Misionero de Pista | Atrapante clasificación en Oberá: este domingo se correrán las finales

Kupksi, Mattive, De Lima, Johnson y Ratoski se impusieron en las clasificaciones de la 4ta del Misionero de Pista en Oberá. Este domingo desde las 10 las series y luego de las 13 las finales

Arrancó con todo el Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista que fiscaliza la FeMAD en el autódromo de Oberá, una gran presencia de pilotos de toda la provincia y de la región en un día espléndido. Los mejores en clasificación fueron: Rubén Ratoski (TCM), Javier Kupski (TC4000 Misionero), Valentino Mattive (Clase 3), José Luis De Lima (Copa Fiat 1.4) y Kevin Johnson (TP Clase 1).

Todo comenzó con la entonación del himno nacional Argentino por el Día de la Independencia y los 94 Aniversario de la Ciudad de Oberá junto autoridades y los pilotos de las diferentes categorías. Luego se dio la bienvenida a los pilotos que regresan y debutantes que una vez más se da en este gran momento del automovilismo misionero.

La jornada de este domingo es promesa de un espectáculo completo porque desde las 10 se largarán las series y luego de las 13 las grandes finales para culminar todo a las 16.

En el TCM/Categorías Independientes fue para el histórico “Cacho” Ratoski 1m38s658. Llegó el momento del TC4000 Misionero que marcó un record de inscriptos de 18 participantes de esta temporada 2022 y se dividieron en dos grupos clasificatorios.

La poleposition quedó en manos del campeón Javier Kupski con el Ford Fairlane con un tiempo de 1m20 814, segundo, la Chevy de Carlos Cabral con un tiempo 1m21.062 y tercero, Jorge Litwiñiuk (Chevrolet 400) 1m22.216. En la cuarta ubicación, el líder del campeonato, Julio César Benitez (Chevrolet Chevy) con 1m21.324 y quinto, Diego Torcasso (Dodge) 1m21.384

En lo clásicos fititos, la categoría Copa Fiat 1.4 quedó en manos del piloto de Leandro N. Alem, José Luis De Lima con 1m27.717 escoltado por Diego Bonda con 1m28.049, tercero, Martín Correa Alvez 1m28.713. Fue cuarto, el puntero del campeonato Marcelo Smichowski y quinto, Marcelo Da Cruz.

¡Valentino veloz!

En el Turismo Pista Clase 3, dio la nota Valentino Mattive (Gol) quedándose con el mejor registro 1m21.846, el obereño, el más joven de la categoría tuvo una vuelta formidable para destacarse en condición de local, segundo, Damian De Lima (Gol) 1m21.904 en su regreso, tercero, Juan Pablo Pastori (Clio) 1m22.056 y cuarto, el último ganador Juan Pablo Urrutia (Gol) 1m22.483, en el quinto lugar fue el Clio de Luciano Viana con 1m22.485.

Para destacar la categoría que presentó 16 protagonistas incrementando el número con respecto a la carrera pasada con presencia de pilotos de una camada nueva de protagonistas, otros con actualidad y experiencia nacional sin dudas incrementa el nivel competitivo. Todo avecina un espectáculo imperdible de la más tecnológica en la jornada de domingo.

El “1” para Kevin

En el Turismo Pista Clase 1, la más numerosa nuevamente del automovilismo misionero, el posadeño Kevin Johnson se apoderó con el mejor registro de la categoría. El Fiat Uno del Issler Competición registró 1m23.879 segundo, el posadeño líder en las puntuaciones, Julio Abente 1m24.201 y tercero, Carlos “Indio” Mantilla 1m24.590. Fue cuarto, el campeón Jorge Litwiñiuk y quinto, el ultimo ganador, Ezequiel Mieres. Sin dudas cada una de las modalidades brindará un espectáculo la invitación

Este domingo desde las 10 las series clasificatorias. Las carreras finales a las 13 y finalizar cerca de las 16 horas de la jornada dominguera aproximadamente.

El Automóvil Club Oberá hace unos días confirmó que el costo de la entrada será de $700 (incluye sábado y domingo, no se cobrará estacionamiento) para vivir esta el Misionero de Pista con todas sus categorías pasando por uno de los mejores momentos de la historia del automovilismo.

RESULTADOS SÁBADO

Clasificación Clase 3

1 31 Valentino Mattive 1:21.846 1:21.846 0.000

2 41 Damian De Lima 1:21.904 1:21.904 0.000

3 6 Juan Pablo Pastori 1:22.056 0.000 1:22.056

4 65 Juan Pablo Urrutia 1:22.483 1:22.483 0.000

5 101 Luciano Viana 1:22.485 1:22.485 0.000

6 37 Santiago Viana 1:22.489 1:22.489 0.000

7 21 Cesar Villar 1:22.855 0.000 1:22.855

8 32 Stefano Barbaro 1:22.883 1:22.883 0.000

9 1 Matias Garavano 1:22.888 0.000 1:22.888

10 56 Tomas Juritsch 1:22.971 0.000 1:22.971

11 35 Carlos Huta 1:23.050 1:23.050 0.000

12 18 Adriano Lukoski 1:24.161 0.000 1:24.161

13 27 Martin Binder 1:24.373 0.000 1:24.373

14 95 Adrian Knass 1:27.274 0.000 1:27.274

15 376 Hector Finke 0.000 0.000 0.000

Clasificatorias TC4000 Misionero

Competitor Total Time r 1 r 2

1 1 Javier Kupski 1:20.814 0.000 1:20.814

2 5 Carlos Cabral 1:21.062 1:21.062 0.000

3 372 Jorge Litwiniuk 1:21.216 0.000 1:21.216

4 3 Julio Cesar Benitez 1:21.324 0.000 1:21.324

5 30 Diego Torcasso 1:21.384 1:21.384 0.000

6 4 Marcelo Kuchaski 1:21.472 1:21.472 0.000

7 8 Cristian Grygorszyn 1:21.805 0.000 1:21.805

8 99 Ariel Seidel 1:21.953 1:21.953 0.000

9 33 Alfredo Wiebel 1:21.964 0.000 1:21.964

10 622 Martn Correa Alvez 1:22.830 0.000 1:22.830

11 25 Adrian Tarnowski 1:23.823 1:23.823 0.000

12 89 Javier Socziuk 1:24.018 0.000 1:24.018

13 77 Hugo Cabral 1:24.925 1:24.925 0.000

14 122 Juan Pedro Garcia 1:25.239 1:25.239 0.000

15 31 Hugo Niveyro 1:26.005 0.000 1:26.005

16 58 Alfredo Torres 1:26.090 1:26.090 0.000

17 32 Roberto Bose 1:28.277 1:28.277 0.000

18 46 Blas Arellano 1:38.964 0.000 1:38.964

Clasificatorias Copa Fiat 1.4

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

2.5000 km

All ResultsResults By Class

Pos

Competitor Total Time r 1 r 2

1 81 Jose Luis De Lima 1:27.717 0.000 1:27.717

2 1 Diego Bonda 1:28.049 0.000 1:28.049

3 2 Martin Correa Alvez 1:28.713 0.000 1:28.713

4 87 Marcelo Smichowski 1:28.722 0.000 1:28.722

5 33 Marcelo Da Cruz 1:28.964 1:28.964 0.000

6 172 Carlos De Ley 1:29.044 1:29.044 0.000

7 68 Lucas Arenhardt 1:29.415 1:29.415 0.000

8 18 Diego Barchuk 1:29.584 1:29.584 0.000

9 97 Oscar Cervera 1:30.450 0.000 1:30.450

10 7 Guillermo Guidi 1:30.576 1:30.576 0.000

11 171 Osvaldo Angermeier 1:30.633 0.000 1:30.633

12 3 Marcos Nuñez 1:31.119 0.000 1:31.119

13 40 Grun Gustavo 1:32.185 1:32.185 0.000

14 99 Carlos Sauchow 1:32.792 0.000 1:32.792

15 74 Julio Kaufmann 1:33.750 0.000 1:33.750

16 14 Agustin Ortegaa 1:35.129 0.000 1:35.129

17 34 Erardo Schmidt 1:35.895 1:35.895 0.000

18 13 Marcelo Oscar Tessari 1:36.278 1:36.278 0.000

19 32 Marcelo Cabral 1:36.476 0.000 1:36.476

20 23 Mauricio Cabaleiro 1:37.206 1:37.206 0.000

Exc por técnica 86 Carlos Rojas 1:31.782 1:31.782 0.000

Clasificatorias CLASE1

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

2.5000 km

All ResultsResults By Class

Pos

Competitor Total Time r 1 r 2

1 77 Kevin Johnson 1:23.879 1:23.879 0.000

2 52 Julio Abente 1:24.201 1:24.201 0.000

3 15 Carlos Mantilla 1:24.590 1:24.590 0.000

4 1 Jorge Litwiniuk 1:24.865 1:24.865 0.000

5 2 Ezequiel Mieres 1:24.890 1:24.890 0.000

6 222 Alejandro Loprete 1:25.194 0.000 1:25.194

7 4 Santiago Mantilla 1:25.659 1:25.659 0.000

8 24 Alejandro Tarnowski 1:25.825 1:25.825 0.000

9 28 Alejandro Baez 1:26.014 1:26.014 0.000

10 22 Federico Puerta 1:26.055 1:26.055 0.000

11 72 Nicolas Finten 1:26.146 1:26.146 0.000

12 55 German Basaraba 1:26.207 0.000 1:26.207

13 46 German Galeano 1:26.232 1:26.232 0.000

14 73 Facundo Reich 1:26.302 1:26.302 0.000

15 17 German Birarelli 1:26.305 0.000 1:26.305

16 315 Alan Bravo 1:26.957 1:26.957 0.000

17 19 Eduardo Culshaw 1:27.174 0.000 1:27.174

18 71 Juan Finten 1:27.451 0.000 1:27.451

19 6 Matias Martin 1:28.008 0.000 1:28.008

20 111 Santiago Vogel 1:28.777 0.000 1:28.777

21 14 Julian Bouix 1:29.070 0.000 1:29.070

22 10 Leticia Ponce De Leon 1:29.548 0.000 1:29.548

23 56 Ariel Galarza 1:30.347 0.000 1:30.347

24 12 Jorge Cabrall 1:30.512 0.000 1:30.512

25 33 Kevin Magariños 1:30.555 0.000 1:30.555

26 70 Orlando Finten 1:31.059 0.000 1:31.059

CLasificacion TCM a 8 min

Pos

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 5 Ruben Ratoski 0.000 2 1:38.658 1 91.224 km/h

DQ 18 Bruno Madelaire 0.000 4 1:32.526 4 97.27 km/h

DQ 110 Mauricio Luis Cabaleiro 0.000 – 0.000 – 0 km/h

Announcements

Autos Nº18 y Nº110 excluidos, no pasaron tecnica

DOMINGO 10 DE JULIO

SERIES CLASIFICATORIAS

10.00 TCM 6 VUELTAS

10.20 1RA SERIE TC 4000 MISIONERO 6 VUELTAS

10.40 2DA SERIE TC 4000 MISIONERO 6 VUELTAS

11.00 1RA SERIE Copa Fiat 1.4 a 6 VUELTAS

11.20 2A SERIE Copa Fiat 1.4 6 VUELTAS

11.40 1RA SERIE TP CLASE 3

12.00 2DA SERIE TP CLASE 3

12.20 1RA SERIE TP Clase 1 6 VUELTAS

12.40 2° SERIE TP Clase 1 6 VUELTAS

CARRERAS FINALES

13.20 TCM 10 VUELTAS

13.55 TC4000 MISIONERO 14 VUELTAS

14.30 Copa Fiat 1.4 14 VUELTAS

15.05 TP Clase 3 14 VUELTAS

15.40 TP Clase 1 14 VUELTAS

15.45 DEVOLUCIÓN OBLIGATORIA DE SENSORES

La cantidad de vueltas anunciadas podrá ser modificada en relación directa a la cantidad de participantes. Este cronograma queda sujeto a modificaciones por las autoridades de la prueba.

*Los horarios de series y finales tentativos. De acuerdo al transcurso de la jornada de irá adelantando o ajustando.