Wimbledon | Rafa Nadal debutó con un sufrido triunfo ante el argentino Francisco Cerúndolo

El español se impuso 6-4, 6-3, 3-6 y 6-4 frente a la promesa albiceleste. Además, Diego Schwartzman también debutó con una victoria ante Kozlov, al igual que Seba Báez ante Taro Daniel. Ayer, Novak Djokovic superó al surcoreano Soonwoo Kwon.

Luego del estreno de Novak Djokovic sobre el césped del tradicional All England Lawn Tennis, la jornada de Wimbledon disfrutó del regreso del español Rafael Nadal, quien se impuso en 3 horas y 33 minutos ante Francisco Cerúndolo en un duelo que marcó el estreno de ambos en el cuadro principal del singles masculino.

El mallorquín se impuso en los primeros sets por 6-4 y 6-3, pero el tercero fue para el sudamericano que reaccionó a tiempo para un contundente 6-3. Por momentos, el argentino puso contra las cuerdas a Rafa, quien pese a sus dolores sacó adelante un encuentro difícil y por eso se llevó en varios puntos la ovación del público británico. En el cuarto, el marcador llegó a estar 3-1 a favor de Cerúndolo, quien no pudo rematar el match y terminó cayendo 4-6.

“Todo el crédito a Fran, jugó muy bien, fue un rival muy difícil”, declaró Nadal después de quedarse con la victoria. “Para mí es un placer regresar acá después de tres años y siempre me siento felíz de jugar en esta cancha”, manifestó por su vuelta al Grand Slam Inglés, al tiempo que reconoció que el terreno es un contrincante aparte para su juego: “No es la superficie que jugamos mas a menudo, los últimos tres año no puse un pie en el césped así que me tomó tiempo prepararme para este partido, todos los días es una prueba y este partido ha sido una de ellas”.

Tal vez te interese leer: Wimbledon | Báez venció a Daniel y Cerúndolo irá en busca del batacazo ante Nadal

Antes de este juego, Sebastián Báez le dio la primera celebración a los representantes albicelestes en este Grand Slam. El tenista de 21 años, ubicado en el 35° lugar del ranking, superó en tres sets al japonés Taro Daniel (118° del mundo) tras más de dos horas y veinte minutos de trámite: 6-4, 6-4 y 7-5. Fue la primera celebración para esta delegación argentina tras las caídas de Federico Delbonis (ante el neerlandés Tim van Rijthoven), Tomás Etcheverry (vs. el francés Ugo Humbert) y Federico Coria (contra el checo Jiri Vesely).

Uno de los mejores prospectos argentinos ahora tendrá una dura batalla en la siguiente ronda contra el belga David Goffin, quien a sus 31 años se ubica en el puesto 58° del conteo mundial tras haber llegado a ser 7 del mundo en el 2017. El europeo triunfó en su estreno contra el moldavo Radu Albot.