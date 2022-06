Paraguay | Investigan muerte de una adolescente por presunta explosión de un vapeador

Una menor de edad falleció en Lambaré tras inhalar un vapeador. La adolescente estaba en compañía de su hermano, quien sería el principal testigo, pero este desapareció tras la muerte de su hermana. El Ministerio Público investiga cuál sería la razón de la tragedia y si tuvo algo que ver el cigarrillo electrónico.

La fiscala Gladys González dijo que ayer los padres de la adolescente de 16 años se percataron de las dificultades para respirar de la menor. Ella estaba con su hermano en un dormitorio de la vivienda familiar supuestamente cuando se produjo la complicación respiratoria.

Fue socorrida y trasladada hasta el Hospital de la ciudad de Lambaré, donde finalmente falleció.

El diagnóstico médico indica que el deceso se dio por un cuadro bronquial. El padre de la víctima comentó a la fiscala que el vapeador supuestamente explotó, pero la fiscala González explicó que no se encontraron rastros o lesiones en la cara o el cuerpo de la adolescente. Ahora la fiscalía intenta encontrar al hermano, pues estuvo en compañía de la menor cuando se empezó a sentir mal.

Fiscalía incauta vapeador tras muerte de menor

La agente del Ministerio Público agregó, en conversación con ABC Color, que ha incautado el vapeador, pero no existen vestigios de una explosión. Adelantó que se hará una pericia si hubo o no un desperfecto, y también si el vapeador es o no desechable y qué implicancias puede tener esa situación.

Fuente: ABC