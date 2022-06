Paro de FATAP: en Misiones no se suspenderá el servicio nocturno de colectivos, anunció el presidente de EUTA

Guillermo Leumann, anunció que las empresas que integran el Transporte Integrado de Pasajeros en Posadas, Garupá y Candelaria brindarán un servicio normal este miércoles desde las 22 horas y hasta las 6 am del jueves, con lo cual no adhieren al paro anunciado por FATAP para el servicio nocturno de colectivos. El anuncio se suma al de otras empresas de la provincia.

El presidente de Empresarios Unidos del Transpote Automotor (EUTA) y gerente de la empresa Tipoka, Guillermo Leumann, anunció que las empresas que integran el Transporte Integrado de Pasajeros en Posadas, Garupá y Candelaria no suspenderán el servicio nocturno de colectivos por lo que el trabajo será normal hoy desde las 22 y hasta las 6 de mañana, con lo cual el paro anunciado por la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (FATAP) para reclamar más subsidios no afectará a los usuarios de Misiones.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/06/29-06-22-GUILLERMO-LEUMAN-EDV.mp3

Guillermo Leumann. Radio República

«El servicio hoy desde las 22 hasta las 6 en lo que tiene que ver con las empresas del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano de la ciudad Posadas va a ser el servicio normal», anunció en declaraciones radiales.

FATAP había anunciado que las empresas del interior del país llevarían adelante la suspensión de los servicios nocturnos como método de protesta por los retrasos en la llegada del Fondo Compensador para el Servicio de Transporte Público de Pasajeros.

El dirigente empresarial recodó que la federación, que integra la EUTA, había asumido compromisos paritarios con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por la promesa del ministerio de Transpotes de la Nación y de la Confederación Federal del Transporte, que integran representantes de todas las provincias, de poder asistir a las empresas.

Paro de FATAP | Algunas empresas misioneras anunciaron que no suspenderán sus servicios nocturnos de colectivos urbanos y otras no lo definieronhttps://t.co/sX4DOb1WY3 — misionesonline.net (@misionesonline) June 29, 2022

«Está hasta el momento no nos ha cumplido. Tenemos una conducta absolutamente errática de parte del Estado nacional en conjunto, no solamente el Poder Ejecutivo sino inclusive el mismo Congreso, la misma Cámara de Diputados. Es una danza de números, de montos y de promesas de compensaciones y auxilios y de medidas transitorias que no terminan de concretarse absolutamente en nada», se quejó.

Leumann reveló que por la información que manejan, este jueves cobrarían los fondos correspondientes al mes de abril.

«Entonces en función de esa expectativa muy cortita hemos resuelto obviamente prestar el servicio, no racionalizar, para poder cumplir con los usuarios. Mañana veremos cómo compensamos, cómo seguimos nutriendo al sistema como para no interrumpir la prestación», finalizó.

Mientras a nivel nacional la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) anunció que las empresas que prestan el servicio de colectivos urbanos de todo el país, menos el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) suspenderán sus servicios nocturnos, en protesta por la falta de pago del fondo compensador nacional, las firmas misioneras teneían posturas dispares durante la mañana de este jueves.

Por un lado, las prestararias ETCE, de Eldorado y Kenia, presente en Wanda , 9 de julio, Santiago de Liniers , Pozo Azul , Bernardo de Irigoyen, San pedro, San Vicente, Puerto Piray y Puerto Rico además de Bencivenga- Rio Uruguay, de Posadas, Apóstoles y Puerto Iguazú informaron que sus servicios continuarán con normalidad.

En tanto desde Empresarios Unidos del Transporte Automotorr (EUTA), señalaror que todavía no habían definido si se plegarían a la medida de fuerza. «Estamos a la espera de pago fondo compensador Nación correspondiente a abril», había indicado una fuente a Misiones Online.

El comunicado de FATAP

A nivel nacional, FATAP emitió un comunicado en el que informa sobre la medida de fuerza y explica cómo está la situación del pago de los subsidios por parte del gobierno nacional para sostener los servicios en las provincias.

“Lamentamos los contratiempos que esta medida ocasionará a nuestros usuarios y a la población en general”, expresaron desde la FATAP. A través de un comunicado explicaron que esta nueva medida de fuerza “es consecuencia de”:

1) La publicación de la Resolución N°401/22 MT, que asigna al sector un presupuesto de $38.000 millones para el año 2022, a pesar de que existe dictamen favorable de las Comisiones de Transporte y Presupuesto y Hacienda de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación en asignar al sector $59.500 millones por el mismo período.

2) La imposibilidad material de atender salarios, aguinaldos y los costos erogables, tales como combustibles, lubricantes, neumáticos, reparaciones y seguros, elementos todos imprescindibles para mantener operables los servicios. Para atender dichas obligaciones, los fondos presupuestados en el marco del Fondo Compensador del Transporte deberían ser distribuidos por el Ministerio de Transporte al sistema en el orden de los $6.500 millones para el mes en curso, que deberían ser cancelados antes del cuarto día hábil del mes de julio próximo, sin los cuales los condicionamientos insertos en el acuerdo paritario se tornarán operativos. A la situación descripta deben sumarse los constantes incrementos en el precio del gasoil, sumado al agotamiento del stock disponible y la falta de reposición del consumido, hechos que deterioran aún más la ecuación económica de los servicios”.

También advirtieron que las próximas horas serán claves para analizar si esta medida se extiende., “La FATAP continuará incansablemente apelando a la responsabilidad de las autoridades nacionales competentes para que adopten las medidas de fondo necesarias para evitar la paralización total del sistema, la desaparición de empresas de capital nacional y la consecuente pérdida de los puestos de trabajo que generan”, revelaron, además.



Las estaciones de transferencia de Posadas permanecerán abiertas hasta las 23.