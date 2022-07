Martín Guzmán se reunió con sus colaboradores para organizar su salida

Martín Guzmán se reunió de urgencia en el Ministerio de Economía con su equipo más íntimo de colaboradores para definir como continúa el proceso de su sucesión en el Ministerio de Economía.

Un día después de renunciar a su puesto, Martín Guzmán se reunió de urgencia en el Ministerio de Economía con su equipo más íntimo de colaboradores mientras en la Residencia de Olivos el presidente Alberto Fernández y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa definen los cambios en el gabinete.

Desde las 16hs, Guzmán se hizo presente en el Ministerio de Economía y comenzó una dinámica de reuniones con cada área de la cartera y preveía una última mesa general con su núcleo de confianza.

El ahora ex jefe del Palacio de Hacienda juntó en la sede del Ministerio de Economía a sus colaboradores más cercanos para preparar la transición con el próximo ministro. Las reuniones incluyeron a funcionarios del Club de París, organismo con el cual se buscaba reestructurar la deuda pendiente desde inicios de la gestión actual.

Acuerdo con el FMI | La reunión con el Club de París programada para este lunes queda a la espera de designación de nuevo ministrohttps://t.co/wUJo0wPS6U — misionesonline.net (@misionesonline) July 3, 2022

Desde Casa de Gobierno por el momento no hubo indicios del nombre de quién sería el nuevo titular del Ministerio de Economía. En lo que respecta a los distintos secretarios del área económica, a través de sus respectivas cuentas en Twitter anunciaron su renuncia el secretario de Política Económica, Roberto Arias y el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio, Rodrigo Ruete.

Ayer, en la carta de renuncia, Guzmán recordó que la primera vez que habló como ministro de Economía contó que el objetivo era “tranquilizar la economía”. “Puede que a varios ese concepto no les genere demasiado entusiasmo, pero a mí siempre me pareció (y me parece) que tranquilizar la economía constituiría una verdadera épica. Una economía tranquila es aquella en donde las grandes mayorías enfrentan condiciones para su pleno desarrollo humano”, subrayó.

