Aprender en Misiones | Licenciada en Educación asegura que es necesario “cambiar los métodos de enseñanza, no de aprendizaje”

La licenciada en Ciencias de la Educación y especialista en Alfabetización, María Magdalena Lacunza, consideró que la crisis educativa viene desde hace un tiempo anterior a la pandemia: “En el 2017 por ejemplo solo 16 de cada 100 chicos tenían los conocimientos básicos para ir a la universidad o trabajar”.

Lacunza, además integrante del equipo de investigación y capacitación “Queremos Aprender”, precisó que los chicos deben finalizar el 1er grado con una escritura y lectura sólida, como así también un importante proceso de comprensión ya iniciado.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/06/06-29-SantaMariadelasMisiones-Maria-Magdalena-Lacunza-Prueba-Aprender-resultados-crisis-educativa-8.10.mp3

María Magdalena Lacunza – FM Santa María de las Misiones

“Estamos en una situación muy grave”, expresó. En tal sentido dijo que los secundarios reciben a profesores que conocen de alguna especialidad pero no fueron capacitados para saber enseñarla.

La especialista recordó que en Argentina, desde el año 1987 cambió la metodología de enseñanza de la lectura y la escritura y al princinpio no se notaba tanto porque los maestros que daban clases estaban formados con los lineamientos anteriores; pero “al pasar los años, los nuevos maestros formados en los institutos que enseñaban con las nuevas metodologías (en referencia a la psicogénesis de la escritura) y la verdad es que no lograron que los chicos logren aprender a leer y escribir en tiempo y en forma en primer grado, que es cuando deberían saber escribir palabras completas”, comentó.

Tal vez te interese leer: Los resultados del operativo Aprender en Misiones mostraron los efectos de la pandemia en la educación

Como resultado, su conclusión es que “es necesario un cambio, hay que cambiar los métodos de enseñanza no de aprendizaje” y en relación a la iniciativa de agregar una hora más de clases por día, la licenciada sostuvo que “si el remedio es equivocado, por más que demos más cantidad de ese remedio no se va a sanar; al menos éste no es el momento, lo fundamental es primero modificar el método de enseñanza, lo que implica también aplicarlo en las personas que se forman como docentes, a quienes se les debe enseñar cómo enseñar (al alumno) a leer y escribir”.

Por otra parte señaló que la educación va de la mano con la pobreza, porque “una persona que no tiene las habilidades básicas para trabajar, no va a desarrollarse económicamente, sin embargo la situación económica no cambiará el nivel de educación, se invirtió mucho en educación y no cambió la situación en las escuelas”.

La tecnología es una herramienta muy completa para la utilización de los docentes, consideró Lacunza, “la teconología bien usada potencia el aprendizaje y motiva a los chicos, por ejemplo juegos de lectura con distintos desafíos para los chicos”, sintetizó.