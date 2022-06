Este martes transportistas de gran parte del país marcharán al Obelisco para continuar con el reclamo por el faltante de gasoil

La falta de gasoil sigue afectando a gran parte del país y los transportistas anunciaron que esta semana continuarán con piquetes en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Corrientes y Chaco. Además, este martes se realizará una movilización en el centro porteño en reclamo de que se encuentre una solución al problema.

En este contexto, si bien todavía no se registran grandes trastornos, la escasez del combustible y los piquetes de transportistas empiezan a generar preocupación en el sector lácteo, respecto a la recolección de la leche en los tambos y la posterior entrega de los productos terminados. A ello se suma el sobreprecio del combustible, que ya empieza a impactar en la estructura de costos de algunas pymes.

El presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL), Pablo Villano, aseguró que algunos asociados le informaron que llegaron a pagar hasta $230 por el litro del combustible en algunos distritos de Córdoba, Santiago del Estero y Salta.

“Muchas de estas empresas, al ser pymes, tienen el transporte tercerizado. En algunos casos, subieron 1% o 2% la tarifa del flete desde que comenzó a escasear el gasoil. Si el flete era un 5% de la estructura de costos, en este caso se va a un 6% o 7%. No solamente por el combustible, sino por un contexto inflacionario donde han aumentado los precios de las cubiertas, repuestos y otros costos de los transportistas. Aunque, por ahora, no es un problema insalvable”.

El titular de APYMEL, entidad que nuclea a 160 pymes del rubro en todo el país, comentó que el tema se trató en la última reunión de la Comisión Directiva, que el jueves pasado se llevó a cabo en la localidad santafesina de Funes.

Al respecto, aclaró que aún no hubo problemas de logística, más allá de la demora de algunos camiones para conseguir gasoil, o los piquetes de transportistas que retuvieron “por una o dos horas” algunos vehículos, aunque no impidieron la llegada a destino. “Esa es la información que me llega de las 5 provincias que nuclean al 90% de nuestros socios, que son La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba”.

No obstante, en las últimas horas, trascendió un comunicado que una multinacional alimenticia envió a los establecimientos que le proveen de leche. “Esta situación extraordinaria y de fuerza mayor, absolutamente ajena a la compañía, nos coloca en una situación completamente indeseada, que puede afectar la logística de recolección en tambos y/o descarga en plantas”, señaló la firma.

Sobre eso, la circular agregó: “De nuestra parte, estamos coordinando todas las acciones posibles con el objetivo de minimizar los impactos, especialmente en la recolección de leche”

Al respecto, la firma detalló: “Como es de público conocimiento, estamos atravesando por una situación muy delicada en el abastecimiento de gasoil para nuestra flota de transportes. Por el momento, gracias a las previsiones que hemos ido adoptando, no corre riesgo la recolección de leche, pero debido a las restricciones cada vez más importantes en el abastecimiento nos vemos en la obligación de comunicarles que de no revertirse esta situación, es posible que en los próximos días podamos comenzar a tener inconvenientes en nuestra logística”.

Cómo continuarán los piquetes de los transportistas

El Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP), que se encuentra nucleado en la CTA Autónoma, comunicó que “ante la falta de respuestas de las autoridades competentes”, continuarán con la realización de bloqueos de rutas y puertos en diferentes puntos del país, para protestar por la escasez del combustible. Asimismo, en la Avenida 9 de Julio y Diagonal Norte, de la Ciudad de Buenos Aires, realizarán este martes un acto y movilización.

Según comunicaron, las provincias y localidades afectadas por distintos bloqueos serán las siguientes: Buenos Aires (Bahía Blanca, Quequén, Pigüé, Tres Arroyos, Dolores, Lobería, Coronel Suárez, Tandil, Balcarce, Oriente, Darregueira, Sáenz Peña y San Nicolás), Entre Ríos (Concordia, La Paz y Gualeguaychú), todos los puertos de Rosario, la Ruta 11, Santa Fe (Timbúes y Rufino), Chaco (Charata, Las Breñas, San Lorenzo Norte, Nelson y Esperanza), Santiago del Estero (Quimili), Salta (Las Lajitas), Córdoba ( Río Primero, Sinsacate, Obispo Trejo, Río Cuarto y Jesús María), Corrientes (Mercedes), Neuquén y Río Negro.

Fuente: TN

Se agrava la crisis del gasoil y Tierra del Fuego es la única provincia sin problemas de abastecimientohttps://t.co/stBIw8eR84 — misionesonline.net (@misionesonline) June 27, 2022