Posadas | Denuncia que los perros de su vecina masacraron a su mascota

El hecho ocurrió en el barrio Itaembé Guazú de la capital provincial y se pudo conocer a través de la viralización de un posteo en la red social Facebook. Ahora convocan a marchar para pedir justicia por el trágico acontecimiento.

En el posteo que se viralizó, la persona que denuncia el hecho cuenta que dos perros masacraron a su perrita de 8 meses de la raza Yorkshire. Según expresa en la publicación, la mascota se había escapado de su casa, ante lo cual una vecina la hizo entrar al patio de su casa, donde sus dos perros de raza Shar pei la masacraron.

La publicación que fue viralizada en redes sociales, está acompañada de dos videos en los que se observa a los dos perros comiendo a otro animal, que sería la perrita de la persona damnificada.

Ahora, convocan a una marcha, buscando que la Justicia actúe en el caso para que no vuelva a ocurrir nuevamente un hecho de estas características.

El damnificado indicó que ya realizó la denuncia judicial y el hecho ocurrió por la irresponsabilidad de los perros Shar pei, ya que se encuentran hambrientos, lo cual los lleva a cometer estos actos.

Dos pitbull atacaron a un perro callejero, lo hirieron gravemente y generó indignación en los vecinos de Garupá

Los vecinos del Barrio Unido de Garupá se mostraron indignados por el hecho debido a que la persona responsable de los perros no ayudó al otro animal herido y tampoco intermedió en el ataque. Temen por un ataque por parte de los animales a personas del lugar.

En las últimas horas se viralizó un video donde se puede ver a dos perros de raza pitbull atacando a un perro callejero. Ambos perros de raza tienen dueño y los vecinos del barrio aseguran que los deja sueltos en la calle, lo que también genera miedo por posibles ataques a personas.

Las imágenes muestran como los dos perros someten al otro con total ferocidad en las calles del Barrio Unido, en la esquina de la calle San Lorenzo y Brasil.

Una de las testigos del hecho, aseguró que una mujer, dueña de los animales, salió de su vivienda, los llamó y los hizo ingresar a su casa. Posteriormente cerró el portón y no salió, ni siquiera para poder socorrer al animal herido.

Sorpresivamente el perro callejero, luego del ataque huyó mal hiriente y los vecinos no pudieron ayudarlo. Hasta el momento no lo encontraron y no saben si sobrevivió horas después.

Vecinos de la zona, remarcan la irresponsabilidad de los dueños de los perros y comentan que es casual encontrar a los perros «pitbull» sueltos, sin correa y en la calle. Esto último genera indignación y preocupación ante la gran concurrencia de personas que transitan por el lugar todos los días.

Por el hecho se erradicó una denuncia en la Comisaría Nº 5 de Garupá contra los dueños de los perros y se espera respuesta por parte de las autoridades.

