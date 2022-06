Tarifas de luz segmentadas | Qué debe hacer un inquilino para continuar con el beneficio del subsidio

Tras el anuncio de la eliminación de los subsidios a la luz para las personas que tengan ingresos superiores a $333 mil, los usuarios pasarán a pagar tarifa plana a partir del 1 de julio en tres cuotas. Sin embargo, hay un trámite para los inquilinos que ganen un sueldo menor al mencionado que pueden realizar para resolver esa situación.

Alejandro Garzón Maceda – Radio Express

El director de Defensa del Consumidor de Misiones, Alejandro Garzón Maceda, explicó que actualmente existe un decreto que establece la segmentación de clientes de servicio energético, los cuales se dividen en tres niveles. El nivel I, que contempla a aquellos que ganen más de $333 mil aproximadamente; el nivel II, a aquellas personas de “clase media” mientras que el nivel III, se relaciona con los sectores que no llegan a un salario Mínimo Vital y Móvil.

En este sentido, explicó que los inquilinos que tengan la luz a su nombre, deben inscribirse en la página de Mi Argentina para verificar el nivel en que se encuentran y así asignarle un subsidio.

Por otro lado, remarcó la situación de los inquilinos que, aun teniendo contrato, no tienen a su nombre el medidor de luz de su departamento; en este caso existe un decreto que prevé la nueva categoría de “Usuario o Usuaria residencial del Servicio” para que puedan inscribirse y es el único caso que, aunque la conexión no esté a nombre del que paga, se le va a segmentar en el nivel II o III que le corresponda”.

También explicó que respecto a los dueños de edificios que tienen varios medidores a su nombre, el propietario cae evidentemente en nivel I, es decir, va a tener que pagar tarifa plena. “Lo que pasa es que el inquilino se liga un codazo de arriba, porque gana la mínima, es tarifa nivel III”.

A partir de esto, el inquilino debe inscribirse para registrar su número de conexión y datos personales, en los cuales establece el decreto. “Así será el único caso es que una conexión al nombre de una persona de nivel I se va a modificar para tener el nivel del verdadero usuario”, contó. Sin embargo, según manifestó Maceda, todavía no se puede acceder a la página ya que no se encuentra habilitada.

Respecto a los niveles II y III, el decreto establece la obligación de inscribirse en el registro de la aplicación Mi Argentina, para que así se pueda determinar cuál es el nivel al que pertenece y, según eso cuál va a ser el nivel de subsidio que van a recibir.

Otro punto establecido por el decreto nacional es que, todos los usuarios con conexión que estén inscriptos en algún plan social entrarían en el nivel III, y serán inscritos automáticamente en este: “Toda la gente que tiene una conexión a su nombre y que tiene un plan social, podrá dice el decreto de la nación ser trasladado, por lo tanto, no va a ser necesario que se inscriban, pero esto es acción de la Nación”, remarcó.

Por otro lado, el funcionario expuso el punto que refiere al no aumento de tarifas hasta fin de año para los niveles II y III: “otorga cierta tranquilidad para el usuario. Lo que pasa es que el usuario que no tiene contrato de alquiler y que la conexión de luz no está a su nombre, sino del titular de los inmuebles estará con la cruz en la mano”, expresó.

Segmentación

Con relación a la situación con Nación, afirmó que se está esperando que se realicen los convenios con cada una de las provincias para hacer viable y aplicable la segmentación, ya que las reglamentaciones estipuladas en el decreto responden al sector del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero en el interior del país, la prestación de energía es brindada por empresas de jurisdicciones provinciales, municipales o cooperativas.

Además, Maceda recordó que “en el 2016, el gobierno anterior quiso desaparecer los subsidios de un planazo, lo que hizo la provincia fue salir a armar un esquema de subsidio propio, con fondos propios de la provincia, pero tampoco hay que enloquecerse con una cuestión a futuro que no se sabe qué es lo que va a significar”.

Finalmente, el director de Defensa al Consumidor, se refirió a dicho organismo como Órgano de aplicación de la Ley de Defensa al consumidor, el cual abarca sectores de agua, luz, servicio de transporte y es competente para tomar denuncias de artículos violados. En este marco, pidió que se haga la denuncia con los datos correspondientes para resolver determinado problema.

