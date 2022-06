Passalacqua visitó la Dirección de Catastro con el objetivo de trabajar en el proyecto que le dé mayor visibilidad a picadas y colonias de la provincia

La iniciativa tiene como fin rescatar las identidades locales de cada uno de estos pueblos, donde muchas veces los vecinos no se identifican con los municipios en los que tienen jurisdicción.

En la mañana del martes, el diputado provincial Hugo Passalacqua visitó la Dirección General de Catastro (DGG) para mantener una nutrida agenda de trabajo junto a su directora, Mariana Mira.

La reunión tuvo como principal objetivo trabajar en un posible proyecto de ley que le permita al catastro tener un punto de vista más social, en el sentido de incorporar de alguna forma a los cientos de parajes, picadas y colonias que existen en la provincia y que hoy no tienen un registro formal.

La iniciativa tiene como fin rescatar las identidades locales de cada uno de estos pueblos, donde muchas veces los vecinos no se identifican con los municipios en los que tienen jurisdicción.“Hoy el Estado no tiene registro de esos lugares y no hace distinciones entre ellos, mientras que la gente de Colonia Gisela no se reconoce como parte de Colonia Polana. Son otras historias, otros caminos. Lo mismo sucede entre Santa Rita y Alba Posse, por ejemplo”, precisó el exgobernador, por lo que de concretarse esto les permitiría a los vecinos “tener una referencia más concreta y propia”.

Mira, por su parte, evaluó que la idea no sólo es necesaria sino importante para “poner en valor la identidad de cada lugar”, lo que obligaría también al aparato estatal a clasificar y distinguir entre cada denominación. Esto, además, le permitiría al Gobierno provincial eficientizar la administración de recursos y obras públicas.

“La idea es que el Estado le dé entidad a lo que la gente dice que existe”, concluyó Passalacqua.