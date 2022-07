“Prana Selva”: el emprendimiento misionero de cosmética natural agradable con el medioambiente

Prana Selva es un emprendimiento misionero fundado por Daiana Espinola, quien rememoró sus comienzos y afirmó que una de las razones por las que decidió realizarlo fue la excesiva cantidad de residuos que son generados por la industria de la cosmética y su objetivo era crear un producto amigable con el ambiente.

“Prana Selva” nació durante la pandemia, fruto de un impulso que surgió cuando Daiana tomó un curso online sobre cosmética natural. “Como soy amante de la cocina, desde un primer momento me encantó, porque me gusta mezclar ingredientes”, comentó, poniendo como ejemplo un aceite corporal, que es fabricado al mezclar aceite de almendras y agua de rosas. “Son productos con muy pocos ingredientes, biodegradables y beneficiosos para el cuerpo”, agregó la emprendedora.

Lo que no es biodegradable son los empaques plásticos con los que tradicionalmente se manejan muchas empresas referentes del sector, es por esto que “Prana Selva” busca nadar contra la corriente ofreciendo productos como champús y acondicionadores en formato sólido.

“Esto quiere decir que vienen en pastillas, como un jabón. Una vez se termina, ya no hay más nada que tirar. También tiene una mayor duración, porque, al no tener agua, el producto está concentrado en la pastilla”, explicó. El producto también incluye aceites concentrados y vegetales, que son beneficiosos para la salud y el medioambiente.

El champú sólido fue el primer producto fabricado por Daiana y su exploración del mundo de la cosmética natural la llevó al área de cremas. “Empecé a hacer cremas faciales, corporales, y capilares. Estas cremas están hechas a base de aceites naturales y emulsionantes vegetales, lo que quiere decir que son biodegradables a la vez que muy beneficiosas para el cuerpo, pues no tienen tantos conservantes como los productos de las farmacias o supermercados”, sostuvo. Los conservantes afectan al sistema endócrino, que regula el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo.

Ya adentrada en el proceso, el próximo objetivo fue tratar la problemática del excesivo uso de plásticos en los empaquetados. “Me interesé también por traer una línea de productos que no generen residuos, para evitar los plásticos en la ducha”, contó. Entre los productos de Prana Selva que se ajustan a este principio se puede encontrar un hilo dental biodegradable y un cepillo de dientes fabricado con bambú, entre otros.

El emprendimiento de Daiana también se relaciona con el mundo de los productos de higiene femenina, como copas menstruales y toallas sanitarias. “Fui una de las pioneras de las copitas biodegradables, al traerlas al público misionero. También tengo toallitas femeninas reutilizables, que ayudan a cuidar la salud femenina y evitan el residuo generado por las toallitas descartables”, manifestó.

Las actividades de Prana Selva en cuanto a productos de higiene pronto se expandieron a los pañales, conocidos por generar una gran cantidad de contaminación. “Es muy perjudicial para la Tierra la cantidad de pañales que se descartan, es incalculable. El mío es lavable y se puede volver a usar”, contó la emprendedora.

El nombre “Prana Selva” proviene, según Daiana, de una unión de dos de sus pasiones. Por un lado, “prana”, que es la palabra en sánscrito para “energía”; por otro, “selva”, una referencia al amor incondicional de Daiana hacia la naturaleza. “Necesitamos esa energía de renovación, de compromiso, y de amor por nuestra tierra; y Prana Selva es eso: una invitación a cuidar nuestra selva con energía y mucho amor”, explicó.

Cuanto más creció su emprendimiento, más grande se volvió la comunidad de entusiastas que Daiana logró formar alrededor de él. “Yo siempre digo que son una comunidad, porque las personas que me compran son personas interesadas por cuidar el medioambiente. Entonces charlamos, y a veces se abren debates en las redes sociales. Se generó una hermosa comunidad, y eso es lo que me da este proyecto, porque se necesita poner en conversación estos temas. Poder charlar y poder ver cómo la gente cambia de hábito me genera una gran satisfacción”, reflexionó Daiana, agregando que el buen recibimiento de sus productos supone una “caricia al alma”.

Para obtener más información sobre Prana Selva, los interesados pueden hacerlo a través de las redes sociales o mandando un mensaje de WhatsApp al 376 423-7045. Prana Selva está también buscando revendedores en la provincia con un interés por cuidar al medioambiente, y comprometidos por transmitir las ideas defendidas por el negocio.

