Horas para el show de No Te Va Gustar en Posadas: si aún no retiraste tus entradas físicas, hoy es tu última oportunidad

¡Atención fanáticos de No Te Va Gustar! Si aún no tenés tu entrada física, podés acercarte a la boletería de UMMA, avenida Maipú 2260, desde las 18 hasta las 21 horas, para canjear tu entrada digital por una física. Sólo debés presentar en boletería el código de 9 letras que recibiste al mail al comprarla. En caso de no contar con la entrada física, no se podrá ingresar al evento.

Si aún no pudiste retirar tu entrada por Compras Misiones, tenés una última oportunidad de conseguirlas en la boletería del complejo UMMA, avenida Maipú 2260, presentando allí el código de nueve letras que recibiste en tu mail al momento de comprar tus tickets. Podrás hacerlo desde las 18 hasta las 21 horas de esta noche.

Cabe destacar que no se podrá ingresar al evento con el código digital.

No te pierdas esta última oportunidad de conseguir tus entradas físicas para No Te Va Gustar.

La espera terminó: esta noche No Te Va Gustar se presenta en Posadas para brindar un show que promete ser único. Banda uruguaya icónica, conocida por sus presentaciones en vivo poderosas, precisas y refinadas, siempre con el rock como materia prima, llega hoy a Misiones para hacer de ésta una noche que quedará en la memoria de los fanáticos.

Si sos uno de los que está expectantes por el show de hoy, y aún no tenés tus entradas, aprovechá esta oportunidad y acercate a la boletería del complejo UMMA, de 18 a 21 horas, para canjear tu código digital por el ingreso físico y único habilitado para el evento.

No Te Va Gustar: del liceo para el mundo

No Te Va Gustar (NTVG) se formó en Montevideo, Uruguay, en el año 1994, cuando un grupo de amigos del liceo decidieron armar una banda y presentarse en un festival en una plaza del barrio.

Con más de 25 años de trayectoria, No Te Va Gustar se ha convertido en una de las bandas de rock en español más convocantes de Latinoamércia.

A lo largo de su carrera ha desarrollado importantes giras por el mundo, recorriendo Sudamérica entera y países como Cuba, Panamá, México, Estados Unidos, Alemania, Austria, Suiza, Inglaterra y España.

Sus presentaciones en vivo son poderosas, precisas y refinadas. Siempre con un sonido de rock.

Por todo esto y mucho más, no podés perderte el gran show de No Te Va Gustar en UMMA.