Apóstoles | El soldado lesionado tras una celebración del Ejército fue operado y sigue en estado crítico: “Habrá sanciones en la cadena de mando”

El cabo Michael Verón, terminó con lesiones graves tras una celebración por su ascenso, realizada en un camping perteneciente al Ejército Argentino en Apóstoles. La familia exige saber qué pasó, mientras que desde el Ejército, indicaron que van a “interponer la denuncia de abuso de autoridad contra 15 presuntos infractores, los cuales van a estar suspendidos de servicio”.

El Comandante de Brigada Monte XII, Sergio Jurczyszyn, dialogó con Misiones Online y se refirió a lo ocurrido en referencia al Cabo del Ejército Argentino que sufrió una grave lesión luego de una «celebración de ascenso». El directivo contó que Verón fue operado en las últimas horas de forma exitosa, pero aún sigue en estado delicado.

Según adelantó el comandante serían más de 70 personas pertenecientes a la unidad del Ejército en Apóstoles que estarían implicadas. De esa cantidad, al rededor de 15 personas serían implicados directos en el hecho.

«Recuperó el movimiento en brazos y manos y algo de sensibilidad en los pies. El médico nos advirtió que el riesgo de vida es leve, y que en el día de hoy iba a despertar con mayores complicaciones dada la complejidad de las intervenciones», explicó.

Asimismo, añadió que los especialistas de salud le informaron que dentro de 10 o 12 días sabrán definitivamente si recuperará la movilidad de forma completa, en parte o tendrá mayores complicaciones para recuperarse.

«La luz de esperanza de ayer a hoy es que cuando entró a la operación no podía mover ni siquiera los brazos y el edema en la medula seguía creciendo. Cuando salió de la operación la medula volvió a tomar su posición original», agregó Jurczyszyn.

El efectivo de la fuerza señaló que el «accidente» se produjo en un almuerzo con la intención de recibir a los nuevos suboficiales que estaban destinados en una compañía

«Todo nace a partir de un almuerzo que fue organizado para recibir a los cabos. Este almuerzo no estaba autorizado ni por el jefe de la unidad ni por el Ejército. Durante ese evento existieron bebidas alcohólicas, y que también investigamos la posibilidad de abuso de autoridad» apuntó.

Todavía no se esclareció cómo ocurrió el hecho y por ello el comandante no quiso dar precisiones: «Lo hicieron meter en la pileta, no se si lo instigaron o no, eso no se sabe, pero lo cierto es que en ese momento el cabo Verón golpea la cabeza contra el fondo de la pileta que tenía poca agua, cerca de 50cm. Allí se dan cuenta que no estaba bien, lo sacan y piden el traslado y la atención médica», explicó

En el día de hoy, el directivo se dirigirá hasta el predio del Ejército en Apóstoles para mantener un reunión con el personal del lugar. «Voy a tener una reunión con todos los cuadros, oficiales y suboficiales de la unidad. En esa reunión le voy hacer ver claramente la gravedad de los actos», sostuvo.

Así también agregó: «Voy a imponer una serie de sanciones de carácter leve por el momento, a aquellos que no van a quedar implicados en la causa judicial y con posible delito. Los 15 por el momento que tengo sindicado como presuntos infractores, si yo los sanciono ahora, no los puedo volver a sancionar dos veces por la misma causa. Habrá sanciones para todos aquellas, hasta las cadenas de comando y otras unidades que estuvieron presentes», contó.

En tanto, y dado la brevedad del caso, por el momento y luego de la reunión de hoy, serán aproximadamente unas 63 personas que van a quedar sancionadas.

«Entre los 15 mencionados hay oficiales y sub oficiales, no voy a dar nombres porque voy a estar empañando mi propia investigación. Van a ser suspendidos de servicio, esa va a ser la sanción que van a recibir ahora, lo que significa que no pueden ejercer como militares en la duración de la causa», explicó.

Sergio Jurczyszyn expresó que los apuntados hasta el momento por la investigación interna de la fuerza militar y externa a la justicia, no quita que en el transcurso de las investigaciones, otros miembros de la unidad que sean indicados como presentes y partes entren dentro de la causa grave.

En referencia a esto último, explicó que estos avances son por fuera de la justicia pero pueden tener como máxima pena la destitución del personal.

La denuncia por parte de la autoridad del comando fue realizada en la Fiscalía Nº 2: «Me tomaron la denuncia por el posible delito de abuso de la autoridad. Con el transcurso del tiempo la misma justicia me va a volver a llamar», cerró Jurczyszyn.

