa cordado al implementar la libreta abierta en las escuelas.

“Con la libreta abierta debían rendir cada dos meses al menos una materia pendiente, y esto no se está cumpliendo, por lo que apelamos a los padres y familias, necesitamos su acompañamiento para que los estudiantes rindan, sino se van a quedar fuera del sistema educativo” alertó.

Una hora más de clases

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de implementar una hora más de clases en Misiones y dijo que “en estos momentos no estamos en condiciones, ya que no depende de recursos económicos solamente, sino de organización familiar y posibilidades reales del docente que trabaja en doble turno, si extendemos una hora no llegaría a la otra escuela en la que trabaja”.

Además, “Creemos que es importante la opinión de las familias y luego tendremos una propuesta sobre costos para acercar al Gobernador” consideró.

Paritarias

Por último, Alberto Galarza contó que en la última reunión Paritaria con los gremios docentes se trataron diversos temas vinculados al trabajo docente y no tanto al salarial, “entre ellos la extensión de la jornada, las Pruebas Aprender, el funcionamiento del Concejo y sobre la necesidad de hacer acuerdos salariales más cortos, que serán bimestrales o semestrales” para combatir la inflación del país.