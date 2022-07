Virales y espectáculos: nuevo juicio contra Johnny Depp, los reclamos de la ex de Paulo Londra y el final de temporada de Stranger Things

El mundo del espectáculo es tan impredecible que a veces resulta difícil seguirle el paso. Por eso, armamos un recopilado de Virales y espectáculos con todo lo que tenés que saber para mantenerte al día con tus artistas favoritos.

Resurge una polémica en Virales y espectáculos con el pedido de Amber Hear de anular la sentencia a favor de Johnny Depp. En lo nacional también continúan las diferencias entre Paulo Londra y Rocío Moreno luego de las contundentes declaraciones en redes por parte de la influencer. En tanto las redes sociales son furor con millones de usuarios comentando el final de temporada de Stranger Things.

Amber Heard pide anular la sentencia a favor de Johnny Depp

Luego del escandaloso juicio entre Johnny Depp y Amber Heard que terminó por darle la razón al actor, la abogada de la actriz solicitó formalmente que se anule la sentencia o que, en su defecto, se lleve a cabo un nuevo juicio. De acuerdo a los argumentos que presentó la letrada, no hay evidencia para respaldar los perjuicios que sufrió el demandante después del artículo de su expareja.

La batalla legal entre ambos tuvo un altísimo perfil y una cobertura mediática en la que se contó el minuto a minuto de esta disputa cuyo desencadenante fue un texto que Heard publicó en The Washington Post en 2018. Sin nombrarlo, en esas líneas habría hecho referencia a la violencia que sufrió por parte de Depp, con quien estuvo casada quince meses. En respuesta, el actor la demandó por US$ 50 millones por difamación y la actriz le devolvió una contrademanda de US$ 100 millones por el mismo motivo.

Desde que se supo el resultado del juicio, la actriz mostró su descontento con la sentencia, cuestión que ratificó a través de la presentación judicial que hizo su abogada, Elaine Bredehoft. En un documento que envió a la Justicia de Virginia, y según informó LADbible, la letrada solicitó que se desestime la decisión. Además, consideró “excesiva” la suma que debe pagar su defendida, y señaló que “no hay evidencia que respalde el veredicto”.

Esta solicitud de la actriz de Aquaman va en el mismo sentido de lo que manifestó después de que se conoció el fallo. En aquel entonces, en su cuenta de Twitter, Heard compartió un descargo donde expresó sentirse decepcionada por el resultado al que se llegó, dijo, a pesar de la “montaña de evidencia” que presentó a lo largo del proceso judicial.

Rocío Moreno y su descargo en redes

A principios de mayo y después de una agotadora lucha por la que tuvo que recurrir a instancias judiciales, Rocío Moreno logró llegar a un acuerdo integral extrajudicial con Paulo Londra por la manutención y el cuidado de sus hijas, Isabella (2) y Francesca (6 meses). El mismo incluía, además de una compensación económica para la influencer por los años de convivencia, la cuota alimentaria, la vivienda, la obra social y régimen comunicacional de las niñas. Sin embargo, en las últimas horas, la joven hizo una publicación en sus historias Instagram que da cuenta de que el conflicto con el trapero continúa, justamente, por este último punto.

“Que triste, no saben la angustia e impotencia que se siente querer ver a tu hija y que te lo nieguen. Es desesperante saber que no está con la persona que corresponde. Que no se cumpla lo acordado, lo firmado, por lo que luchamos tantos meses…Duele”, escribió Rocío junto a un emojie de carita apenada. Cabe recordar que, al momento de firmar el convenio, Londra tenía un régimen de visitas libre, pero sólo veía a la mayor de las nenas y, según había contado Moreno, a la beba apenas la conocía.

Después de haber logrado resolver su conflicto con la productora Big Ligas y de haber vuelto de lleno a la música de la mano de Warner Music, hace apenas unos días Paulo blanqueó su nueva relación sentimental con una joven llamada Martina, a quien conocía del colegio secundario y con quien se habría reencontrado el año pasado en una reunión de ex alumnos. Según se supo, ambos estarían juntos desde el mes de abril y fue ella misma la encargada de oficializar el romance publicando fotos de la pareja en sus redes sociales.

“Es una mezcla de sentimientos, pero sí, ya se le dio fin a todo. Es difícil, pero ya estamos más tranquilas”, había dicho Rocío a la salida del tribunal, tras la firma del acuerdo. Y agregó: “Es una victoria más que nada para mis nenas, que les aseguré un techo y estoy muy feliz por esto. Fue difícil verlo a él, porque era una persona que yo amaba mucho y hoy en día lo desconozco. Pero estoy feliz”.

El acuerdo firmado por Londra y Moreno incluía una compensación económica, ya que ella estudiaba Ciencias Veterinarias en las afueras de Córdoba Capital cuando él le propuso volver para mudarse juntos. También una cuota alimentaria y “todo lo que las nenas necesiten” para su manutención, como el pago aparte de la obra social.

De la misma manera, el cantante se comprometía a ofrecer una casa para que Rocío y las pequeñas no tengan que seguir residiendo en el inmueble que está al lado de sus ex suegros y que el trapero había comprado cuando comenzaron a convivir. Y establecía un régimen comunicacional, para que Paulo se revinculara con sus hijas, en especial con Francesca a quien al momento de la firma del acuerdo sólo había visto en tres oportunidades.

Furor por el final de temporada de Stranger Things

‘Stranger Things’ es la gran joya de la corona de Netflix. Esta temporada superó varios récords desde su estreno: en el primer fin de semana, se convirtió en el programa en inglés más visto en la historia de Netflix. La compañía quedó sorprendida cuando el volumen 1 superó a la segunda parte de otra de sus producciones, Bridgerton, con un registro de 286,7 millones de horas vistas. Marcas nada despreciables precisamente cuando la productora enfrenta una crisis por la baja de suscriptores -luego del crecimiento repentino que se dio durante la cuarentena por coronavirus- que ha obligado al despido de cientos empleados, bajo el argumento de reducir costos.

Para poder ver la temporada cuatro, los fanáticos tuvieron que esperar tres años y en la historia solo transcurre un año, un detalle que no pasó desapercibido por el público. Por esto, la producción ha recibido críticas sobre la apariencia de los protagonistas, quienes han crecido a la par de la serie. Los productores reconocen que lo ideal habría sido filmar las últimas dos temporadas de forma consecutiva, como estaba planeado, pero la pandemia lo impidió y ya piensan en cómo solucionar este problema en la última: “Estoy seguro de que daremos un salto en el tiempo”, declaró Ross Duffer hace unas semanas.

La cuarta temporada fue la más desafiante, a decir de los hermanos Duffer. También la más aterradora, según los comentarios. Los productores ya saben cómo terminará el misterio de Hawkins: “Hace siete años, planeamos el arco argumental completo de Stranger Things. En ese momento, predijimos que la historia duraría de cuatro a cinco temporadas. Resultó demasiado larga para contarla en cuatro, pero, como verán, ahora nos precipitamos hacia nuestro final”, expresaron en una carta hacia los fanáticos.

Sin embargo, todavía no hay fecha para el estreno final de la serie porque ni siquiera ha comenzado a filmarse, es probable que la espera termine en 2024. De acuerdo con las recientes declaraciones de los Duffer para Variety, será en esta entrega cuando se descubra el tan intrigante origen del Upside Down.

¿Será el cierre de una producción tan exitosa? En entrevista para el mismo medio, dejaron la puerta abierta para las especulaciones: “Tenemos una idea para un spin-off que nos entusiasma mucho… pero aún no le hemos dicho a nadie la idea, y mucho menos la hemos escrito. Creemos que todos, incluido Netflix, se sorprenderán cuando escuchen el concepto, porque es muy, muy diferente”.

Mientras tanto, el volumen 2 de la temporada cuatro de Stranger Things está disponible en la plataforma desde las primeras horas del viernes 1 de julio.

Fuente: lanacion.com.ar / infobae.com