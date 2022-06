Midi Fashion Week: la moda sustentable es una realidad y marca tendencia en Misiones

Quienes disfrutaron del desfile y el diseño misionero en el Midi Fashion Week, no paran de destacar lo interesante de la propuesta, la impecable y profesional puesta en escena que mostró moda y arte local.

Por la tarde del miércoles se llevó a cabo el desfile impulsado por Misiones Diseña, en el marco de la muestra ADN, que contó con un amplio y variado público, y con la participación de más de diez diseñadores locales, modelos de primera línea y estilistas.

El Midi Fashion Week posicionó y visibilizó a los diseñadores independientes misioneros, quiénes con una mirada sustentable crean indumentaria y accesorios, y desplegaron todo su talento en este desfile que exhibió el potencial de la industria de la moda en la provincia.

En este sentido, Priscilla Rasmussen diseñadora y creadora de IMBAL, quien presentó sus prendas en el Midi Fashion Week, expresó que la propuesta le pareció «Excelente y la verdad que sin precedentes en Misiones por la calidad del equipo y el resultado» además manifestó sentirse «orgullosa y agradecida de haber sido convocada y poder mostrar mi trabajo en un evento como éste».

IMBAL, la marca de Rasmussen, es una propuesta que nació en Oberá, se basa en la moda ética creando indumentaria artesanal que cuida el medio ambiente, respeta a los animales y promueve el comercio justo.

«Utilizo tejidos de fibras naturales exclusivamente de origen vegetal priorizando aquellos de industria nacional, incluyendo algodón chaqueño de la Cooperativa Inimbo, reutilizo descartes textiles y plásticos e implemento técnicas de moldería con «desperdicio cero», Priscila explicó que «es una técnica de diseño que considera que no existe tejido innecesario o tejido no útil. Es una forma de construcción de prendas basada en aprovechar al 100% toda la tela y no generar residuos textiles».

Cabe señalar que las prendas de IMBAL son versátiles y atemporales, en su mayoría oversize adaptándose a distintos tipos de cuerpos y géneros.

Por otro lado, la obereña destacó que el MIDI -Misiones Diseña- es un programa muy completo, donde «también se brindan capacitaciones y diferentes propuestas para incentivar al sector». Y valoró el apoyo del estado provincial «se esta empezando a dar un acompañamiento desde ADEMI -Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones- en mi caso y también desde la Secretaria de Economía Circular», concluyó.

Por su parte la diseñadora Érica Vega, quien también presentó su colección en el Fashion Week misionero, calificó el desfile como “una nueva era y una excelente propuesta para visibilizar a todos los diseñadores”. Su creación, IMIX, recupera jeans viejos, «está inspirada en el cuidado del ambiente, de los recursos naturales y en la minimización del daño al planeta”, comentó.

IMIX hace más de 10 años, trabaja en el ámbito de la moda, con una perspectiva de economía verde, mediante una colección basada en diseños que provienen del upcycling de denim reciclado. La marca misionera lleva a delante la campaña “1 Millón de litros de agua”, con el objetivo de ahorrarle al planeta lo que la industria del jean y el fast fashion le quitan. Según datos de su página web, desde octubre del 2018 le ahorraron al planeta 3.000.000 litros de agua.

Más de quince profesionales de la moda misionera y sustentable formaron parte del desfile, mostraron sus piezas, diseños y creaciones, entre ellos: Terina Moda Consciente de Katerinne Mac Donald, los diseños de ropa sin género Kailo de Nicolás Klikailo, IMBAL de la diseñadora Priscilla Rasmussen, Humito de Yazmine Zampaca, Besch de Belen Schafer, Nativo de Sebastián Preukschat, la marca Soy Maksha de la diseñadora Constanza Neuhauser, Mik de la diseñadora De María Isabel Kleinubing, Mechy Jacks de Mercedes Jacks, Imix de la diseñadora Erica Vega, Aikra de la diseñadora Luciana Villalba, la marca homónima de Victoria Puppo y la marca de carteras Louz de la diseñadora Luciana Segura.