San Pedro | Productores yerbateros aseguran que “los trabajadores no se quieren registrar para no perder los planes sociales”

El productor Ariel Stefan mencionó que el sector productivo en Misiones sufre el embate de varios factores simultáneos, algunos de nivel nacional porque “por un lado nos cobran la co-responsabilidad, y por el otro somos vulnerables porque los trabajadores no se quieren registrar".

El productor consideró que “eso pasa debido a que les llenan de planes a la gente, por lo que prefieren no perder ese plan en vez de trabajar en blanco, así se pierde la cultura del trabajo”.

Ariel Stefan – FM Show

En este sentido se refirió a la problemática de los productores yerbales, quienes recibieron el aumento y no quieren pagar más la co-responsabilidad gremial. “No quieren blanquearse para no perder su plan social, entonces si a nosotros nos cobran $4,26 por kilo de hoja verde, tenemos el riesgo de tener obreros en negro en la chacra, que si no los tenés no podés levantar la cosecha”.

La disyuntiva según Stefan, está entre “producir con trabajadores en negro y poder solventar las cuentas o que te caiga la ley y te cobre una multa impagable, cada vez estamos peores y hay una gran cuota de ignorancia”.

Desde otro tema, el además perteneciente al grupo de colonos autoconvocados, detalló que realizaron una caravana manifestando contra la pronta liberación de los delincuentes por los daños y robos causados a los productores y población en general. “Nos recibió el juez en una reunión productiva, donde explicó que debe haber una modificación de la ley para que se pueda sancionar de otra forma a esta gente”, contó.

En simultáneo resaltó el estado de los caminos rurales en San Pedro, “que están en un nivel medio bajo”. También mencionó la escasez de combustible, “que nos afecta de manera terrible para la producción”, y finalmente sobre la energía eléctrica, concluyó que “los costos son muy caros y todavía no hay soluciones concretas”.