Desde la Asociación de Recursos Humanos de Misiones señalan los beneficios de la retroalimentación en el área laboral

Actualmente la retroalimentación es omnipresente en las entidades públicas y privadas. Este proceso de transmisión de información o de feedback que mantiene recursos humanos con el colaborador, tiene el fin de hacer notar al empleado como está trabajando para ayudarlo en sus tareas.

La licenciada y miembro de La Asociación de Recursos Humanos de Misiones (ARHM), Marlene Benítez, explicó que “la retroalimentación en las empresas es sumamente importante, ya que ayuda al empleado a crecer de manera profesional como persona y en el ámbito laboral”.

Por su parte, relató que cuando tuvo su primera experiencia laboral, no estaba muy instalada el área de recursos humanos, por lo cual no contaba con la organización que existe ahora. “Hacia mi trabajo y si estaba mal después me retaban”, contó.

Tipos de retroalimentación

La retroalimentación positiva ocurre cuando se busca felicitar al empleado por cumplir con los objetivos, tener una buena gestión y hacer bien su trabajo. También existe la retroalimentación correctiva, orientada a que el colaborador entienda que tiene que corregir su postura, y que de esta manera, pueda mejorar.

Por otro lado, la tercera y última es la retroalimentación para accionar en el futuro, en la que se prepara a la persona para posibles acciones que podrían llegar a surgir dentro de la empresa. En este marco, Benítez aconsejó a todas las personas que tienen a otras a su cargo que “no dejen la retroalimentación solamente para el área de recursos humanos, sino que los líderes directos comuniquen los errores en el momento, sin dejar pasar semanas o meses”.

Además, agregó que si la devolución puede hacer una mejora, lo más recomendable es hacerlo lo antes posible. Por este motivo, la retroalimentación debe darse de manera fáctica y formal, los lideres deben guiarse por acciones concretas del colaborador y no por rumores. “De esta manera, se le puede mostrar a la persona lo que hizo y comprobar que tiene una mejora”, afirmó.

Para finalizar, incitó a los jefes a reconocer a quienes tienen varios años de trabajo en la empresa. “Hay que hacer, aunque sea un mínimo de reconocimiento, para que la persona se sienta un poco valorada. Cuando la persona se siente motivada y parte de la organización, hace que quiera ayudar al crecimiento de la empresa”, finalizó Benítez.

