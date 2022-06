Posadas | La artista Alejandra Perié realizará una muestra de arte y talleres gratuitos en el Museo Juan Yaparí

El próximo viernes 1 de julio se realizará la muestra “El Reverso de lo Táctil y lo Táctil Botánico” en el Museo Juan Yaparí, de la mano de la artista local Alejandra Perié. La muestra será acompañada por dos talleres gratuitos centrados en técnicas de bordado y estampa, llamados “Lo que Saben las Manos Mientras Hacen”, que se llevará a cabo el próximo lunes y martes de 15 a 18.

Perié afirmó que el objetivo es “compartir saberes”. “Hay muchas mujeres que bordaron antes, y algunas que creen que no saben hacerlo, pero sí lo saben, y lo pueden hacer fluir muy rápidamente. La idea es bordar una gran tela que va a quedar montada en la exposición”, aseguró.

Los asistentes, que pueden ser de cualquier edad, podrán aprovechar los talleres para introducirse o reforzar sus conocimientos de bordado. “Creo que disfrutarán la experiencia de lo táctil, cómo las imágenes parecen planas, pero de repente volumétricas, y recordar también los bordados que tenían en sus casas. El recuerdo es parte de lo que queremos generar con la muestra”, manifestó.

La muestra artística se centrará en pinturas creadas por Perié, basándose en fotos sacadas por su compañero Raúl Romero. En este sentido, comentó que “con un filtro del teléfono, Raúl Romero tomó fotos de sus amigos en pandemia e hizo estas imágenes. Luego yo tomé las fotografías e hice pinturas a partir de ellas. Así que hay una autoría un poco mezclada”.

La experiencia de Perié con el bordado es bastante reciente, obstaculizada quizás por su profunda relación con una vista tradicional y retrógrada de las responsabilidades y saberes con los que una mujer debía contar.

“Cuando yo era chiquita y la escuela me decía que había que bordar, no me gustaba para nada. Yo quería agarrar el martillo y el clavo, pero estos últimos días—quizá porque estuve algún tiempo en España y compartí con muchas mujeres de los pueblos algunas experiencias—me fue interesando cada vez más. Ahora me interesa desde una perspectiva absolutamente contemporánea”, explicó.

El taller contará con varias actividades aparte de las clases en sí: “Vamos a tener un vídeo, donde aparece la acción del bordar. También hay una cuestión de música por tradición oral: las mujeres cantaban mientras bordaban, hace muchísimo tiempo, así que algo de eso vamos a trabajar en vivo”, adelantó.

El evento contará con música en vivo, de la mano de artistas como Kike Uffelman, y de lecturas literarias referidas al tema, de la mano del autor misionero Aldo Vogler.

Perié afirmó que todas las identidades están bienvenidas al taller. “Vamos a compartir algunos ejercicios, pero en realidad de lo que se trata es que cada uno pueda expresar qué es lo que quiere hacer en esa tela que vamos a bordar entre todes, y, fundamentalmente, construir un compartir y generar una sensación de bordar juntes”, señaló.

Para inscribirse, es necesario que los interesados se comuniquen con el Museo Juan Yaparí mediante las redes sociales, email ([email protected]), o teléfono (0376 444-7616), para así reservar un puesto en los talleres.

Es importante remarcar que no se requiere conocimiento previo para realizar los talleres, solamente traer algunos materiales (hilos, telas, agujas) y muchas ganas de compartir el encuentro. En tanto el cupo máximo es de 15 personas. La inscripción se puede realizar al correo: [email protected] o al celular: (376) 416-3022

