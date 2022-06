Posadas | Los ancianos hallados en una residencia sin habilitación de Itambé Miní se encuentran en buen estado de salud

Mirta Soria, directora de gerontología del Ministerio de Salud de Misiones, confirmó que los dueños de la casa de cuidados de adultos mayores que funcionaba de forma ilegal en Itambé Miní, tuvieron la intención de formalizar su pedido de habilitación en el pasado, pero nunca concretaron el trámite.

La funcionaria explicó que tras una denuncia anónima se iniciaron las investigaciones del caso, pero como en un principio no hubo una queja formal ante las autoridades policiales, se tuvo que esperar para poder hacer una inspección a la casa, la cual tiene como función original la de vivienda familiar.

“Esto no es una residencia geriátrica, es un domicilio particular, y aclaramos que no teníamos nosotros conocimiento que estaban adultos mayores”, sostuvo Soria.

En esa misma línea explicó que hicieron una visita al domicilio acompañados por representantes de la Defensoría del Pueblo y de la Comisión de Prevención de Tortura, pero luego de que se formalizó la denuncia.

Ante ello, acudieron efectivos policiales y un médico que constató la presencia de tres adultos mayores que estaban en buenas condiciones de salud. Luego llamaron a sus familiares para que pasaron a buscarlos y los llevaran a sus residencias permanentes.

Soria negó que estas personas estuvieran en situación de abandono, sólo que los familiares los dejan para que sean atendidos.

Asimismo indicó que hace tres años la dueña de la vivienda y otra persona solicitaron los requisitos para la habilitación para instalar una residencia para adulto mayores. De la Dirección de Gerontología visitaron el lugar pero los solicitantes nunca concretaron los trámites.

Por otro lado, explicó que cuando alguien muestra la intención de instalar un sitio de atención de adultos mayores el Ministerio de Salud acude a las instalaciones y constatan el buen estado de las instalaciones y que las personas responsables cumplan con un perfil profesional. En este caso, los responsables no cumplieron con lo requerido.

