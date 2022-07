La modelo y periodista Alejandra Maglietti visitó a las Cataratas del Iguazú: “Recorriendo mi país”

“Recorriendo mi país”, escribió Alejandra Maglietti en sus redes sociales donde tiene casi dos millones de seguidores, junto con un reel en el que se la ve contando hasta tres arriba de un avión y luego posando con una micro bikini en las Cataratas del Iguazú.

La modelo y panelista de Bendita, Alejandra Maglietti se tomó unos días de descanso y compartió algunas postales de su estadía en Misiones.

“Recorriendo mi país”, escribió Alejandra Maglietti en sus redes sociales donde tiene casi dos millones de seguidores, junto con un reel en el que se la ve contando hasta tres arriba de un avión y luego posando con una micro bikini en las Cataratas del Iguazú.

Más tarde compartió una foto con la misma malla color magenta y de fondo se ve el paisaje y el extenso verde del hotel, además de la piscina. Aquella imagen consiguió casi 200 mil “Me gusta” y miles de comentarios de seguidores que la elogiaban: “Sin palabras”, “La mujer más linda”, “¿Quién será el afortunado?”, “Qué carita hermosa tenés”, “Te amo”, “Todo una muñequita Barbie” y “Formoseña mata misionera”.

Fanática de la ropa, hace unos meses decidió desprenderse de aquellas cosas que ya no usaba y comenzó a venderlas a través de la web. En sus publicaciones hay carteras, zapatos, pañuelos, camisas, remeras, pantalones y hasta prendas íntimas, en un rango de precios que van desde los 1100 hasta los 15 mil pesos. Asimismo, la modelo se encargó de aclarar en cada ítem si presenta algún detalle o marca por su correspondiente uso. De todos modos, dijo que se trata de ropa usada aunque en buen estado.

La panelista de Bendita no fue la única famosa que en los últimos tiempos decidieron poner a la venta prendas de su vestidor en la misma plataforma: Pamela David, Marcela Kloosterboer, Mariana Fabbiani, Sofía Jujuy Giménez, Dalma Maradona, Julieta Prandi, Jésica Cirio, Flor de la V, Oriana Sabatini y Carolina Pampita Ardohain, entre otras, son las que también se sumaron a la tendencia.

Ahora soltera, una de las últimas parejas públicas de la modelo fue el futbolista Jonás Gutiérrez, con quien salió durante cinco años, hasta el 2019 y este verano por fin la también abogada develó los motivos de la ruptura. Hace unas semanas, luego de ver uno de los informes de Bendita (El Nueve) sobre bodas no pudo contener la indignación y contó que hubo un motivo puntual por el que decidió dar marcha atrás con los planes de matrimonio.

“Yo no quiero ser divorciada, quiero seguir siendo soltera”, había dicho dejando atónito a su compañero Gabriel Cartañá. “¿Pero qué pretendías hacer si te casabas?”, le consultó el psicólogo. Con humor, Alejandra le respondió: “Divorciarme”. En un intento por desdramatizar lo ocurrido, la conductora reconoció que en aquel momento llegó a elegir su outfit para la fiesta: “Ya teníamos el vestido largo para la fiesta”.

Un tiempo atrás el ex futbolista habló de su ex novia en diálogo con Mitre Live y la describió como “una gran mujer”. Y agregó: “La realidad es que uno va atravesando los años y se va encontrando personas en el camino para ciertos momentos. Todos los años que estuvimos fueron muy lindos, después el camino nos separó. Creo que eso les pasa a todas las personas, pero esos años he sido muy feliz, la he pasado muy bien”.

Video | Una mujer quedó escrachada por las cámaras de seguridad de un Supermercado al robar dinero de una mochila en San Ignaciohttps://t.co/3ZEqX73jC4 — misionesonline.net (@misionesonline) July 8, 2022

(Infobae)