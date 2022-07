Con la misionera Rodríguez en cancha, Argentina perdió por goleada ante Brasil en el inicio de la Copa América femenina

Fue 4-0 en el Centenario de Armenia, Colombia. La Albiceleste arrancó su camino en el máximo certamen continental con una dura caída frente a la máxima candidata. Yamila Rodriguez, oriunda de Posadas, fue titular en la Selección.

Argentina debutó con una dura derrota en la Copa América ante Brasil por 4-0. Adriana, en dos ocasiones, Zaneratto, de penal, y Debinha marcaron para el combinado que defiende el trofeo. El conjunto nacional buscará revancha el martes ante Perú, que quedó libre en la primera fecha.

Había pasado poco y nada hasta ese momento del partido. Brasil no dominaba el partido y Argentina tampoco incomodaba al gran candidato. Apenas un tiro libre desde lejos de Romina Núñez que no generó problemas para la arquera Lorena hasta que llegó una gran combinación de las dirigidas por Pia Sundhage.

Fue a los 27 minutos cuando las brasileñas marcaron la diferencia con un bonito gol. Bia Zaneratto controló por el centro del campo, se sacó de encima a una marca, levantó la cabeza y de cachetada dejó sola a las Tamires que habilitó abajo del arco a Adriana para romper el cero en el tanteador.

Eso marcó un punto de inflexión que terminó inclinando la balanza pasada la media hora nuevamente para el lado de las campeonas después que Núñez intentara incomodar a la arquera rival con un cabezazo sin suerte. Fue una mala salida de Aldana Cometti desde el fondo lo que dejó a Brasil en posición dominante, con la posibilidad de lanzar un centro al corazón del área que terminó en un dudoso penal de Ruth Bravo sobre Zaneratto. La Imperatriz, futbolista del Palmeiras, se encargó de cambiar la pena máxima por gol con una definición exquisita.

El cierre del primer tiempo tuvo otro intento de Núñez, la más activa de Argentina, que casi termina convirtiéndose en un golazo si no hubiese sido por la magistral volada de la arquera Lorena, que descolgó el tiro del ángulo.

Pasados los diez del complemento, Zaneratto, a la espalda de Julieta Cruz, pudo haber estirado la distancia con un remate cruzado que pasó bien cerca del posteo del arco que defendió Vanina Correa.

Fue apenas unos segundos antes de que Adriana pusiera el tercero de la jornada: Zaneratto peleó, ganó y habilitó con un gran pase a la atacante del Corinthians, que gambeteó a la arquera argentino y anotó ante un arco vacío.

Sobre el final, un error de Aldana Cometti, quien dio mal un pase y le regaló la pelota a las rivales para que arrancaran la contra con el equipo argentino adelantado. Una pelota profunda fantástico, a espaldas de la misma defensora, dejó a Debinha cara a cara con la arquera, quien salió apurada, no pudo cortar y vio cómo la brasileña definió sin resistencia para el 4-0.

No fue el debut esperado para el combinado nacional (Reuters)

No fue el debut esperado para el combinado nacional (Reuters)

Una de los detalles que no pasó inadvertido del partido fue la suplencia de Estefanía Banini, quien retornó a la selección argentina para este torneo y recién entró a los 15 del complemento, con un vendaje en su rodilla derecha. La estrella del Atlético de Madrid reemplazó a Bravo. Además, Soledad Jaimes (Flamengo) y Dalila Ippolito (Pomigliano, Italia), dos de las más destacadas del plantel, no estuvieron siquiera entre los relevos.

El próximo compromiso de las dirigidas por Portanova se desarrollará el martes 12 de julio ante Perú por la segunda fecha del Grupo B. Luego, será el turno –el viernes 15– de enfrentar a Uruguay en la tercera presentación. Tras quedar libres en la cuarta fecha, se toparán con Venezuela el jueves 21 en el segundo turno del día.

La Verdeamarela es la gran candidata. Es la última ganadora y por haber levantado el trofeo en siete de las ocho ediciones (1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014 y 2018). La Albiceleste fue el único combinado capaz de romper con esa hegemonía, cuando se impuso en 2006, lo que les permitió clasificar por primera (y hasta el momento única) vez a un Juego Olímpico (Beijing 2008).

Este torneo se lleva a cabo con dos zonas de cinco selecciones cada una y tiene como principales motivaciones pasajes al Mundial de Australia-Nueva Zelanda de 2023, los Juegos Olímpicos de París 2024 y los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

Los dos mejores de cada zona avanzarán a las semifinales, mientras que los terceros se verán las caras para definir el quinto puesto. El campeón y el otro conjunto finalista se quedarán con los pasajes directos a la próxima Copa del Mundo, como también lo hará quien se imponga en el duelo por el tercer puesto. Las que culminen en la cuarta y quinta colocación, por su parte, deberán disputar un Repechaje para asegurar su presencia en el máximo certamen a nivel mundial.

Las finalistas también dirán presente en los próximos Juegos Olímpicos (en Tokio 2020, por Sudamérica, estuvieron Brasil y Chile). Las terceras, cuartas y quintas, por su parte, disputarán los Juegos Panamericanos. Vale aclarar que si Chile culmina en una de estas posiciones, al ser anfitrión, le cederá su lugar al sexto.

Fuente: Infobae