Durante la tarde del pasado viernes el defensor del pueblo, Alberto Penayo, fue invitado a una reunión con vecinos y vecinas del barrio Aeroclub. En el encuentro, integrantes del Club Perlas Blancas lo esperaron para tomar el té de la tarde y poder dialogar sobre las necesidades del barrio.

«Fue una grata sorpresa, vinimos con el equipo para tener una charla con los vecinos como hacemos de forma habitual, pero nos encontramos con toda una organización por parte del Club Perlas Blancas”, expresó Penayo.

“La verdad es que me sorprendieron gratamente y les agradezco el lindo gesto. Me gustó mucho compartir, no solamente la charla sobre las demandas del barrio, sino también una rica merienda «, agregó.

Los vecinos del barrio Aeroclub convocaron a la Defensoría del Pueblo de Posadas para un taller sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ocasión que siempre es aprovechada para dialogar también sobre las necesidades más urgentes del barrio.

Tras esta primera reunión, se acordó avanzar en un trabajo conjunto, tanto con las necesidades del barrio como con actividades para los adultos y adultas mayores del Club Perlas Blancas.