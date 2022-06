Póker en Misiones: “Que se pierdan las plazas de tres torneos internacionales realmente es preocupante”, aseguró Luis Losada

El presidente del Instituto Argentino de Póker, habló de la importancia del Póker en Misiones y aseguró que la ciudad de Cataratas, que albergó el World Series of Póker y el World Póker Tour, está a nada de perder la plaza para volver a organizarlos por la mala gestión que tiene el Casino City Center Iguazú luego de que cambiaron los dueños.

En el mes de abril la Confederación Argentina de Deportes (CAD), integró a la Asociación Argentina de Póker y así nuestro país se convirtió en el segundo de América Latina que considera a esta disciplina como deporte, el primero es Brasil.

Este paso fue un gran avance para todos los que practican esta disciplina, ya que esto permitirá que el nivel pueda elevarse con los próximos pasos a seguir en un futuro, como por ejemplo que se creen academias, que se acredite a los jugadores y haya centros de juegos como sí los hay en Brasil. Estas son algunas de las cuestiones por las que luchan los amantes del póker.

El crecimiento de este deporte en nuestro país cada vez es mayor. Entre los mejores jugadores de póker del mundo, se encuentran algunos argentinos como Damián Salas, Iván Lucá, Andrés Korn y Alejandro Lococo, más conocido como Papo Mc.

Argentina aparece en los primeros planos a nivel mundial en los torneos más importantes. Pero Misiones también, no con competidores oriundos de la Tierra Colorada, pero si como sede de estos eventos, con el presidente del Instituto Argentino de Póker, Luis Losada, como organizador.

En el año 2017 comenzó todo, cuando a Misiones, precisamente a Iguazú, llegaba el World Series of Póker (WSOP), el torneo más importante del mundo. Al año siguiente se produjo el desembarco del World Póker Tour (WPT) a la ciudad de las Cataratas, también de la mano de Luis Losada. Y lo que lo caracterizaba era hacer estos torneos a nivel mundial en una de las siete maravillas, estamos hablando de algo inédito, que contó con gente de Mongolia, Ucrania, Rusia, Gran Bretaña, África, entre tantos más.

Así también, hubo torneos de muchísima importancia que se desarrollaron más de una vez. Brazilian Series of Póker (BSOP) en dos oportunidades y en seis se realizó el Súper High Roller (SHR).

Comenzando por su preocupación, Luis Losada expuso: “el póker no es solamente un deporte, es camaradería, conocer otros lugares y nosotros tenemos una provincia tan hermosa. Me preocupa por la parte del turismo. La directiva del Casino City Center Iguazú cambio y nos dejó al margen a los que sabemos de póker. Eso está bien, ellos pueden optar, pero que Iguazú pierda tres torneos internacionales, 4500 personas por año, me preocupa como misionero, porque son nuestros intereses”.

“Después de más de 7 años de traer eventos internacionales a Misiones, este fin de semana se hizo el Circuito Argentino de Póker (CAP) y la falta de organización, la falta de empatía y el poco atractivo hacia el turismo de las Cataratas me puso muy mal”, expresó Losada, quien además es integrante de la Confederación Panamericana de Póker.

Se organizó un CAP en Iguazú donde aproximadamente hubo 200 competidores y 10 de ellos de Brasil. Es un torneo importante, pero no al nivel de los mencionados anteriormente, varios competidores se llevaron un disgusto durante y luego del mismo lo que repercutió en distintos puntos por la mala organización que hubo.

El WSOP, WPT y el BSOP estaban también pactados para realizarse este año, pero no hubo quórum con la dirigencia del casino. Para hablar de esta serie de campeonatos, debemos dimensionar a que se refiere. Más allá de lo deportivo y de lo que esto significa para los amantes del póker, tenemos que referirnos a lo que significa poder organizarlos. El caudal de personas que llegan realmente es importante, esto alimenta el turismo y también saber que el poder adquisitivo de las personas que compiten en estos campeonatos es alto, por ende, todo es plata que queda donde se organiza. No solamente el “hotel sede”, ya que aprovechan y se quedan más días para recorrer.

Alguna referencia de lo que significan estos torneos la podemos tomar sobre las donaciones para el hogar de ancianos de Iguazú y las comunidades autóctonas. Para los primeros se donó 5.000 dólares, que eran 80.000 pesos en esa época y para los segundos fueron 5.000 dólares en alimentos. Esto se pudo concretar a raíz del WSOP.

En cuanto a cómo se puede resolver la situación, Losada aseguró que con ayuda del gobierno provincial esto se puede revertir de forma favorable para todos. “Me gustaría que, del Ministerio de Deportes, nos den una mano para encaminar el póker como deporte en Misiones. Con el ministro Arrúa, le dimos mucha publicidad a Iguazú cuando hicimos el lanzamiento del WSOP y fue algo inédito hacer un torneo internacional en una de las siete maravillas”.