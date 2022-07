(Reuters)- En un evento previo a la apertura de la Eurocopa Femenina de la UEFA 2022, autoridades destacaron el crecimiento del fútbol femenino y reafirmaron su objetivo de combatir el abuso online.

“Creo que hay un gran cambio en la cultura y la mentalidad, y creo que el fútbol femenino es completamente diferente, está en una esfera diferente ahora”, dijo una de las líderes de futbol femenino de la UEFA, Nadine Kessler.

El personal de la UEFA destacó el crecimiento del fútbol femenino diciendo que ha brindado más oportunidades para las mujeres de todo el mundo, pero sobre todo en países donde la mujer no tiene un rol protagónico.

“En mi época, a la gente le preocupaba más si mi camiseta me quedaba bien que el resultado del partido. Entonces, realmente creo que hemos recorrido un largo camino. Las jugadoras son tratadas como atletas, tenemos un deporte que realmente se convierte en una profesión adecuada, más que solo para unas pocas”, fueron otras de las palabras de Nadine Kessler en la entrevista.

La UEFA también lanzó una nueva campaña llamada ‘Real Scars’ diseñada para combatir el abuso online dirigido a futbolistas, entrenadores y árbitros. Karen Carney, Exfutbolista y periodista deportiva: “¿Por qué lo hacemos? Ya hemos hablado de que vivimos en un mundo realmente difícil, y queremos ser felices, inclusivos, comprensivos, solidarios, defendernos unos a otros”.

La exfutbolista dijo en la entrevista: “El abuso online es una cosa terrible por la que todos, o algunos pasan, y tiene que parar. Me apasiona tanto porque no quiero que nunca ningún ser humano se sienta como yo me sentí, y allí vimos cicatrices. Esto deja cicatrices duraderas en las personas, y tenemos que acabar con esto”.

Real Scars, contra los abusos online

La campaña Real Scars cuenta con el apoyo de la estrella del Olympique Lyonnais y de la selección francesa Wendy Renard, del centrocampista del Chelsea FC y de la selección italiana Jorginho, y de la jugadora del Aston Villa FC y de la selección suiza Alisha Lehmann.

Renard dice: «El abuso online puede dejar verdaderas cicatrices, sobre todo si las personas que lo reciben ya son frágiles mentalmente. Cuando se dice algo en las redes sociales, uno no se da cuenta de lo doloroso que es o de las consecuencias que puede tener. Puede dejar una marca porque todos somos humanos, todos tenemos emociones».

Lehmann añade: «Creo que el abuso online es mucho peor que en la vida real porque lo dicen cientos de personas. La gente en línea es mucho menos valiente porque está detrás de un teléfono o un ordenador. En la vida real nunca te dirían esto. Probablemente te preguntarían: «¿Me das tu camiseta?» o «¿Me das un autógrafo?».

Jorginho afirma: «El abuso online es horrible porque la gente no piensa en lo que puede causar. Tiene un efecto en ti y en la gente que te quiere».

