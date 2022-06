Conocé la historia de Pablo Strieder quien hace 15 años se dedica a emprender con juguetes de madera

Pablo Strieder vive en Capioví, es jubilado y se dedica a fabricar juguetes de madera. “Yo tengo juguetes de madera: camiones, tractorcitos, juegos didácticos. Hace 15 años me dedico a full con ello”, explicó el emprendedor misionero.

En este sentido, Strieder afirmó en diálogo con Canal 12, “desde joven siempre me gustó el tema de los juguetes. Me gusta que el chico tenga un juguete para su vida, que crezca con eso, que llore porque se cayó con el juguete, por jugar mucho pero que no llore porque el juguete se le rompió”.

Asimismo, el capiovicense manifestó, “la venta se da, no solo en ferias, sino que todas las personas que tienen mis contactos saben y vienen a mi casa a buscar para regalar”.

En cuanto a los precios, sostuvo: “yo tengo mis cosas en precio normal. Lo mantengo en un nivel accesible para que los chicos puedan tener un juguete”.

Por otra parte, comentó como consigue su material de trabajo, “las maderas trato de comprar a los colonos o en canje, como por ejemplo, un hombre me dio la madera y a cambio le hice cajones para las ovejas”.

Refiriéndose a la próxima Fiesta de Turismo, Strieder comunicó como se prepara: “estamos trabajando a full para llegar a la Fiesta de Turismo y poder participar”.



11ª edición de la Fiesta del Turismo Rural

De forma conjunta con el área de turismo y el de biodiversidad, producción, alimentación e industria de la provincia; el municipio de Capioví prepara su Fiesta del Turismo Rural en su onceava edición, con distintas actividades para ofrecerle a la comunidad y a los visitantes variedad de ofertas turísticas y culturales en la ciudad.

El evento será en la Plaza De los Pioneros para que, quienes lleguen al municipio puedan acceder al predio y conocer más acerca de cómo se trabajaba en las zonas rurales de la provincia.

La avenida San Luis Gonzaga estará decorada con elementos reciclados, referido a la temática, buscando así recrear un ambiente rural, exponiendo la vida del colono en su pasado y actualidad.

El evento será el 9, 10, 16 y 17 de julio y contará con artistas invitados, escuelas de danzas, exposición de emprendedores y artesanos y sector de gastronomía.