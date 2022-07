Apóstoles | La familia del soldado lesionado tras la celebración, exige saber qué pasó, y desde el Ejército informaron que “irán por todos lo que tuvieron algún grado de responsabilidad”

El cabo Michael Verón, terminó con lesiones graves tras una celebración por su ascenso, realizada en un camping perteneciente al Ejército Argentino en Apóstoles. La familia exige saber qué pasó, mientras que desde el Ejército, indicaron que van a “interponer la denuncia de abuso de autoridad contra 15 presuntos infractores, los cuales van a estar suspendidos de servicio”.

Marianela Verón es la hermana del soldado que ayer terminó con graves lesiones tras una celebración por su ascenso realizada en las instalaciones del Ejercito en Apóstoles, contó a Misiones Online que, “nos enteramos que mi hermano estaba en el hospital, que le habían llevado de urgencia, nos dijeron que estaba con 34° de hipotermia, que llegó sin la movilidad de las piernas y que no sabían lo que paso”.

La joven indicó que, tras esta primera atención médica, “lo trasladaron de urgencia al Madariaga donde le realizaron estudios, y nos dijeron que el cuadro era grave, que era crítico. Que va a ser un milagro para que él pueda volver a caminar. Que su vida está en riesgo”.

La hermana del cabo también señaló que la familia desconoce las circustancias en la que habría ocurrido el hecho, porque “hay muchas versiones”. Mientras que esta tarde, en el sanatoria Boratti de la capital provincial al cabo le habían realizado la primera intervención quirúrgica, y sus familiares esperaban las novedades.

Con respecto a su hermano, Verón indicó que, “era soldado y se fue a Buenos Aires, estudió 3 meses, se recibió de cabo. Y cuando vino, les ordenaron que hagan que le sirvan a los superiores de ellos, donde le obligaban a hacer cosas que sinceramente no sé, no quiero decir algo que no sé. Pero, por lo poco que pude hablar con él, me dijo que la paso mal, y que él no quería es para él. Nos pedía perdón de algo que n siquiera tiene la culpa”.

Y agregó que, “ayer me permitieron entrar a hablar con él, y me dijo cosas que no quiero repetir, cosas muy duras. Lo único que queremos es que se haga justicia y que mi hermano salga bien de esto”.

Con respecto a la situación vivida por el joven durante la celebración, su hermana dijo que, “lo único que me dijo es, que le hicieron tomar vino y que le hacían formar. Que de ahí le tiraban a la pileta, el sintió cuando se cayó a la pileta y que no se pudo levantar solo. Es lo único que se acuerda”.

Desde el Ejército denunciarán a los responsables por abuso de autoridad

Por otra parte, frente al sanatorio Boratti también se encontraba el coronel Sergio Jurczyszyn Comandante de la Brigada de Monte XII, junto a otros representante del ejercito acompañando a los familiares del cabo Verón, quien relató a Misiones Online que, “aproximadamente a las 10.30 del día de ayer, recibo la novedad telefónica de que estaban trayendo a un cabo del regimiento 30. Aparentemente con un cuadro de intoxicación producto del alcohol, después resulto que tenía un golpe en la cabeza”.

Y agregó que, “tenía una lesión grave en el cuello, razón por la cual a partir de ese momento comencé con los contactos, primero para la evacuación aérea. La idea era hacerlo esta mañana a Buenos Aires, pero habia riesgo de vida así que hable con el gobernador y con el ministro de salud, quienes se pusieron a la cabeza para poder realizar la intervención el día de hoy. E estos momentos estamos esperando el resultado”.

Con respecto a las actuaciones por pate del Ejército Jurczyszyn, indicó que, “por orden del jefe de estado mayor, general del ejército, inmediatamente me ordenó intervenir la unidad así que mande un equipo conformado por un coronel, segundo comandante y el oficial auditor, quienes comenzaron con las averiguaciones para poder terminar el día con un relato claro de lo que habia sucedido y poder ver así que es lo que pasó”.

Según los relatos que el comandante del ejército pudo recabar hasta el momento pudieron determinar ayer, alrededor de las 12 del mediodía se realizó una reunión, “aparentemente con la intención de recibir a los cabos, que durante esa reunión se les ordenó a los cabos a introducirse a la pileta. Razón por la cual un tercero le dio la orden al cabo Verón de que se arrojase a la pileta y él lo hizo en un lugar de poca profundidad, dio la cabeza contra el piso y fue lo que le produjo la lesión”.

Con respecto a los pasos que se van a seguir dentro del ejército, Jurczyszyn remarcó que, “voy a resolver instruir las actuaciones de justicia militar para lo que se llama instrucción disciplinaria por presunta falta gravísima de abuso de autoridad y desobediencia”.

Además de eta actuación dentro del ejército, el comandante aseguró que, “me voy a apersonar en la fiscalía federal para interponer la denuncia de abuso de autoridad contra 15 presuntos infractores, los cuales van a estar suspendidos de servicio”.

El militar confirmó que el hecho ocurrió dentro de una actividad de la fuera, más precisamente en “el club Achalay que forma parte de las instalaciones del regimiento de Monte 30”.

“Desde el primer momento estamos junto a la familia, y realmente uno aprende de la entereza con la que están tomando esta noticia. Y los vamos a seguir acompañando todo el tiempo que sea necesario. Les aseguré y también le aseguro a la ciudadanía vamos a ir por todos, no es solo por estos 15 presuntos infractores, sino por todos los que estuvieron algún grado de responsabilidad en este tipo de hechos”, concluyó el comandante.