Elfinde: mirá la agenda y todo lo que podés hacer este fin de semana en Misiones

Cada localidad presenta un amplio abanico de actividades. Por eso, hoy te contamos todas las propuestas que ofrece nuestra querida tierra colorada para que disfrutes este fin de semana en Misiones.

Enterate todo lo que podés hacer este fin de semana en Misiones, con una variedad de actividades que Misiones tiene para ofrecer durante los próximos días. Desde teatro, shows en vivo y el aniversario de una localidad, hoy te traemos un listado con todos los eventos que hay este fin de semana en la provincia.

La primera propuesta llega de la mano de Compras Misiones porque La Konga y Lucas Sugo aterrizan en la provincia para dar dos shows únicos en Puerto Mbiguá. El 9 y 10 de julio son las fechas en las que ambas bandas se presentarán en el complejo, y desde ComprasMisiones.com.ar te tenemos preparada una promo exclusiva: con la compra de tu entrada, tenés acceso a ambos recitales, para ambas fechas. Es decir que si compras una entrada, ¡podés entrar a ambos espectáculos, el 9 y 10 de julio!

Posadas Universitaria, evento recreativo

Este viernes, y adelantándose a lo que será el receso invernal, la capital misionera se apresta a vivir una jornada recreativa para el ámbito académico local. Se trata del evento “Posadas Universitaria” que conjugará patio gastronómico, feria de emprendedores y música en vivo. La iniciativa llevada adelante por la Municipio de Posadas tendrá lugar en el balneario “El Brete”, de 17 a 21 horas. Espacio que se transformará en uno de los atractivos posadeños, marcando el inicio de las vacaciones de julio.

Además, el encuentro se presentará como una herramienta muy especial para facilitar el encuentro entre los estudiantes como la previa al inicio de 15 días de descanso en el calendario académico para relajar de la mejor manera. Actuarán Iris y Dawnfall, mientras que la música estará a cargo del DJ Juan José Fedelli. Más información acá.

Pedalea en el Parque

Extendemos el fin de semana un par de días para darle la bienvenida a las vacaciones de invierno. Conscientes de la necesidad de cambiar ciertos parámetros de movilidad urbana, apuntando a una ciudad más sostenible y con el deporte como bandera de la salud y recreación, el Parque del Conocimiento junto MTBMisiones.ar, organizan cuatro jornadas de bicicleteada para niños y niñas de 5 a 15 años.

Pedalea en el Parque constará de cuatro encuentros, los lunes y martes de las dos semanas de vacaciones. “Arrancaremos el 11 y martes 12; y en la semana siguiente, el lunes 18 y martes 19”, manifestó Juan Carlos Bárbaro, organizador de eventos deportivos y referente del ciclismo de montaña en nuestra provincia y parte de la organización de este evento que cuenta con la colaboración de la Escuela de Educación Vial de Vialidad Provincial, a lo que se suma el esfuerzo privado y el acompañamiento del municipio local. Lee la nota completa acá.

Profundidad Trail

Para el “Profundidad Trail” se espera que participen alrededor de 600 runners de distintos puntos de la provincia, como así también de la región, que van a recorrer 23, 12 y 6 kilómetros por circuitos rurales y en contacto directo con la naturaleza.

El ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, encabezó la presentación junto a Silvia Estigarribia, intendente de Profundidad; Héctor Rubén Rodríguez, presidente del Club Social Luz y Fuerza; y Ernesto Lozina, director de coordinación y gestión del ministerio de Cultura de la provincia.

“La idea es sostener esta fecha como festividad por el Día de la Independencia cada 9 de julio. Se trata de una actividad recreativa dentro de la naturaleza. Es la primera vez que el municipio participa activamente en la organización de este tipo. Queremos visibilizar todos los atractivos turísticos que tenemos en el municipio”, expresó la intendente. Para más información hacé clcik acá.

Desafío del Valle del Cuñá Pirú

El domingo 10 de julio se realizará el gran evento de travesía mountain bike ‘Desafío al Valle del Cuña Pirú’, dónde habrá tres recorridos, uno de 25 km, otro de 60 km y un tercero de 130 km.

El Desafío al Valle del Cuña Pirú tendrá tres recorridos, dos para cicloturismo y otro competitivo.

Los recorridos de 25 km y 60 km son pensados para cicloturismo y paseos recreativos, mientras que el recorrido de 130 KM es competitivo y atraviesa varias localidades; entre ellas: Jardín América, Ruiz de Montoya, Capioví, Garuaphe, Salto Encantado y Aristóbulo del Valle. Recorre caminos terrados, rurales y se adentra al valle del cuña pirú, con hermosas vistas de la reserva natural.

El sábado 9 de julio estarán entregando los kits correspondientes según las distancias que realice el biker en la Municipalidad de Jardín América.

La largada esta prevista a las 08:30. No se suspende por lluvia. Los distintos kilometrajes comienzan y terminan en Jardín América Vendrán competidores de zonas aledañas de la provincia y también se contará con competidores de países limítrofes; Paraguay, Brasil y Chile. Se trata de una gran alternativa turística para el comienzo de las vacaciones de julio. Lee la nota completa acá.

Torneo IRT de Ajedrez Aniversario de Oberá

El torneo se desarrollará este fin de semana y tendrá lugar en la Casa Típica de la Colectividad Japonesa de Oberá y Zona Centro y se regirá por las Leyes del Ajedrez de la FIDE y es válido para ELO Standard FIDE.

En el marco de Viví el Parque en Invierno, el Club Ajedrez Oberá realizará un nuevo torneo IRT de Ajedrez puntable, los días 9 y 10 de julio, el cual llevará el nombre de «94 Aniversario de Oberá». El sistema de juego será suizo, con 6 rondas y un ritmo de juego de 60 minutos por jugador, con un plus de 30 segundos de incremento por jugada desde el primer movimiento. Repasá el cronograma completo acá.

Eldorado Produce

Llega una nueva edición de Eldorado Porduce. La Municipalidad de Eldorado anunció que estas vacaciones de invierno estarán con la Feria de la Economía Social, Agroecológica y Soberana en la Plaza Sarmiento del kilómetro 9.

Como en cada oportunidad esperan a todos los interesados con los mejores productos de la chacra y pre-elaborados (pan casero, mermeladas, pikles etc), artesanías, manualidades, plantas y mucho más.

Pre Fiesta de la Madera en San Vicente

Se pone en marcha la primera parte del reencuentro en este año 2022, este 9 de Julio en el Polideportivo de San Vicente tendrá lugar la Pre Fiesta de la Madera. Un anticipo con espectáculos, actividades y mucho mas. Batería Legal sera uno de los números principales. Ya podes adquirir tus anticipadas y vivir una jornada única.

Puerto Rico se viste de feria este fin de semana

Desde 1984, la tradicional cita que marca el arranque de las vacaciones de invierno, este año te propone expo artesanal, gastronomía y festival artístico. La Expo Feria Provincial de Artes y Artesanías se inicia este viernes 8 y se extiende hasta el domingo 10 en el Centro Deportivo Municipal (CeDeMu) de Puerto Rico.

Con entrada libre y gratuita, habrán 44 stands distribuidos en el Centro deportivo Municipal Exponen: artistas plásticos, diseñadores de moda y textiles, artesanos, escultores, ceramistas, entre otros. Además, se realizarán talleres de cestería, de tintes naturales y de imágenes.

En el escenario podrán disfrutarse las presentaciones de músicos, intérpretes y bailarines, locales, regionales y provinciales. El sábado, actuación del Ballet Folklórico y del Conjunto de Música Popular del Parque del Conocimiento. Mirá el cronograma completo de actividades acá.

Teatro

El viernes 8 y sábado 9 de Julio a las 21hs vuelve el drama teatral «Varada» a Espacio Base (Rademacher 5324) para hacernos reflexionar sobre nuestro pasado reciente. La obra escrita por Gustavo Dos Santos transcurre en una casa cerca del mar. Una mujer y una sirena dialogan sobre sus vidas mientras se van develando hechos que las unen.

En tanto, en la Sala Ceccarini del Cidade (Belgrano 1345) se estará presentando el espectáculo de clown denominado “ClownDestinos” es una trilogía teatral que narra los pesares de dos personajes poco típicos pero muy comunes de una ciudad en el noreste argentino. Clowndestinos A.C., es la primera entrega en donde Felipe y José Luis van por un emprendimiento más para sostener sus vidas y su filosofía ecologista.

Son dos amigos de crianza que viven el día a día en pos de encontrar un trabajo que les genere placer, conocer gente, historias y lugares; y por sobre todo cuidar el planeta. Esa es la impronta y bandera de todos sus proyectos, que de tan idílicos se estrellan con la realidad fácilmente. De ese choque nace la magia y el humor; cuando la realidad los apabulla, ellos juegan. Valor de entrada a $700 o 2X1 a $1200, al número: 3764371813.

Este viernes en la Sala Marisil Ceccarini del Vicente Cidade (Belgrano 1345) llega el noveno Slam de Poesía (VOL. II) que contará con feria de editoriales, servicios de Cantina y el show músical de Kreiluz Diafrahh.

El grupo Hadas de Medialuna y Los Transeúntes del Carnaval presenta la última función de «Épica Pandémica», una obra de teatro y música sobre soltar y construir. Actúan: Alejandra Rodríguez, Diego Tachile y Cristina Solis; con la música de Osvaldo de la Fuente, Wilzon Gómez, Ariel Morel y Lito Dartois. Dirige, Cristina Solis.

Sinopsis: Detrás del bosque cuenta la historia de una niña que se pierde en el bosque y se encuentra con diferentes seres mágicos del mismo, invitándola a desafiarse y sorprenderse con aventuras inesperadas. En esta historia, la fantasía y la imaginación cobran vida incentivando la creatividad de los niños, ya que es usada la técnica de teatro de objetos, y una participación activa del público.

También este viernes 8 de julio, el Centro Artístico Mandové Pedrozo nos espera a las 22hs con el show de Lucas Upstein. Las entradas pueden adquirirse de manera digital o el viernes a partir de las 20hs en la boletería de la sala, únicamente pagando en efectivo.

Shows en vivo

El Teatro Lírico volverá a ser testigo del sinfín de melodías latinoamericanas y de géneros diversos que presenta el Conjunto de Música Popular. La cita será el viernes 8 de julio a las 20hs en el Teatro Lírico. Las entradas son gratuitas, por orden de llegada. Con el objetivo de recuperar canciones de artistas locales, nacionales e internacionales, el Conjunto de Música Popular propone un encuentro donde las canciones fusionan en sus acordes géneros musicales diversos. Combinando autores y estilos, el repertorio elegido será amplio y variado. Lee la nota completa acá.

Güembé Resto Bar presenta un fin de semana con dos shows en vivo. Maty Fagus y su banda se presentan en el escenario de Güembé Resto Bar con un show imperdible este viernes 8 de julio, mientras que el sábado llega el turno de Matias Vazquez.

Este sábado a las 22hs en Mandové Pedrozo llega “Milonga Mandové”, donde podrás disfrutar de clase de tango con Tania y Rafa. Pista abierta con los mejores tangos, exhibición de folklore con Valentina Siegel y Agustin Del Piano y servicios de cantina para los presentes.

También el sábado, en la Sala Horacio Quiroga del Centro Cultural Vicente Cidade (Belgrano y General Paz) invita a una noche de celebración de la música, de la gesta de la independencia nacida al principio en la región con la liga de los pueblos libres, a celebrar la ciudad, el inicio de vacaciones y la semana de verano. Una muchedumbre de músicos en el escenario, una noche de encuentro de estilos musicales que nos llevara por paisajes sonoros muy bellos de nuestra argentinidad y la música urbana.

Se escucharán interpretaciones de música latinoamericana, andina y regional en el formato de fusión de estilos tradicionales, urbanos y en lenguajes del jazz. Se ofrecerá una pequeña cantina simple de sabor criollo y bebidas. La entrada tendrá un costo de $1000.

Este fin de semana, Kabalah Resto Bar nos espera con tres días a pura fiesta. El viernes comienza a las 22hs con Daniel Martin quien se sube a las tablas de Kabalah Resto Bar con un show en vivo de música variada. El vsábado 9, en tanto, Dario y grupo tributos presentarán un show de cumbias y kachakas para no parar de bailar. Cerrando con brche de oro, el domingo 10 de julio a partir de las 22hs el Taller Municipal de Danzas árabes se presenta en Kabalah Resto Bar con un espectáculo imperdible.

También el domingo pero en Beerlin Resto Bar, el grupo de música brasilera “Sensacao Do Samba” se presenta a las 20hs con un show en vivo imperdible.

Por otro lado, este domingo llega la segunda edición de la Peña Tres Banderas, donde podrás disfrutar de locro y música en vivo con las presentaciones de Sonido Ancestral, La Ribera y Chapu Dominguez.

El Día de la Independencia será una noche de gala, con estilo Tango y aires de vals y milonga. Casino Club Posadas conmemora el día de la independencia con un show a todo tango en la potente voz de Susana Moreno, acomañada por Carlos Costa, Julio Rolón y Marcel Perez y la actuación especial de la pareja de baile Anahí Osorio y Martin Céspedes. Leé esta nota para saber cuándo y quiénes se presentarán durante todo el mes de julio en Casino Club Posadas y Garupá.

Cine

Para los fanáticos de Marvel ya no falta nada porque llega “Thor: Love and Thunder” a la pantalla más imponente del país, es decir, al Imax de Posadas. El último film de este Dios se estrenó en 2017 (Thor Ragnarok) y ahora vuelve de la mano de Taika Waititi. Con respecto a la trama, el Dios del Trueno (Chris Hemsworth) emprende un viaje que no se parece en nada a lo que se enfrentó hasta ahora: una búsqueda de la paz interior. Pero el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr el Carnicero de Dioses (Christian Bale).

Por su parte, el cine Sunstar Posadas nos recibe con Jurassic World 3, El teléfono negro, Lightyear, Minions: nace un villano y Thor: Love and Thunder. Estos dos últimos estrenos también estarán disponibles en la cartelera de Microcines de Oberá.

Deportes

El segundo juego por la final de la Liga Provincial de Básquet entre Mitre (0) y Siglo XXI (1), finalmente se jugará el viernes 15 de julio, después de muchas idas y vueltas así lo confirmó la Federación Misionera. El partido será en Puerto Rico a partir de las 21:30 y de ser necesario un tercer encuentro, se llevará adelante el domingo 17 en Posadas. Lee la nota completa acá.

Luego de lo que fue la fecha 15 los equipos de todas las categorías del Torneo Apertura 2022 ACIADEP disputarán una nueva fecha en el Hipódromo Gral. Belgrano de Posadas. Serán más de 25 partidos para esta nueva fecha. Este sábado 9 de julio nuevamente los profesionales de la Liga ACIADEP disputarán la jornada correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura 2022 ACIADEP. Conocé acá todo el fixture para la fecha 16 del Torneo Apertura 2022 ACIADEP.

El Campeonato Misionero de Pista que fiscaliza la FeMAD afrontará la cuarta fecha de la temporada en el autódromo de la Ciudad de Oberá y esta en cuenta regresiva En cuanto a la actividad, el sábado se desarrollarán los entrenamientos desde las 11.10 y las clasificaciones a partir de las 15.10

En cuanto al domingo desde las 10 las series clasificatorias. Las carreras finales a las 13 y finalizar cerca de las 16 horas de la jornada dominguera aproximadamente. Será especial esta fecha para la capital del Monte porque será en el marco de los festejos de los 94° aniversario de la ciudad de Oberá y además, siendo este 9 de julio el día de la Independencia Argentina. Más información acá.

A falta de una fecha, en la Primera División del Torneo Apertura 2022 de Fútbol Femenino de la Liga Regional Obereña de Fútbol, ya se conocen a los equipos que estarán en la próxima etapa. Este sábado 9 de julio, en cancha de Atlético Alem (Estadio Enrique Speyer), se disputará la última fecha de las categorías juvenil y de Reserva. Mirá la programación completa acá.