Desde el Movimiento Industrial Misionero destacan el crecimiento de la provincia pese a la “falta de federalismo”

Néstor Carvallo, integrante del Movimiento Industrial Misionero (MIM) explicó que toda sociedad para crecer económica y socialmente, necesita lograr un desarrollo industrial e inclusivo, que beneficie a toda la población, no solamente a unos pocos. En este sentido, se plantean dos ejes que se encuentran íntimamente relacionados para lograr ese desarrollo.

El primer eje se relaciona con lo intangible, según explicó Carvallo, con la educación, la independencia, la administración, visión y la autonomía política de la región. “Esta es una de las mayores fortalezas de la provincia, porque a pesar de las carencias existentes, se puede visualizar el crecimiento de la provincia, tanto en la industria, en infraestructura, en el ámbito institucional y político”, comentó.

Aún con muy poco apoyo del Gobierno Nacional, agregó que “el momento que se vive es muy difícil, pero Misiones sigue dando que hablar positivamente en un montón de cuestiones, le acompaña parte de la oposición al Gobierno, los actores sociales, sindicatos, las empresas, comercios, industrias. Se acompaña esta orientación política con errores y con falencias, pero hay un norte”.

En lo que respecta a la educación, resaltó el desarrollo de la provincia en conjunto con el Polo Tic, la Escuela de Robótica, el Silicon Misiones, la industria 4.0.

Dificultades impositivas

Por otra parte, la ubicación de la provincia es privilegiada, ya que se encuentra en el núcleo del Mercosur: “significa estar en el corazón de una de las cuencas productivas y económicas más importantes del mundo, dentro de la cuenca hay cinco países, cuatro capitales, dos polos industriales, el de San Pablo, Santa Fe, Buenos Aires o sea 250 millones de habitantes y Misiones se ubica más o menos en el centro”, indicó.

En este sentido, hay una posibilidad económica muy grande, sin embargo, todavía no se está aprovechando: “creo que nos estamos encaminando a hacer buen uso de eso, con el puerto, hay que generar y no es fácil la calidad de la producción y la conexión, el transporte, las comunicaciones”, añadió.

Además, Carvallo expresó que una gran debilidad son las condiciones impositivas del país debido a que Paraguay tiene una política impositiva y fiscal mucho menos invasiva y Brasil es fuertemente acompañado con subsidios y beneficios impositivos.

“Se está en una cuña entre dos países que tienen condiciones competitivas más favorables que las de Argentina, si no se logra equiparar esas condiciones impositivas y fiscales. Va a ser muy difícil lograr un desarrollo sustentable”, advirtió.

Respecto a las posibles soluciones, contó que en el 2021 se aprobó un proyecto que después fue ley, el cual planteaba una Zona Aduanera Franca que buscaba mejorar las diferencias y hacer a la provincia de Misiones más competitiva con respecto a Brasil y Paraguay, posteriormente esta ley fue vetada por el Presidente de la Nación.

Además el presupuesto 2022 no fue aprobado en la Cámara de Diputados. “Lamento la falta de acompañamiento de algunos diputados provinciales a este presupuesto que era tan beneficioso para la provincia de Misiones, la inclusión de este artículo ponía en condiciones competitivas aduaneras con Paraguay y con Brasil”, expresó.

En esta misma línea, señaló que como recurso aún queda el artículo 10 de la ley PYMES; y agregó que este jueves se reúne el Gobernador con el ministro Scioli para plantear la implementación. “Esta ley, en su artículo 10, le atribuye al Presidente de la Nación que por decreto pueda generar una zona impositiva diferencial a las zonas donde haya una inequidad fiscal con los países vecinos. A través de este decreto también se pueden obtener subsidios y demás cuestiones financieras digamos, es la pelea que queda para zanjar la diferencia con estos dos países”, añadió.

Situación energética y gasolera

El segundo eje es el tangible en el que se pone en juego nuevamente la inexistencia de gas natural en la provincia. “Se necesita energía, gas, vías navegables, puertos, hidrovías. Es para escribir un libro el tema del gas; Misiones quedó fuera de cualquier gasoducto, es la única provincia en el país que no tiene una sola casa con gas natural, la única provincia que no tiene, la falta de federalismo creo que es fundamental”, remarcó.

Debido al surgimiento de Vaca Muerta se decidió no importar más gas de Bolivia ya que se usará dicho establecimiento: “De Vaca Muerta va a ir el gas a Chile, al sur, al norte. Sin embargo el proyecto no incluye a Misiones, no tienen en cuenta ni siquiera para el proyecto y se está pensando en exportar a Chile, a Brasil y a Europa debido a la guerra. Me parece casi una falta de respeto pensar en exportar a Europa cuando una provincia con Misiones no tiene una sola casa con gas natural”, manifestó.

Actualmente Misiones ocupa el puesto número 8 en economía del país, y la número 18 en recibir recursos. “Misiones tiene más habitantes que todo el NEA, es la que menos participación tiene, eso es falta de federalismo y creo que una de las dificultades para el crecimiento es la falta de federalismo en nuestro país”, aseguró. También solicitó que incluyan a la provincia en el proyecto de Vaca Muerta, ya que éste llega hasta Paso de los Libres, a 300 kilómetros de Misiones.

Carvallo hizo mención al apoyo al proyecto de Ley presentado por el diputado Sartori, el cual consiste en formar un fondo fiduciario para obtener los recursos y así realizar la licitación de nuevas obras, que llegue el gas y después realizar la distribución en Misiones.

Además este fondo servirá para subsidiar el proyecto “Nuestra Garrafa”, que previamente ya se llevó a cabo en el sur del país y así terminar con la industria eléctrica. “Se utilizó hace muy poco un subsidio del gas para las zonas frías, un proyecto de Ley que salió muy rápido. Cuando nosotros presentamos desde las provincias del Norte Grande un proyecto de ley similar para subsidiar la energía por los calores, desde los medios nacionales lo llamaron el subsidio al aire acondicionado”, explicó.

Finalmente, comentó que desde el Movimiento, se busca apuntar hacía la visibilización de la necesidad de generar valor agregado desde la provincia de Misiones, y que todo lo que se exporte, que en lo posible tenga un valor agregado. “Todas las provincias o naciones que exportan o venden materia prima para comprar después del valor agregado están destinadas al estancamiento, las que generan valor agregado en sus productos primarios para venderlos al exterior o donde fuese están destinados al crecimiento. La idea es apuntar eso”, concluyó el integrante del Movimiento Industrial Misionero.

#Columnas | Fortalezas y debilidades de Misiones para lograr el Desarrollo Industrial Inclusivo https://t.co/peUPZsYVjb — misionesonline.net (@misionesonline) June 27, 2022