Vacaciones de invierno 2022 | Conocé la fecha del inicio del receso escolar en Misiones

Se aproxima el mes de julio y con él, el tan esperado por los estudiantes receso escolar de invierno; cada provincia optó entre dos fechas posteriores a la celebración del Día de la Independencia.

En el caso de Misiones, la fecha establecida para el comienzo de las vacaciones de invierno comenzará el próximo 11 de julio, es decir, la semana posteriormente al Día de la Independencia que se celebra el 9 de julio.

En esta misma fecha también comenzará las vacaciones en Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán.

En tanto, Chaco, Corrientes, Formosa, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego tendrán el inicio del receso recién el 18 de julio.

Tal vez te interese leer: Vacaciones de invierno 2022 | Provincia por provincia, cuando empiezan en la Argentina

Prevén que en el 2023 se implementaría una hora más de clases

Los resultados del operativo Aprender en Misiones fueron negativos ya que los mismos estuvieron por debajo del básico. Por ello, plantean la posibilidad de agregar más horas de clases para el año que viene.

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alberto Galarza, expuso a Misiones Online que los resultados del operativo Aprender en Misiones, de acuerdo a las evaluaciones realizadas, con nivelaciones de avanzado, satisfactorio, básico y por debajo del básico, fueron contundentemente negativos.

Debido a las drásticas estadísticas que dejó el operativo Aprender en Misiones, apuntó a una prueba piloto con respecto a la carga horaria, pero, explicó que primero “hay que acercar la propuesta metodológica y financiera al gobierno provincial, para ver si la nueva modalidad se puede adoptar este año o el siguiente”. A su vez, “la propuesta en la reunión de la semana pasada, establece la posibilidad de ampliar 25 horas semanales, y la estrategia es muy buena, de 4 horas diarias a 5”, agregó.

No obstante, Galarza sintetizó que “hay que ir progresivamente, hablar con los docentes, los gremios, porque esto implica un cambio de sueldo, cambios en aquellos que trabajan doble turno, el manejo familiar en relación al horario en que los chicos asisten a la escuela, por lo que hay que ir consolidándolo de a poco”.

“No nos fue bien en lengua y matemáticas en las pruebas que hicimos. Tuvimos resultados por debajo del básico; y en comparación con las anteriores que se realizaron en el 2018, hubo un decrecimiento en los objetivos alcanzados que fueron del 8.1 en matemáticas, y del 25.1 en lengua”, especificó Galarza.

A modo de análisis, el titular del CGE consideró que hubo un fuerte impacto durante la pandemia en lo que tiene que ver con la educación: “Hicimos un trabajo muy importante en el tiempo de confinamiento, y estoy sorprendido y preocupado por los resultados. Al suspender la presencialidad y habilitar la continuidad pedagógica en la Plataforma Guacurarí, nos vimos afectados en los tiempos de lectura, escritura, la resolución de trabajos prácticos de manera más sencilla y todo se refleja en estos resultados”.

En ese aspecto, expuso que deben fortalecer el aprendizaje en lengua y matemáticas. “El consejo ya está trabajando en los problemas particularmente de estas materias, con propuestas metodológicas que ayudan al docente de primaria para mejorar las estrategias de enseñanza”.

“Uno de los temas de fondo a plantear, es que hoy la relación del conocimiento está acentuada solamente en el docente, y me parece que hay que poner el acento en el estudiante para que sea un partícipe más activo, porque si no, nos enfocamos solo en la enseñanza, pero no en la concepción del aprendizaje. Si le sumamos más tiempo en las escuelas, podemos ir mejorando estos resultados”, señaló.

Aprender en Misiones | Prevén que en el 2023 se implementaría una hora más de clases en las escuelas “la estrategia es muy buena sería de 4 horas diarias a 5”https://t.co/p2EuCKNyU4 pic.twitter.com/I4QwfisQ01 — misionesonline.net (@misionesonline) June 27, 2022