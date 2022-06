“Nos iban a matar, para eso vinieron”, relató la concubina de uno de los detenidos tras la sangrienta gresca en el barrio Fátima de Garupá

En la madrugada del pasado sábado, las veredas de la manzana 78 del barrio Fátima de Garupá se tiñeron de sangre tras una violenta gresca entre vecinos. Dos hombres fueron detenidos, y todos los involucrados sufrieron heridas de consideración.

Una amistosa y tranquila noche de truco se convirtió en lo que pudo haber sido una verdadera catástrofe en el barrio Fátima de la localidad misionera de Garupá.

Relatos cruzados protagonizaron la sangrienta secuencia que se vivió en una vivienda sobre la intersección de las calles Furlong y pueblo Guaraní, precisamente en la manzana 78 del mencionado barrio garupaense.

Los medios de prensa tomaron conocimiento pasadas algunas horas del suceso, tras una denuncia radicada por la familia Contreras en la Comisaría Décimo Cuarta. En su relato, una joven de 25 años aseguró que sus tres hermanos fueron salvajemente atacados a machetazos por Eduardo Ramírez alias “Huesito” y Cristian Dávalos, ambos detenidos.

Según lo que pudo reconstruir este medio, en base a los testimonios de los testigos aquella madrugada, la versión oficial sería muy lejana a la expuesta por los hermanos anteriormente mencionados.

María Angélica Giménez, concubina de Dávalos dialogó con Misiones Online y desmintió los dichos de los hermanos Contreras, quienes manifestaron haber sido víctimas de un ataque a machetazos y cuchillazos, cuando se dirigían a comprar cigarrillos en el kiosco 24 horas.

“A eso de las dos de la mañana, vienen los hermanos Contreras, Jacob (30) y Franco (22), que habían ido a la cancha. Mi marido estaba tomando una cerveza y le ofreció si ellos querían. De ahí, entraron en el patio porque iban a jugar al truco. Estaban tomando re bien los Contreras, Hueso y mi marido”, comenzó diciendo.

Hasta ahí, todo parecía ser una noche tranquila de truco entre amigables vecinos del populoso barrio. Según la entrevistada, todo se desvirtuó con la llegada del hermano mayor de los Contreras. “Viene Bechu (Alejandro), que es de San Isidro, me dice que venía a verle al hermano Franco. Salió mi marido y se abrazan, diciéndole que hace cuanto no se veían”.

El conflicto se desató entre familia, los propios hermanos comenzaron a subir el tono, insultarse y golpearse. “El más grande empieza a pegarle a los hermanos y le dice ´ustedes no me respetan a mí, yo soy el mayor´. Bechu estaba agresivo, no quería que nadie le toque. El vino borracho de otro lado”.

Por esa razón, el menor de los hermanos se retira del domicilio junto al mayor, en dirección a la casa de la madre de ambos, ubicada a poco menos de una cuadra de distancia. Poco después, con los tres hermanos en casa de su progenitora, comienzan a agredirse y golpearse.

“Nosotros escuchamos gritos y salimos a mirar con mi hijo, se estaban agarrando a la piñas entre los hermanos en la casa de la mamá. Jacob agarra su moto y se va”.

A partir de ese momento, comienzan los relatos cruzados, en su exposición policial, la hermana de los tres hombres en cuestión aseguró que Dávalos y Ramírez los bajaron de la moto a machetazos, dichos desmentidos rotundamente por Angélica Giménez.

“Después de un rato viene Bechu con un machete, un hierro y grita frente a mi casa `salí, salí, te voy a enseñar a respetar´. Salgo y le pregunto a quien le estaba buscando pero no me responde, ahí lo veo a Franquito armando algo atrás de un arbolito”. La mujer aseguró que el joven de 22 años estaba confeccionando una especie de molotov. “Usted no se meta, yo le voy a quemar a alguien”.

A partir de allí, se originó la violenta gresca entre los vecinos. “Bechu viene y le pega un machetazo a mi marido y Franco le tiró la botella con fuego, pero le erró”.

Continuó recordando que ambos hermanos estaban encima de Dávalos, con una sola finalidad que era acabar con su vida. “Estaban los dos hermanos encima de marido. Ni mi marido ni Huesito tenían machete. Franco le hinco cinco veces a mi marido, el tiene todo marcas en la espalda. Cuando mi marido se levantó, Franco le metió un machetazo en la espalda”.

Familiares de los Contreras al escuchar los gritos, rápidamente arribaron al domicilio donde había comenzado la amistosa partida de truco. “Una chica se metió y el propio hermano le metió un machetazo en la oreja”, dijo en cuanto a una de las fotos difundidas, en la cual se puede precisar los cortes en la oreja izquierda de una mujer.

“Mi marido se defendió, era la vida de él o de los Contreras. Ellos vinieron con cuchillos, machetes y una botella con nafta para prenderle fuego”.

Pudo ser una tragedia

Un menor de 13 años quedó entremedio de la violenta gresca entre los cuatro hombres, se trata del hijo mayor de Cristián Dávalos, quien salió en defensa de su padre, sin importarle la peligrosidad de la situación.

Leo, narró los minutos que se vio envuelto en la violenta escena. Yo tenía que defenderle a mi papá, yo veía que le estaban hincando entonces le metí un rodillazo para que Franco le suelte. Me rozó el machete cerca del cuello. Yo sentí miedo porque quedé en el medio de ellos”.

Posteriormente, Angélica Giménez, progenitora del menor continuó preguntándose “Yo no entendí porque ellos dijeron que mi marido y huesito fueron a apedrearle la casa, si ellos vinieron acá, nosotros nunca nos movimos, ellos crearon dos versiones distintas”.

Allanamiento y detenciones

Posteriormente, en horas de la tarde del pasado sábado, en un trabajo en conjunto de efectivos policiales de la Comisaría Décimo Cuarta, Dirección de Infantería, Comando Fátima y División Motorizada, procedieron a la detención de Ramírez y Dávalos, tras la denuncia expuesta por la familia Contreras.

“La policía vino el sábado a la tarde, me rompieron la puerta del costado de mi casa. Pero de la otra familia ninguno fue detenido, están todos libres”.

Por último, se lamentó y aseguró que tanto su hijo de 13 años como su marido, están vivos de milagro. “Mi hijo estaba entre medio de los machetazos y cuchillazos, el podía haber perdido la vida, mi marido nos defendió a nosotros, sino ellos nos iban a matar, porque para eso vinieron”.