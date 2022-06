“Uno nunca sabe cuándo, pero que a la larga el dólar le va a ganar a la inflación, eso es seguro”, sostuvo el economista Guillermo Knass

Que el valor del dólar modifica los precios en la economía argentina no es nada nuevo y que suba a pasos agigantados, tampoco. Sin embargo, para entender qué hay detrás de estos movimientos se debe tener en cuenta la teoría económica que lo controla. En este marco, el economista, Guillermo Knass explicó la reciente aceleración en el valor del dólar puede adjudicarse a los intentos por contenerlo.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/06/Guillermo-Knass-profesor-de-economia-RADIO-LIBERTAD.mp3

Guillermo Knass – Radio Libertad

“Se trata muchas veces de pisar el precio del dólar para que no se acelere más la inflación, pero lo que pasa es que ahí se comienza a tener inflación en dólares. Esto genera que, como todos los precios y sueldos aumentan y el dólar no, el dólar queda muy barato”, señaló.

Que el dólar quede muy barato supone una mayor demanda, según afirmó Knass: “Este es el que se queda sin reservas. Porque la gente quiere mucho, porque sabe que hoy es barato pero que mañana se acomodará a lo que es la inflación”, añadió.

Lo que pasa actualmente no es sino la puesta en práctica de eso mismo. “No es ninguna sorpresa. Uno nunca sabe cuándo, pero que a la larga el dólar le va a ganar a la inflación, eso es seguro”, sostuvo.

El trimestre comprendido entre abril y junio, tradicionalmente es el que más oferta en dólares ofrece y deja acumular en el Banco Central, por ser período de cosechas, este año no fue tan exitoso, por lo que las reservas en dólares cayeron. “Como hay menos oferta y mayor demanda, aumenta el precio”, explicó.

Sin embargo, este cambio se notó más en el valor del dólar blue que en el valor del dólar oficial. “Ojalá se pudiera controlar el dólar sacando el boletín y diciendo cuál es el precio, pero lo que pasa es que después tenés que ofrecer esos dólares a ese precio”, manifestó.

A pesar de que el valor del dólar oficial sea el que teóricamente tenga que ser usado como referencia, la variable del dólar blue es importante porque es el tipo de dólar que es de más fácil acceso. “El precio es al que vos tenés acceso, y al que vos tenés acceso es al dólar blue”, aseveró.

La escasez de dólares en las reservas del Banco Central provoca crecientes restricciones en su circulación oficial, lo que a su vez aporta en el constante incremento de su valor. Para Knass, el precio seguirá aumentando, pero no se sabe hasta cuándo.

A este incremento, se le añade el condicionante de la suba de precios de bienes que, a pesar de estar respondiendo implícitamente al valor del dólar oficial, suben cuando este sube, pero no bajan cuando el dólar lo hace. En adición a esto, la tasa de interés del dólar se está apreciando a nivel mundial, lo que complica aún más el análisis interno de la economía argentina. “El panorama no es bueno, por el contexto nacional y porque Argentina no ayuda tampoco, no ajusta su déficit”, analizó Knass.

En esa misma línea añadió que el gasto público superó a la inflación durante el primer semestre de este año, a pesar de “ya no estar en cuarentena”. En este sentido, comentó que “eso a la larga, como crece el gasto por la emisión monetaria, lo que busca es comprar dólares”.

Como el comercio interno está subdesarrollado, producto de los altos costos, las compras en el exterior se vuelven la única alternativa; pero eso no es posible sin dólares, lo que hace crecer la inflación. “Se estima que la inflación va a estar más del doble que la meta proyectada. Tenemos que estar contentos si no llega al 100%, y el dólar va a tener que acompañar eso, porque o sino no van a haber dólares que vender”, sostuvo.

La inflación de los primeros cinco meses de 2022 alcanzó el 30%. Sin embargo, Knass expresó que hay que prestar más atención al nivel de inflación interanual y señaló que “ahí ves que va subiendo. Bajó con respecto al mes anterior, pero muy poco. Una inflación por encima del 5% es sumamente peligrosa”.

“Ahora van a empezar a sacar subsidios y los servicios van a aumentar, y esto va a repercutir”, manifestó, recalcando la importancia de analizar el panorama de forma más general al momento de comprender los movimientos económicos.

Cuando el déficit es bajo, las predicciones económicas del futuro más inmediato suelen ser más fáciles de generar y más fieles a la realidad. “Pero nosotros ya estamos en un proceso de alta inflación, y cuando hay alta inflación, la espiral no avisa. En cualquier momento puede haber un ruido de que ya no hay más reservas o que entramos en default”, explicó Knass.

En este escenario delicado, un pequeño movimiento puede ser el inicio de un cataclismo económico. “Falta que se prenda una chispa para que todo el mundo salga a comprar dólares, y ahí se dispara todo”.

Tal vez te interese leer: El dólar libre marcó un récord de $239 y el BCRA compró otros USD 150 millones en el mercado

El impacto de la situación económica en las próximas elecciones

Knass acusó al gobierno de “maquillar” los números correspondientes al primer trimestre, que se vieron afectados por los acuerdos con el FMI y el incumplimiento del déficit. “Podés hacer que quede bien el balance, pero en la realidad si no te dan los números no te dan, y lo vas a sentir. Realmente el momento es muy complejo”, añadió.

Acerca de las elecciones del año 2023, Knass resaltó que el panorama no es favorable para el frente gobernante. La recuperación económica, dice, fue un producto del fin de las restricciones pandémicas, y está empezando a relantizarse. “Todo esto genera mucha incertidumbre, y en la incertidumbre si tenés algunos pesos vas y compras una moneda dura. En Argentina, lo que dispara las crisis son estas disrupciones”, comentó.

Con respecto a su decisión política, Knass se remitió a las declaraciones de Alberto Fernández anteriores a su decisión de presentarse como candidato a presidente en 2019. “Él criticaba a Cristina por el déficit fiscal. Parecía una persona sensata en estas reglas”, agregó.

Sin embargo, una vez ganado el puesto de la presidencia, Fernández se mostró indiferente al nivel del déficit, lo que Knass, sostuvo, servía de prueba de que las declaraciones políticas no son lo mismo que las acciones. “Si vos gastás más de lo que ganás, vas a generar problemas. Es una regla fundamental”, aportó.

Por otro lado, definió al populismo como una puesta de la demanda antes que la oferta, refiriéndose a Milei como su “otro extremo”. Para él, ni el principio populista ni sus representantes funcionan. “El extremo de Milei proviene de la Escuela Austríaca y tampoco se aplica en todo el mundo. El mundo normal es más moderado”, aseguró.

Por todo ello, se mostró a favor de un potencial gobierno presidido por José Luis Espert. “Su planteo y propuesta me parecen las más normales, las más acordes al mundo, a como se mueven los países que crecen. No viene con ideas mágicas ni es mesiánico, dice que hagamos lo que hace el mundo normal”, planteó.

También, destacó la política de Espert de copiar los modelos de otros países con mayor crecimiento que la Argentina. “Dice que copiemos a los países que ponen el crecimiento por encima de otras cosas, porque el crecimiento es lo que mejora la calidad de vida de la gente. La Argentina busca un salvador, y un presidente o ministro de economía es un administrador. La felicidad no puede depender de eso”, expresó.

El problema de los sindicatos

Para el economista, hay dos tipos de grupos de interés: uno que busca beneficios, conformados por los empresarios que buscan beneficios, y otro de búsqueda de renta, que trata de apropiarse de los beneficios de los otros. “Al primero hay que aplaudirle y dejarlo que hagan, el segundo lo hace porque es lo más fácil”, manifestó.

Al haber más de tres millones de empleados no registrados, Knass expresó que es necesaria una reforma laboral que los reconozca debido a que la legislación laboral no contempla eso y por no perder su espacio de poder, los sindicatos previenen cualquier movimiento.

Para concluir, Knass se refirió a la necesidad de enfrentar a los sindicatos: “Pelear contra los sindicatos va a ser muy difícil. Se necesita una reforma laboral porque ¿quién va a invertir en el país si Camioneros te bloquea la empresa que pusiste, y no podés recurrir a nadie? Argentina tiene problemas de fondo que otros países no tienen. Los sindicatos no tienen de rehenes a otros países”, finalizó.

El dólar libre marcó un récord de $239 y el BCRA compró otros USD 150 millones en el mercadohttps://t.co/FDzKAwRxiw — misionesonline.net (@misionesonline) June 28, 2022