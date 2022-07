Rusia tomará el control del proyecto Sajalín 1 de petróleo y gas

(Reuters) -Un alto cargo del Parlamento ruso afirmó el jueves que Moscú tomará el control del proyecto Sajalín 1 de petróleo y gas, en el que participan la estadounidense ExxonMobil, la japonesa SODECO y la india ONGC Videsh, una semana después de hacerse con el vecino Sajalín-2.

Pavel Zavalny, jefe de la Comisión de Energía de la Cámara Baja del Parlamento ruso, dijo que tomar el control del proyecto Sajalín 1 es la medida es el siguiente paso obvio a adoptar.

El presidente ruso Vladimir Putin firmó la semana pasada un decreto por el que el Kremlin toma el control total del proyecto de gas y petróleo Sajalín-2, una medida que podría forzar la salida de Shell y los inversores de Japón.

Rosneft es socio del grupo de yacimientos Sajalín-1. ExxonMobil decidió retirarse del proyecto en marzo después de que Moscú enviara sus fuerzas a Ucrania.

«Nos vimos obligados a tomar la decisión de trasladar Sajalín 2 del régimen (del acuerdo de reparto de la producción) a la jurisdicción de Rusia ante las sanciones (…). Obviamente, lo mismo ocurrirá con el proyecto Sajalín 1», dijo Zavalny en una sesión informativa celebrada en línea.

«Cuando se imponen sanciones, cuando las empresas no pueden tomar parte activa en un proyecto, esto crea varios riesgos para nosotros y nos vemos obligados a tomar estas decisiones», añadió.

Anteriormente, el vice primer ministro ruso, Yury Trutnev, declaró el jueves que la producción de petróleo que pertenece al proyecto Sajalín 1 se ha desplomado a sólo 10.000 barriles por día (bpd) desde los 220.000 bpd previos debido a «restricciones».

El Gobierno japonés está recopilando información para confirmar los hechos y las intenciones de Moscú sobre el proyecto Sajalín-1, según un representante del Ministerio de Industria nipón.

Las empresas japonesas de compraventa de energía Marubeni e Itochu, que forman parte de SODECO, no estaban disponibles de inmediato para hacer comentarios.

Japón dijo en mayo que eliminará gradualmente las importaciones de petróleo ruso, tras acordar una prohibición con otras naciones del Grupo de los Siete (G7) para contrarrestar las acciones de Moscú en Ucrania.

Rusia fue el quinto mayor proveedor de crudo de Japón en 2021, pero la mayor refinería de petróleo del país, Eneos Holdings Inc, ya ha dejado de comprar crudo ruso, mientras que la segunda, Idemitsu Kosan Co Ltd, también ha dicho que no tiene planes de comprar petróleo del país.

